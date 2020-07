Додано: Сер 01 лип, 2020 11:13



шо и требовалось доказать - дежавю прям как я и ожидал, предложение "работать больше и лучше" вызвало очередной подрыв пуканов у искателей справедливостишо и требовалось доказать - дежавю прям

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.