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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 лип, 2020 12:56
reus написав:
У меня есть родственник в Запорожье.
а у меня есть знакомый работодатель в Испании - говорит хочу на работу только украинцев - трудолюбивей и культурней людей нет во всей Европе. И так многие работодатели говорят от Прибалтики до Португалии.
Здесь работник неспособный лентяй которому не за что начислять зп - там этот же работник всеми любимый получает зп и премию за переработку
А все потому что здесь хитросделанные пердуны пытаются ртом навеять дополнительные блага для себя
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Додано: Сер 01 лип, 2020 12:59
Vlad442 написав: zРадио написав:
Кстати, да. Странным образом рассказчики про высокие доходы одновременно являются и рассказчиками про низкие расходы - чего только не сделаешь, чтобы заставить пересичного откладывать на бетон.
Что удивительного? Чтобы иметь накопления, достаточные для инвестиций в недвижимость, где высокий порог входа, нужно иметь большие доходы и сравнительно небольшие расходы.
Также мы тут видим другой полюс - как можно накопить на квартиру, если после очередного обновления айфона, Турции летом и Таиланда зимой ничего не остаётся.
Да, часто вопрос именно в расходах. Несколько примеров из жизни:
1. Семья, им за 30, ребенок в младшей школе. Совокупный доход до карантина был около 40 тыс. У нее всегда последний Айфон "потому что это же Айфооон, ты не понимааешь", у дитяти тоже Айфон. Ей 2-3 раза в месяц на работу из Мейкапа курьеры духи привозили (она парфманьяк) и другой косметос, через день посиделки с подружками. 2 раза в год заграничный отдых. С каждой ЗП она гасит кредитку, потому что доходов ей на жизнь не хватает. Живут с родителями в 2-комнатном хруще, ждут наследство, "потому что на квартиру в Киеве заработать нереально, а под Киевом не хотим - как мы ездить оттуда будем".
2. Парень 34 года, занимается сантехникой и отоплением уже много лет, бывают периодически крупные объекты, хорошие заказы, без работы почти никогда не сидит. Но при этом до карантина было накоплено всего 100 тыс. грн., половина из которых на карантине проедена, хотя и заказы в это время были ("Да, я люблю каждый день хорошее мясо и раза 3 в неделю красную рыбу, и хороший алкоголь. А что такого, жизнь одна, не хочу ужиматься сейчас, чтобы потом когда-нибудь что-то купить. А еще я квадрокоптер хочу"). Живет с бабушкой под Киевом. Ждет наследство.
Эти люди даже на аренду не тратят. Но они никогда не купят собственное жилье. Но кто тут кому злобный Буратино?
Востаннє редагувалось Natt
в Сер 01 лип, 2020 13:29, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 12:59
Grand Touring написав:
работник неспособный лентяй которому не за что начислять зп -
саме так!
От американські негри чи німецькі араби - працелюбні працівники((((
Куди там українцям!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 01 лип, 2020 13:00
vano80 написав: kingkongovets написав: vano80 написав:
Но странные украинцы прутся за тридевять земель, зачем-то.
это амбициозные и мотивированные украинцы
странные работают на кассе в атб и при этом возмущаются, шо не могут купить квартиру в киевской новостройке возле метро с правильными комнатами
Ну кто-то же должен сидеть за кассой, мести дворы, чистить канализации.
Не всем же брать взятки со смертельно больных, воровать на дорогах и мостиках, угрожать неправосудными решениями за нищенскую зарплату в 47 тыщ
должен канешна и они есть - а значит з/п их устраивает
но утверждение шо покупать недвигу могут только воры и коррупционеры - признак мягко говоря не очень большого ума
мы приводим примеры маникюрщиц и плиточников в качестве того, что даже имея профессию, которой при желании несложно научиться, можно скопить на квартиру
честно говоря мне этот спор надоел еще 4 года назад, точно так же как и рефлексия откровенно обнаглевших в своих претензиях пересичных, у которых жутко подгорает когда им предлагают поработатать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 13:04
vano80 написав:
Другими словами, в запорожье достаточно строек, на которых можно заработать штуку. И не надо никуда ехать.
Но странные украинцы прутся за тридевять земель, зачем-то.
Нет. Вывод другой. Если ты имеешь хоть немножко мозгов, и готов реально работать 10-12 часов в сутки с одним выходным, то и в Запорожье ты заработаешь 1 куе. в мес.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 13:04
kingkongovets написав:
мы приводим примеры маникюрщиц и плиточников в качестве того, что даже имея профессию, которой при желании несложно научиться, можно скопить на квартиру
навіть на вирощуванні і продажі картоплі чи полуниці - можна заробити на квартиру в Києві. За 10 років невпинної важкої праці. І що з того?
reus написав:
и готов реально работать 10-12 часов в сутки с одним выходным, то и в Запорожье ты заработаешь 1 куе. в мес
черговий фейк від Реуса.
Саме тому українці ішачать в Польщі за 700 євро/міс???
Реус, пышы ыще!
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 01 лип, 2020 13:08, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 01 лип, 2020 13:05
Frant написав: Grand Touring написав:
работник неспособный лентяй которому не за что начислять зп -
саме так!
От американські негри чи німецькі араби - працелюбні працівники((((
Куди там українцям!
Испанец говорит - негры выносливей в жару, но ленивые и агрессивные, шиша, сиеста, права, а украинцы - сапоги одел и давай молча апельсины собирать, но когда вечером наши переодеваются и выходят на набережную Барселоны - их не отличишь от местных белых по позитиву и культуре, никто не скажет что они физически работают
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Додано: Сер 01 лип, 2020 13:08
Frant написав:
Реус, це ми вже чули від вас. Що українці погано і мало працюють.
Це висновок працівника, який працював в Україні, а потім У Польщі.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 13:09
reus написав:
Нет. Вывод другой. Если ты имеешь хоть немножко мозгов, и готов реально работать 10-12 часов в сутки с одним выходным, то и в Запорожье ты заработаешь 1 куе. в мес.
вы в вузе сатистику учили? сколько % трудоспособного населения Запорожья можно устроить на работу за 1 куе в месяц? А сколько % хотят жить, кушать, растить детей, помогать родителям? То что вы пишете называется подмена понятий.. Говорю еще раз, если все пойдёт работать на стройку, роды у вашей жены будет принимать не акушер а прораб. В обществе важны не только строители и сварщики, каждый работающий на свою зарплату должен быть в состоянии обеспечить себя и семью базовыми потребностями, иначе здесь будет Сомали. Сегментация успешности должна проходить по классу потребляемых базовых услуг, а не по тому доступны они вам или нет.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 01 лип, 2020 13:15, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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Додано: Сер 01 лип, 2020 13:10
reus написав: Frant написав:
Реус, це ми вже чули від вас. Що українці погано і мало працюють.
Це висновок працівника, який працював в Україні, а потім У Польщі.
це ваш висновок, тобто - обліківки "Реус".
Що насправді говорив той мешканець Запоріжжя - ми не знаємо.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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