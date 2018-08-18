Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:мы приводим примеры маникюрщиц и плиточников в качестве того, что даже имея профессию, которой при желании несложно научиться, можно скопить на квартиру
навіть на вирощуванні і продажі картоплі чи полуниці - можна заробити на квартиру в Києві. За 10 років невпинної важкої праці. І що з того?
22-летний сын знакомых в данный момент трубит дальнобоем в сша на пикапе по турвизе заработок +/- 10 куе/мес едет по 15-16 часов в день, спит в траке, ест условную мивину, без выходных мой сын точно так же подрабатывал там на каникулах вот это - мотивированность и целеустремленность, стыдно и противно ваши сопли читать, честно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
vano80 написав:Другими словами, в запорожье достаточно строек, на которых можно заработать штуку. И не надо никуда ехать. Но странные украинцы прутся за тридевять земель, зачем-то.
Нет. Вывод другой. Если ты имеешь хоть немножко мозгов, и готов реально работать 10-12 часов в сутки с одним выходным, то и в Запорожье ты заработаешь 1 куе. в мес.
Это ведь можно на всю страну экстраполировать? Значит народ тупо без мозгов не хочет работать, поэтому едет черти куда, вместо того чтобы спокойно дома зарабатывать? А те кто на 7-10 сидят, про их умственные способности и подумать страшно...
Vlad442 написав:Что удивительного? Чтобы иметь накопления, достаточные для инвестиций в недвижимость, где высокий порог входа, нужно иметь большие доходы и сравнительно небольшие расходы.
С этим не поспоришь. Но речь о том, что пропагандисты вложений в КРЖН склонны одновременно завышать реальные доходы и занижать реальные расходы населения.
Делается это для мнимого увеличения платежеспособного спроса на бетон. Но реальность такова, что никакие маникюрщицы и няни в массовом порядке недвижимость не приобретают. Для финансирования таких покупок необходимо иметь долгосрочные высокие доходы, которые доступны в Украине либо на средне-высоких должностях, либо на редкой дефицитной экспертизе (бизнесменов и госчиновников не рассматриваем - это малочисленные ниши). Маникюрщицы и няни как сегменты рынка труда не относятся ни к первым, ни ко вторым...
Когда покупателей больше чем товара, кому-то не хватает. И не может хватить, пока его не произведут в достаточном количестве.
Первые могут и, главное хотят, купить себе и под аренду. Вторые только себе. Третьи зарабатывают чтобы ни в чем не ужиматься и жить в аренде. Четвёртые не могут заработать на аренду. Рынок распределяет кому что.
При этом мы живём в обществе, где сдвинуться вверх на одну ступень совсем не сложно при желании. На две ступени при большом желании. Это просто если честно работать.
zРадио написав: Ну и по поводу "заканчивающегося карантина" - тоже перл. Вообще то, в большинстве регионов карантинные меры усиливают. Я ж говорю - у вас какой-то собственный, недоступный окружающим, иллюзорный мирок...
Расскажите где и что усиливают- открыли ночные клубы неделю назад, с 1 июля границы в некоторые страны. Какие карантинные меры у вас ужесточили?
Спеціально для пані з "Києва Реуса-Фейслеса":
"01.07.2020. У Києві посилюють карантин Столична влада ухвалила рішення про посилення протиепідемічних заходів у Києві. Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко."
а у меня есть знакомый работодатель в Испании - говорит хочу на работу только украинцев - трудолюбивей и культурней людей нет во всей Европе. И так многие работодатели говорят от Прибалтики до Португалии.
Здесь работник неспособный лентяй которому не за что начислять зп - там этот же работник всеми любимый получает зп и премию за переработку
А все потому что здесь хитросделанные пердуны пытаются ртом навеять дополнительные блага для себя
Никто не спорит, что многие украинцы трудолюбивые. Вопрос в другом, что трудолюбивые и квалифицированные работники и в Украине вполне прилично могут заработать.
reus написав:Вопрос в другом, что трудолюбивые и квалифицированные работники и в Украине вполне прилично могут заработать
Знаємо, знаємо! Прилічно = 500 дол/міс без напряга і 700 дол/міс - якщо ішачити без вихідних по 10 годин в день. І це в Києві, і до карантину!
