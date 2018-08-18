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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 лип, 2020 11:13
как я и ожидал, предложение "работать больше и лучше" вызвало очередной подрыв пуканов у искателей справедливости
шо и требовалось доказать - дежавю прям
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 11:15
vitaliian написав: Faceless написав:
То, что кто-то не может накопить на крушу, не делает его бездомным.
вы можете ответить на пару простых вопросов без манипуляций? 1. сколько получает санитарка которая присматривает за больными после операции (кормит с ложечки, выносит биологические жидкости)? 2. где она должна жить если например родители живут в селе, мужа нет, зарплаты на аренду квартиры не хватает, шансов собрать на свое жилье меньше нуля? Я не подталкиваю никого к мысли что она обязательно должна бомжевать, просто интересно ваше мнение на какую жизнь заслуживает этот человек в вашей моделе справедливого мира?
8000-12000 грн\мес с питанием и проживанием.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 11:16
Puente написав: vano80 написав: vitaliian написав:
вы можете ответить на пару простых вопросов без манипуляций? 1. сколько получает санитарка которая присматривает за больными после операции (кормит с ложечки, выносит биологические жидкости)? 2. где она должна жить если например родители живут в селе, мужа нет, зарплаты на аренду квартиры не хватает, шансов собрать на свое жилье меньше нуля? Я не подталкиваю никого к мысли что она обязательно должна бомжевать, просто интересно ваше мнение на какую жизнь заслуживает этот человек в вашей моделе справедливого мира?
А чего тут непонятного. Если она не может заработать санитаркой, то - должна пойти в платную клинику (ее не возьмут, ибо ей 50, старая уже, но кого это интересует), может выучиться на айтишника (
), ну или хотя бы в таксисты.
В любом случае, она должна встать и ПОЙТИ РАБОТАТЬ, а не заниматься какой-то фигней.
Що за бредятина ... Будь-яка робота повинна оплачуватися як мінімім на рівні необхідного для відтворення подальшого . Що Ви будете робити , якщо раптом всі малооплачувані робітники не вийдуть не роботу взагалі ?
Чомусь молодшого медичного персоналу у всіх розвинених країнах катастрофічно не вистачає - хоч у них по нашим міркам дуже непогані зарплати ... Ну і взагалі-то вся медицина - це послуги , причому необов"язкові по суті - просто суспільство вирішило , що лікарі покращують життя . І виділяє гроші на них ... Якщо має ...
отнять і подєліть!!!
п.с.
мало санітарок .. кококо ...а коли їх було багато, в якій країні?
а де написано, в Конституції США, що має бути в санітарки велика з.п.?
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flyman
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Додано: Сер 01 лип, 2020 11:18
Елена8 написав: adeges написав: Santehnik написав:
В Украине в целом и тем более Киеве есть возможность зарабатывать без сильных напрягов и каких либо особых связей 1-2 тысячи долларов в месяц,
можно пожалуйста с этого места поподробнее. тут сын как раз на днях на работу выходит. 400 долларов, я ему подскажу, где без напряга 1-2 взять (сейлз не предлагать, не хочет).
Пусть няней идёт -сейчас очень востребовано и платят по 30000
30к не чув, але в Бучі 10К має, і на Київ не дуже так і дивиться (до карантину).
Я про домашню, що дітей глядить, поки батьки на роботі.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 01 лип, 2020 11:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 11:22
kingkongovets написав:
как я и ожидал, предложение "работать больше и лучше" вызвало очередной подрыв пуканов у искателей справедливости
шо и требовалось доказать - дежавю прям
Это кому предложение? Кассирше из атб работать во вторую смену в сильпо? Кладовщику во вторую смену грузчиком?
А, ну да. Они же люди все таки. Она может на санитарку выучиться, в италии ж*** мыть, а он на сантехника. А в кассиры и кладовщики из кривого рога набрать... пока и они таксистами на станут, на штуку баксов
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vano80
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Додано: Сер 01 лип, 2020 11:23
vano80 написав: kingkongovets написав:
как я и ожидал, предложение "работать больше и лучше" вызвало очередной подрыв пуканов у искателей справедливости
шо и требовалось доказать - дежавю прям
Это кому предложение? Кассирше из атб работать во вторую смену в сильпо? Кладовщику во вторую смену грузчиком?
