Почалося! Я вже винен у всіх бідах України Не соромтеся! Що в Києві високі ціни на житло і пересічний не в змозі придбати квартиру, теж моя вина!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 лип, 2020 13:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 01 лип, 2020 13:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в каких отраслях есть потребность в рабочей силе с зп 1куе в месяц, и сколько в этих отраслях рабочих мест? Остальным что делать?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 лип, 2020 13:32, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
Додано: Сер 01 лип, 2020 13:32
Реус, ви арифметику вчили в школі?
Матстатистику у ВУЗі ви прогуляли - це ми пам,ятаємо.
Населення УСРСР в 1991 - 52 млн чол, населення України в 2020 - 34-37 млн. чол.
За кордоном працює (і важко працює) не менше 5 млн чоловік, тобто четверть працездатного населення, за ЗП 700-1200 євро.
Люди емігрували тому, що укро-бидло-їліта тут платить копійки за роботу.
Навіть за важку або кваліфіковану роботу.
Тому не треба нам лапшати байки про свої організаторські здібності, про комбайнерів-трактористів, електриків та інших "суперосвічених фахівців."
Змістовної відповіді ми не отримаємо, - хіба що - лише чергову порцію мівіни(((
Востаннє редагувалось Frant в Сер 01 лип, 2020 13:35, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 01 лип, 2020 13:33
ага ага - дайте нам рабочие места
дайте нам норм зарплату
дайте нам доступное жилье
дайте дайте дайте
хоумлесс ливз меттер!
и при этом эти же люди сладострастно наблюдают, как мочат охуевших ниггеров в штатах
л-логика
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 01 лип, 2020 13:34
В США кризис с грузами ! Алекс Брежнев!
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 01 лип, 2020 13:36
Чекайте - в світі потихеньку зменшують робочий час - а Ви пропонуєте збільшувати ? Не 6 годин - як пробують у шведів , а 12 ?
Не може людина постійно працювати так довго - здоров"я не дозволить . Вже таке проходило людство . Чи Ви офісних працівників хочете на 12 годин запрягти ?
Щось не схоже - якраз мова йде про реальні роботу ,де створюється реальна продукція ...
Додано: Сер 01 лип, 2020 13:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
2012 год, при власти -сами знаете кто
Напомню: при пересечении польской границы ленивые украинцы вдруг становятся трудолюбивыми. Им таблеточку дают или инъекцию?
Додано: Сер 01 лип, 2020 13:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мы вроде не ищем виноватых, но если медсестра через 20 лет работы не может купить себе хрущик 30м2 на окраине Киева, значит либо нам медсестры не нужны, либо киевские хрущи из золота. ДЛя справедливости бессмысленно снижать цены на квартиры, однако для таких категорий которые не могут арендовать или скопить на своё должны быть либо доплаты, либо социальное жильё. А у нас мосты со стекляшками строят, типа остальные проблемы решены, народ сыт и доволен.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 лип, 2020 13:41, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
Додано: Сер 01 лип, 2020 13:39
Закину це сюди для обговорення!
Думати - непередумати!
Львівський БатяР написав:
А на, що дивитись? Гляньте будь яку країну де є дешеві кредити і буде все ясно, що якщо кредити 10% то за депо % будуть максимум 3%. Тобто 7% різниці треба буде покрити, нафіга воно треба? Якщо буде форсмажор при якому Вам доведеться використати фін подушку доведеться і кредитне тіло погашати і ще й платити вже не 7%, а 10% по кредиту
Я приєднуюсь до думки, що нам дешевих кредитів не бачити ближчим часом
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Ну, ок.
Закінчилились до січня мої депо під 17,5-18,5% - що далі?
1) Поповнювати стовпці під 16-13,5 - 11%?
2) Купити доляра?(якщо буде нижче 27)
3) Золото/срібло?
4) Які ще є не дуже ризикові варіанти?
От дивлюсь на ці варіанти вище - якась фігня!
Тому що, завершується епоха пасивних прибутків!
А іпотека буде не така вже й велика - 500-600тис.грн "тіло".
Так хоч, на мій погляд, збережу свої, забетонувавши їх.
п. с.
Ну от ок, в мене ще не так багато(під 2 фонди), і то думаю, як їх зберегти/а краще примножити. А от у кого хоч +/- лям гривень - як зберігають/примножують?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 01 лип, 2020 13:39
Специально для Елены. А то мало того, что очки розовые, так еще и протирать их забывает...
В Киеве начали усиливать карантин
В столице ограничили время работы кинотеатров и ресторанов, а также проведение массовых мероприятий.
Городские власти Киева усиливают противоэпидемические мероприятия и ограничивают работу заведений общественного питания и кинотеатров до 22 часов. Об этом на брифинге в среду, 1 июля, сообщил Мэр Киева Виталий Кличко
"В соответствии с постановлением правительства, город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице. В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22.00 часов. Ограниченно также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - до 22 часов", - сказал Кличко.
Он отметил, что ограничение - вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни.
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