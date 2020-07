Додано: Сер 01 лип, 2020 13:00

vano80 написав: kingkongovets написав: vano80 написав: Но странные украинцы прутся за тридевять земель, зачем-то.



это амбициозные и мотивированные украинцы

это амбициозные и мотивированные украинцы

странные работают на кассе в атб и при этом возмущаются, шо не могут купить квартиру в киевской новостройке возле метро с правильными комнатами



Ну кто-то же должен сидеть за кассой, мести дворы, чистить канализации.

Ну кто-то же должен сидеть за кассой, мести дворы, чистить канализации.

Не всем же брать взятки со смертельно больных, воровать на дорогах и мостиках, угрожать неправосудными решениями за нищенскую зарплату в 47 тыщ



должен канешна и они есть - а значит з/п их устраивает

но утверждение шо покупать недвигу могут только воры и коррупционеры - признак мягко говоря не очень большого ума

мы приводим примеры маникюрщиц и плиточников в качестве того, что даже имея профессию, которой при желании несложно научиться, можно скопить на квартиру

должен канешна и они есть - а значит з/п их устраивает

но утверждение шо покупать недвигу могут только воры и коррупционеры - признак мягко говоря не очень большого ума

мы приводим примеры маникюрщиц и плиточников в качестве того, что даже имея профессию, которой при желании несложно научиться, можно скопить на квартиру

честно говоря мне этот спор надоел еще 4 года назад, точно так же как и рефлексия откровенно обнаглевших в своих претензиях пересичных, у которых жутко подгорает когда им предлагают поработатать

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.