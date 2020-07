Додано: Сер 01 лип, 2020 13:33



дайте нам норм зарплату

дайте нам доступное жилье

дайте дайте дайте

хоумлесс ливз меттер!

и при этом эти же люди сладострастно наблюдают, как мочат охуевших ниггеров в штатах