Реус, чому ж від 52 млн населення в Україні залишилось 32-34 млн? Решта - або виїхали, або вимерли? Хто заважає пересічному заробляти 700 євро тут? Чи не пізнесмєни Реуси, які не здатні нічого складнішого, ніж олія, чавун і бурштин, тут організувати?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Шофер дальнобійщик в США - ЗП не більше 6000 дол/міс. після податків - ще меньше залишиться.
не пори чушь нет в сша нет такого понятия как "з/п дальнобойщика" - есть доход и он зависит от: а) квалификации и опыта, б) количества пройденных миль ну и мой кейс о людях, нелегально работающих и не имеющих си-ди-эл оунер с си-ди-эл на собственном траке и с не самым дешевым трейлером легко может делать до 250 в год, а налоги там - вообще тема отдельная, очень много чего можно под них списать в том числе и ипотеку и выплаты за авто и билеты на самолет и еду и многое другое
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
reus написав:Нет. Вывод другой. Если ты имеешь хоть немножко мозгов, и готов реально работать 10-12 часов в сутки с одним выходным, то и в Запорожье ты заработаешь 1 куе. в мес.
вы в вузе сатистику учили? сколько % трудоспособного населения Запорожья можно устроить на работу за 1 куе в месяц? А сколько % хотят жить, кушать, растить детей, помогать родителям? То что вы пишете называется подмена понятий.. Говорю еще раз, если все пойдёт работать на стройку, роды у вашей жены будет принимать не акушер а прораб. В обществе важны не только строители и сварщики, каждый работающий на свою зарплату должен быть в состоянии обеспечить себя и семью базовыми потребностями, иначе здесь будет Сомали. Сегментация успешности должна проходить по классу потребляемых базовых услуг, а не по тому доступны они вам или нет.
Я много лет был работодателем в Украине, спорить с Вами не буду. Просто Вы не правильно сформулировали вопрос. А он должен звучать так - сколько % трудоспособного населения Запорожья хотят реально пахать 10-12 часов в сутки с 1 выходным, без перекуров, и под жестким контролем, чтобы заработать 1 куе в месяц.
Обсяг експорту товарів в травні істотно скоротився - на 24,7% (у квітні-2020 на 3,8%), до 3,1 млрд доларів. Зниження показника було обумовлено скороченням по основних групах товарів, зокрема, експорт чорних і кольорових металів зменшився на 32,1% (у квітні на 18,1%), продукції машинобудування - на 17,5% (8,1%), деревини і виробів з неї - на 25,5% (15,6%), продукції хімічної промисловості - на 18,4% (2,5%), промислових виробів - на 20,7% (24,2%), а також продовольчих товарів - на 13,4% (зріс на 6,6%) і мінеральних продуктів - на 35,2% (зріс на 12,1%).
Імпорт товарів в травні 2020 року продовжив скорочуватися істотніше експорту - на 35,5% (у квітні - 29,8%), до 3,3 млрд доларів. У тому числі енергетичний імпорт скоротився в 2,1 рази (1,6 раз), а неенергетичний - в 1,4 рази (також, як і в квітні).
Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 липня 2020 року становили 75,7 мільярда гривень, що є рекордним показником за всю історію. Рік тому на ЄКР коштів було в 5,8 рази менше - 12,96 млрд грн. Відзначається, що рекордний показник коштів на ЄКР забезпечили дивіденди Приватбанку в розмірі 24,46 млрд грн і НАК "Нафтогаз України" в розмірі 39,6 млрд грн, які були перераховані в останній тиждень місяця. Про це йдеться в даних Державної казначейської служби.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 лип, 2020 13:30, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman