Додано: Сер 01 лип, 2020 13:39

shapo написав: В США кризис с грузами ! Алекс Брежнев! В США кризис с грузами ! Алекс Брежнев!



этого клоуна уже откуесосил весь ютюб - он рубит бабло на просмотрах, пичкая вату тем, что она хочет слышать - как тяжело жить в штатах)

его контент - для реально умственно неполноценных де***

при этом рубит там бабло на траке (хотя уже и меньше, чем на ютюбе), покупает в год по 1-2 квартире в одессе под аренду и хочет переехать туда окончательно через год-два)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.