А, ну да. Они же люди все таки. Она может на санитарку выучиться, в италии ж*** мыть, а он на сантехника. А в кассиры и кладовщики из кривого рога набрать... пока и они таксистами на станут, на штуку баксов
Вано, що ти пропонуєш?
Вернути СРСР? Побудувати другу Швейцарію, але як?
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flyman
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Додано: Сер 01 лип, 2020 11:29
Елена8 написав:
Вы же написали, что хотите цену подходящую 90% населения- этим вы предлагаете 90% Украины переехать в Киев, а кто будет жить в Кривом Роге, Херсоне, Житомире? И кто из этих Кривых Рогов, Херсоном и Житомира предпочтет остаться в своём городе при наличии возможности жить в Киеве?
Хоспади, лорды настолько зациклены на своем маленьком мирке, что кроме цены квадрата для них ничего в мире не существует
Миграционные потоки во всем мире и Украине в частности идут за оплачиваемой работой
, а не туда, где дешевое жилье! Опустите в Киеве цену искусственно, и это спровоцируют лишь кратковременный всплеск спроса. Который в течение года результирует таким же всплеском предложения, поскольку работы (а значит и доходов) в городе не прибавилось.
Именно вследствие потери рабочих мест в ближайшие 2 года и будут падать цены на КРЖН!
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Додано: Сер 01 лип, 2020 11:30
kingkongovets написав: jj1981ua написав:
из 186т врачей (на 2018 год) сколько нормально зарабатывают? в этом мире далеко не все с бизнес жилкой.
это жесткий офтоп, ты абсолютно не в теме как и сколько зарабатывают врачи и я не буду здесь это объяснять, но сам факт того, что ты приводишь в пример именно врачей наиболее красноречиво говорит насколько ты далек от реалий
зы: попробуй предложить врачу из медгородка на метростровской, или акушеру из 7го роддмома, работающим на 0.25 ставки перейти в частную клинику на з/п в 50 тыс грн
оч удобно взять конкретный случай и объявить, что у всех так.
kingkongovets написав:
как я и ожидал, предложение "работать больше и лучше" вызвало очередной подрыв пуканов у искателей справедливости
шо и требовалось доказать - дежавю прям
в этом предложении нет ничего плохого. а справедливость - у каждого своя. на данный момент в мире полным ходом идет ваша версия правильности и поэтому в этом мире все скоро нае***тся.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 11:37
flyman написав: vano80 написав: kingkongovets написав:
как я и ожидал, предложение "работать больше и лучше" вызвало очередной подрыв пуканов у искателей справедливости
шо и требовалось доказать - дежавю прям
Это кому предложение? Кассирше из атб работать во вторую смену в сильпо? Кладовщику во вторую смену грузчиком?
А, ну да. Они же люди все таки. Она может на санитарку выучиться, в италии ж*** мыть, а он на сантехника. А в кассиры и кладовщики из кривого рога набрать... пока и они таксистами на станут, на штуку баксов
Вано, що ти пропонуєш?
Вернути СРСР? Побудувати другу Швейцарію, але як?
1. Гарантированный доход 1000 долл. США в месяц всем (ЗВР хватит почти на целый месяц выплат - это много).
2. Всю недвижимость забрать в государственную собственность и выдавать в аренду в жесткой зависимости от численности членов семьи первой линии родства (никаких бабушек, дедушек, дядь и теть). На распределении квартир поставить vano80 и Виталия.
3. Ремонты в квартирах делать из средств, конфискованных у олигархов и коррупционеров.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 11:41
flyman написав:
отнять і подєліть!!!
п.с.
мало санітарок .. кококо ...а коли їх було багато, в якій країні?
а де написано, в Конституції США, що має бути в санітарки велика з.п.?
Так там дуже і писати не треба - біля 20 баксів за годину ... Це велика ? Ні - але для життя достатньо . Про це ж мова .
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