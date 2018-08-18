Додано: Сер 01 лип, 2020 12:59

Vlad442 написав: zРадио написав: Кстати, да. Странным образом рассказчики про высокие доходы одновременно являются и рассказчиками про низкие расходы - чего только не сделаешь, чтобы заставить пересичного откладывать на бетон. Кстати, да. Странным образом рассказчики про высокие доходы одновременно являются и рассказчиками про низкие расходы - чего только не сделаешь, чтобы заставить пересичного откладывать на бетон.

Что удивительного? Чтобы иметь накопления, достаточные для инвестиций в недвижимость, где высокий порог входа, нужно иметь большие доходы и сравнительно небольшие расходы.



Также мы тут видим другой полюс - как можно накопить на квартиру, если после очередного обновления айфона, Турции летом и Таиланда зимой ничего не остаётся. Что удивительного? Чтобы иметь накопления, достаточные для инвестиций в недвижимость, где высокий порог входа, нужно иметь большие доходы и сравнительно небольшие расходы.Также мы тут видим другой полюс - как можно накопить на квартиру, если после очередного обновления айфона, Турции летом и Таиланда зимой ничего не остаётся.

Да, часто вопрос именно в расходах. Несколько примеров из жизни:1. Семья, им за 30, ребенок в младшей школе. Совокупный доход до карантина был около 40 тыс. У нее всегда последний Айфон "потому что это же Айфооон, ты не понимааешь", у дитяти тоже Айфон. Ей 2-3 раза в месяц на работу из Мейкапа курьеры духи привозили (она парфманьяк) и другой косметос, через день посиделки с подружками. 2 раза в год заграничный отдых. С каждой ЗП она гасит кредитку, потому что доходов ей на жизнь не хватает. Живут с родителями в 2-комнатном хруще, ждут наследство, "потому что на квартиру в Киеве заработать нереально, а под Киевом не хотим - как мы ездить оттуда будем".2. Парень 34 года, занимается сантехникой и отоплением уже много лет, бывают периодически крупные объекты, хорошие заказы, без работы почти никогда не сидит. Но при этом до карантина было накоплено всего 100 тыс. грн., половина из которых на карантине проедена, хотя и заказы в это время были ("Да, я люблю каждый день хорошее мясо и раза 3 в неделю красную рыбу, и хороший алкоголь. А что такого, жизнь одна, не хочу ужиматься сейчас, чтобы потом когда-нибудь что-то купить. А еще я квадрокоптер хочу"). Живет с бабушкой под Киевом. Ждет наследство.Эти люди даже на аренду не тратят. Но они никогда не купят собственное жилье. Но кто тут кому злобный Буратино?