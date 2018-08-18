kingkongovets написав:

Frant написав: Шофер дальнобійщик в США - ЗП не більше 6000 дол/міс.

після податків - ще меньше залишиться. Шофер дальнобійщик в США - ЗП не більше 6000 дол/міс.після податків - ще меньше залишиться.

не пори чушьнет в сша нет такого понятия как "з/п дальнобойщика" - есть доход и он зависит от: а) квалификации и опыта, б) количества пройденных мильну и мой кейс о людях, нелегально работающих и не имеющих си-ди-элоунер с си-ди-эл на собственном траке и с не самым дешевым трейлером легко может делать до 250 в год, а налоги там - вообще тема отдельная, очень много чего можно под них списать в том числе и ипотеку и выплаты за авто и билеты на самолет и еду и многое другое