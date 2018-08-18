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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4602460346044605>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 118
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Чи не пізнесмєни Реуси, які не здатні нічого складнішого, ніж олія, чавун і бурштин, тут організувати?

Почалося! Я вже винен у всіх бідах України :D Не соромтеся! Що в Києві високі ціни на житло і пересічний не в змозі придбати квартиру, теж моя вина! :D
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:А он должен звучать так - сколько % трудоспособного населения Запорожья хотят реально пахать 10-12 часов в сутки с 1 выходным, без перекуров, и под жестким контролем, чтобы заработать 1 куе в месяц.
в каких отраслях есть потребность в рабочей силе с зп 1куе в месяц, и сколько в этих отраслях рабочих мест? Остальным что делать?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 лип, 2020 13:32, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:32

  reus написав:сколько % трудоспособного населения Запорожья хотят реально пахать 10-12 часов в сутки с 1 выходным, без перекуров, и под жестким контролем, чтобы заработать 1 куе в месяц.

Реус, ви арифметику вчили в школі?
Матстатистику у ВУЗі ви прогуляли - це ми пам,ятаємо. :mrgreen:

Населення УСРСР в 1991 - 52 млн чол, населення України в 2020 - 34-37 млн. чол.
За кордоном працює (і важко працює) не менше 5 млн чоловік, тобто четверть працездатного населення, за ЗП 700-1200 євро.
Люди емігрували тому, що укро-бидло-їліта тут платить копійки за роботу.
Навіть за важку або кваліфіковану роботу.
Тому не треба нам лапшати байки про свої організаторські здібності, про комбайнерів-трактористів, електриків та інших "суперосвічених фахівців." :mrgreen:

  vitaliian написав:
  reus написав:А он должен звучать так - сколько % трудоспособного населения Запорожья хотят реально пахать 10-12 часов в сутки с 1 выходным, без перекуров, и под жестким контролем, чтобы заработать 1 куе в месяц.
в каких отраслях есть потребность в рабочей силе с зп 1куе в месяц, и сколько в этих отраслях рабочих мест? Остальным что делать?

Змістовної відповіді ми не отримаємо, - хіба що - лише чергову порцію мівіни(((
Востаннє редагувалось Frant в Сер 01 лип, 2020 13:35, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:33

ага ага - дайте нам рабочие места
дайте нам норм зарплату
дайте нам доступное жилье
дайте дайте дайте
хоумлесс ливз меттер!
и при этом эти же люди сладострастно наблюдают, как мочат охуевших ниггеров в штатах
л-логика :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:34

  kingkongovets написав:
  Frant написав:Шофер дальнобійщик в США - ЗП не більше 6000 дол/міс. :mrgreen:
після податків - ще меньше залишиться.


не пори чушь
нет в сша нет такого понятия как "з/п дальнобойщика" - есть доход и он зависит от: а) квалификации и опыта, б) количества пройденных миль
ну и мой кейс о людях, нелегально работающих и не имеющих си-ди-эл
оунер с си-ди-эл на собственном траке и с не самым дешевым трейлером легко может делать до 250 в год, а налоги там - вообще тема отдельная, очень много чего можно под них списать в том числе и ипотеку и выплаты за авто и билеты на самолет и еду и многое другое



https://www.youtube.com/watch?v=wFIrB7Nu94c
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Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:36

  reus написав:Я много лет был работодателем в Украине, спорить с Вами не буду. Просто Вы не правильно сформулировали вопрос. А он должен звучать так - сколько % трудоспособного населения Запорожья хотят реально пахать 10-12 часов в сутки с 1 выходным, без перекуров, и под жестким контролем, чтобы заработать 1 куе в месяц.


Чекайте - в світі потихеньку зменшують робочий час - а Ви пропонуєте збільшувати ? Не 6 годин - як пробують у шведів , а 12 ?
Не може людина постійно працювати так довго - здоров"я не дозволить . Вже таке проходило людство . Чи Ви офісних працівників хочете на 12 годин запрягти ?
Щось не схоже - якраз мова йде про реальні роботу ,де створюється реальна продукція ...
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:как я и ожидал, предложение "работать больше и лучше" вызвало очередной подрыв пуканов у искателей справедливости :mrgreen:
шо и требовалось доказать - дежавю прям


2012 год, при власти -сами знаете кто
(Володимир Лановий
Володимир Лановий, президент Центру ринкових реформ

Ключовим, на мій погляд, є усунення викривлень у розподілі валового продукту в ході формування зарплат і прибутків громадян.

По-перше, не може бути такої колосальної нерівності в доходах різних соціальних груп, видів діяльності і галузей, як зараз в Україні.

Величезний розрив у зарплаті за виконання різних видів робіт підриває її стимулюючу дію, оскільки ріст індивідуальних доходів стає залежним не від кваліфікації робітників, якості і продуктивності праці, а від місця роботи.

Виникнення значного розриву у зарплаті робітників різних професій є також наслідком часткової декваліфікації робочої сили радянської школи, рівень якої став невідповідним новим вимогам приватного бізнесу. Таким робітникам платять набагато менше через надлишкову пропозицію їх трудових послуг.

З цього можна зробити висновок й про відставання рівня сьогоднішньої освіти, включаючи систему перенавчання, від вимог часу. В результаті – міжгалузева і професійна міграція , "плинність" кадрів, неосвіченість і недбайливість працівників.

Одним із основних чинників майнового розшарування стала корупція. З нею місце роботи стало ще сильніше впливати на здобутки людей, послабляючи стимули до праці і підприємництва. Саме завдяки очікуванню незаконних доходів, посади у владі та органах надання державних послуг для багатьох стали маніакальним бажанням.

Люди готові давати хабарі, аби опинитися на посадах потенційного хабарництва. Корупційні доходи у багатьох випадках перевищують законні зарплати і прибутки. В результаті вилученнь через корупцію суспільство втрачає значну частину державних видатків, інвестицій підприємств і заощаджень сімей, які б могли підвищувати потенціал його розвитку.

https://www.epravda.com.ua/columns/2012/03/19/318985/

Напомню: при пересечении польской границы ленивые украинцы вдруг становятся трудолюбивыми. Им таблеточку дают или инъекцию?
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:Що в Києві високі ціни на житло і пересічний не в змозі придбати квартиру,
Мы вроде не ищем виноватых, но если медсестра через 20 лет работы не может купить себе хрущик 30м2 на окраине Киева, значит либо нам медсестры не нужны, либо киевские хрущи из золота. ДЛя справедливости бессмысленно снижать цены на квартиры, однако для таких категорий которые не могут арендовать или скопить на своё должны быть либо доплаты, либо социальное жильё. А у нас мосты со стекляшками строят, типа остальные проблемы решены, народ сыт и доволен.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 лип, 2020 13:41, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:39

Закину це сюди для обговорення!

Думати - непередумати!

Львівський БатяР написав:
А на, що дивитись? Гляньте будь яку країну де є дешеві кредити і буде все ясно, що якщо кредити 10% то за депо % будуть максимум 3%. Тобто 7% різниці треба буде покрити, нафіга воно треба? Якщо буде форсмажор при якому Вам доведеться використати фін подушку доведеться і кредитне тіло погашати і ще й платити вже не 7%, а 10% по кредиту
Я приєднуюсь до думки, що нам дешевих кредитів не бачити ближчим часом

=============

Ну, ок.
Закінчилились до січня мої депо під 17,5-18,5% - що далі?
1) Поповнювати стовпці під 16-13,5 - 11%?
2) Купити доляра?(якщо буде нижче 27)
3) Золото/срібло?
4) Які ще є не дуже ризикові варіанти?

От дивлюсь на ці варіанти вище - якась фігня!
Тому що, завершується епоха пасивних прибутків!

А іпотека буде не така вже й велика - 500-600тис.грн "тіло".

Так хоч, на мій погляд, збережу свої, забетонувавши їх.

п. с.
Ну от ок, в мене ще не так багато(під 2 фонди), і то думаю, як їх зберегти/а краще примножити. А от у кого хоч +/- лям гривень - як зберігають/примножують?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:39

Специально для Елены. А то мало того, что очки розовые, так еще и протирать их забывает...


В Киеве начали усиливать карантин
В столице ограничили время работы кинотеатров и ресторанов, а также проведение массовых мероприятий.
Городские власти Киева усиливают противоэпидемические мероприятия и ограничивают работу заведений общественного питания и кинотеатров до 22 часов. Об этом на брифинге в среду, 1 июля, сообщил Мэр Киева Виталий Кличко
"В соответствии с постановлением правительства, город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице. В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22.00 часов. Ограниченно также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - до 22 часов", - сказал Кличко.
Он отметил, что ограничение - вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни.
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