Додано: Сер 01 лип, 2020 13:11

Frant написав: kingkongovets написав: мы приводим примеры маникюрщиц и плиточников в качестве того, что даже имея профессию, которой при желании несложно научиться, можно скопить на квартиру мы приводим примеры маникюрщиц и плиточников в качестве того, что даже имея профессию, которой при желании несложно научиться, можно скопить на квартиру

навіть на вирощуванні і продажі картоплі чи полуниці - можна заробити на квартиру в Києві. За 10 років невпинної важкої праці. І що з того? навіть на вирощуванні і продажі картоплі чи полуниці - можна заробити на квартиру в Києві. За 10 років невпинної важкої праці. І що з того?



22-летний сын знакомых в данный момент трубит дальнобоем в сша на пикапе по турвизе

заработок +/- 10 куе/мес

едет по 15-16 часов в день, спит в траке, ест условную мивину, без выходных

мой сын точно так же подрабатывал там на каникулах

вот это - мотивированность и целеустремленность, стыдно и противно ваши сопли читать, честно 22-летний сын знакомых в данный момент трубит дальнобоем в сша на пикапе по турвизезаработок +/- 10 куе/меседет по 15-16 часов в день, спит в траке, ест условную мивину, без выходныхмой сын точно так же подрабатывал там на каникулахвот это - мотивированность и целеустремленность, стыдно и противно ваши сопли читать, честно

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.