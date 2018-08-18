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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 459345944595459645974598>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 118
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:42

  jj1981ua написав:
  kingkongovets написав:тема не о тяжкой доли невдах и не о несправедливости мира
тема о тенденциях кржн

вот это и обсуждаем. по мнению интеллектуально ущербных, врачи и учителя - это невдахи, а кржн - для избранных.
представляю с какими "ценностями" вырастут ваши дети.

зы: и чем же ты, успешный клоун, занимаешься? обычно такая риторика свойственна людям, которые, если копнуть глубже, ничего из себя не представляют и 90% того, что они имеют основано на их родителях или удачном стечении обстоятельств (начиная от "удачно женился" и заканчивая "умерла бабушка - досталась квартирка".

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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:48

  Hotab написав:
  Puente написав:Якщо у мене спільне життя з батьками не задалося - то я і дітям допоміг не втрапити в таку ж халепу .

Я добавлю:
если родители не могли или не хотели помогать мне, то я прикладываю максимум усилий, чтобы мои дети стартовали с лучшей позиции.


https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1669432121

до сльоз
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:50

  vano80 написав:
  vitaliian написав:
  Faceless написав:То, что кто-то не может накопить на крушу, не делает его бездомным.
вы можете ответить на пару простых вопросов без манипуляций? 1. сколько получает санитарка которая присматривает за больными после операции (кормит с ложечки, выносит биологические жидкости)? 2. где она должна жить если например родители живут в селе, мужа нет, зарплаты на аренду квартиры не хватает, шансов собрать на свое жилье меньше нуля? Я не подталкиваю никого к мысли что она обязательно должна бомжевать, просто интересно ваше мнение на какую жизнь заслуживает этот человек в вашей моделе справедливого мира?


А чего тут непонятного. Если она не может заработать санитаркой, то - должна пойти в платную клинику (ее не возьмут, ибо ей 50, старая уже, но кого это интересует), может выучиться на айтишника ( :mrgreen: ), ну или хотя бы в таксисты.
В любом случае, она должна встать и ПОЙТИ РАБОТАТЬ, а не заниматься какой-то фигней.


Що за бредятина ... Будь-яка робота повинна оплачуватися як мінімім на рівні необхідного для відтворення подальшого . Що Ви будете робити , якщо раптом всі малооплачувані робітники не вийдуть не роботу взагалі ?
Чомусь молодшого медичного персоналу у всіх розвинених країнах катастрофічно не вистачає - хоч у них по нашим міркам дуже непогані зарплати ... Ну і взагалі-то вся медицина - це послуги , причому необов"язкові по суті - просто суспільство вирішило , що лікарі покращують життя . І виділяє гроші на них ... Якщо має ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:54

  flyman написав:
  Hotab написав:
  Puente написав:Якщо у мене спільне життя з батьками не задалося - то я і дітям допоміг не втрапити в таку ж халепу .

Я добавлю:
если родители не могли или не хотели помогать мне, то я прикладываю максимум усилий, чтобы мои дети стартовали с лучшей позиции.


https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1669432121

до сльоз


Та ладно - просто у нас ще йде процес розшарування суспільства , а у них це вже пройдений етап ...
Хоча насправді є про що подумати ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:попробуй предложить врачу из медгородка на метростровской, или акушеру из 7го роддмома, работающим на 0.25 ставки перейти в частную клинику на з/п в 50 тыс грн :mrgreen:

Да, это больше, чем шоколад: не надо ничего строить-ни бизнес в целом, ни здание в частности. Всё готово, только бери бесплатно и зарабатывай на этом деньги...
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:06

  jj1981ua написав:
  Елена8 написав:
  jj1981ua написав:я хочу цену, подходящую 90% население, а не 1-5%.

Почему 90% населения должна быть подходящей цена Киевского жилья? Ведь в Киеве всего около 1082 тыс. квартир, а в стране порядка 40 миллионов населения.

потому, что интересы и возможности 90% важнее 1-5% - это называется справедливость.

я не говорю о жителях всей страны, только о тех, кто хотят жить в столице.
я не понимаю почему все должны переплатить в угоду этим 1-5%.

и вы исходите, что все 30 млн (я думаю эта цифра ближе к истине, но не утверждаю) хотят в Киев переехать? это не так и это другая тема - конечно, нужно развивать и регионы.

Вы же написали, что хотите цену подходящую 90% населения- этим вы предлагаете 90% Украины переехать в Киев, а кто будет жить в Кривом Роге, Херсоне, Житомире? И кто из этих Кривых Рогов, Херсоном и Житомира предпочтет остаться в своём городе при наличии возможности жить в Киеве?
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:07

  vano80 написав:
  vitaliian написав:
  Faceless написав:То, что кто-то не может накопить на крушу, не делает его бездомным.
вы можете ответить на пару простых вопросов без манипуляций? 1. сколько получает санитарка которая присматривает за больными после операции (кормит с ложечки, выносит биологические жидкости)? 2. где она должна жить если например родители живут в селе, мужа нет, зарплаты на аренду квартиры не хватает, шансов собрать на свое жилье меньше нуля? Я не подталкиваю никого к мысли что она обязательно должна бомжевать, просто интересно ваше мнение на какую жизнь заслуживает этот человек в вашей моделе справедливого мира?


А чего тут непонятного. Если она не может заработать санитаркой, то - должна пойти в платную клинику (ее не возьмут, ибо ей 50, старая уже, но кого это интересует), может выучиться на айтишника ( :mrgreen: ), ну или хотя бы в таксисты.
В любом случае, она должна встать и ПОЙТИ РАБОТАТЬ, а не заниматься какой-то фигней.

вона може поїхати в Польщу, жити в бабушки-дєдушки, доглядаючи за ними, та відкладати руки 400..500 ойро щомісяця,
а якщо не полінується ще займатися прибиранням у вільний день, то ще плюс 100 в місяцью.

Якщо поїде в Італію, то матиме від 800 ойро.

Я так і не зрозумів, що Вано хоче сказати?
Що життя не справедливе?
Чи всі 40 млн мають мати по квартирів в Києві?
Але в Трайбеки стояк Круш, знову несправедливість.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 01 лип, 2020 11:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:08

  adeges написав:
  Santehnik написав:В Украине в целом и тем более Киеве есть возможность зарабатывать без сильных напрягов и каких либо особых связей 1-2 тысячи долларов в месяц,


можно пожалуйста с этого места поподробнее. тут сын как раз на днях на работу выходит. 400 долларов, я ему подскажу, где без напряга 1-2 взять (сейлз не предлагать, не хочет).

Пусть няней идёт -сейчас очень востребовано и платят по 30000
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:10

  Puente написав:Що за бредятина ... Будь-яка робота повинна оплачуватися як мінімім на рівні необхідного для відтворення подальшого . Що Ви будете робити , якщо раптом всі малооплачувані робітники не вийдуть не роботу взагалі ?
Чомусь молодшого медичного персоналу у всіх розвинених країнах катастрофічно не вистачає - хоч у них по нашим міркам дуже непогані зарплати ... Ну і взагалі-то вся медицина - це послуги , причому необов"язкові по суті - просто суспільство вирішило , що лікарі покращують життя . І виділяє гроші на них ... Якщо має ...


Должна, ну и?
Кто ее будет оплачивать? Видишь же идею - тебе не хватает, иди работай лучше и больше и тогда у тебя, как и у нас, все будет.
А если не можешь, знач ты тупой неудачник.
Поэтому все семейники с медсестрами из мухосранска должны пойти в акушеры в 7-ю больницу. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:13

quote="5003088:Puente"
-----
  flyman написав:
  Hotab написав:
  Puente написав:Якщо у мене спільне життя з батьками не задалося - то я і дітям допоміг не втрапити в таку ж халепу .

Я добавлю:
если родители не могли или не хотели помогать мне, то я прикладываю максимум усилий, чтобы мои дети стартовали с лучшей позиции.


https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1669432121

до сльоз


Та ладно - просто у нас ще йде процес розшарування суспільства , а у них це вже пройдений етап ...
Хоча насправді є про що подумати ...
----
Яке розшарування суспільства?
Ти про що?
Там про рівні можливості.

При "рівних можливостях" (поставити в рядок) 100% гарантія, що негр прибіжить першим.

ТИ прослухай добре, що дає молодим людям фору, там про розшарування 0.
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