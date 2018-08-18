Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Елена8 написав:Вы же написали, что хотите цену подходящую 90% населения- этим вы предлагаете 90% Украины переехать в Киев, а кто будет жить в Кривом Роге, Херсоне, Житомире? И кто из этих Кривых Рогов, Херсоном и Житомира предпочтет остаться в своём городе при наличии возможности жить в Киеве?
Хоспади, лорды настолько зациклены на своем маленьком мирке, что кроме цены квадрата для них ничего в мире не существует
Миграционные потоки во всем мире и Украине в частности идут за оплачиваемой работой, а не туда, где дешевое жилье! Опустите в Киеве цену искусственно, и это спровоцируют лишь кратковременный всплеск спроса. Который в течение года результирует таким же всплеском предложения, поскольку работы (а значит и доходов) в городе не прибавилось.
Именно вследствие потери рабочих мест в ближайшие 2 года и будут падать цены на КРЖН!
Когда же будут? Уже карантин заканчивается, а цены даже подросли, не то что не упали
Елена8 написав:Когда же будут? Уже карантин заканчивается, а цены даже подросли, не то что не упали
Вы обманываете. Цены уже упали на 10%. Без существенного дисконта продать невозможно. Ну и по поводу "заканчивающегося карантина" - тоже перл. Вообще то, в большинстве регионов карантинные меры усиливают. Я ж говорю - у вас какой-то собственный, недоступный окружающим, иллюзорный мирок...
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 01 лип, 2020 11:53, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:То, что кто-то не может накопить на крушу, не делает его бездомным.
вы можете ответить на пару простых вопросов без манипуляций? 1. сколько получает санитарка которая присматривает за больными после операции (кормит с ложечки, выносит биологические жидкости)? 2. где она должна жить если например родители живут в селе, мужа нет, зарплаты на аренду квартиры не хватает, шансов собрать на свое жилье меньше нуля? Я не подталкиваю никого к мысли что она обязательно должна бомжевать, просто интересно ваше мнение на какую жизнь заслуживает этот человек в вашей моделе справедливого мира?
Рабство отменили. Каждый человек работает за деньги, на которые добровольно согласился. Каждый может найти лучше, если захочет. Если человек живёт как живёт, значит его это устраивает.
kingkongovets написав:как я и ожидал, предложение "работать больше и лучше" вызвало очередной подрыв пуканов у искателей справедливости шо и требовалось доказать - дежавю прям
Это кому предложение? Кассирше из атб работать во вторую смену в сильпо? Кладовщику во вторую смену грузчиком? А, ну да. Они же люди все таки. Она может на санитарку выучиться, в италии ж*** мыть, а он на сантехника. А в кассиры и кладовщики из кривого рога набрать... пока и они таксистами на станут, на штуку баксов
Вано, що ти пропонуєш? Вернути СРСР? Побудувати другу Швейцарію, але як?
Предлагаю не трындеть ртом впустую. Здесь человек просил вакансию сыну (вроде) на штуку баксов, как писали "влегкую", а то он только на 400 находит. И не рассказывать, что 180 тыщ медперсонала могут запросто заработать дупомоями в италии. Лучше рассказать, сколько квартир на кржн купится после постройки 5 км велодорожки за 180 лямов. Это интереснее и ближе к реальности