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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 лип, 2020 13:39
shapo написав:
В США кризис с грузами ! Алекс Брежнев!
этого клоуна уже откуесосил весь ютюб - он рубит бабло на просмотрах, пичкая вату тем, что она хочет слышать - как тяжело жить в штатах)
его контент - для реально умственно неполноценных де***
при этом рубит там бабло на траке (хотя уже и меньше, чем на ютюбе), покупает в год по 1-2 квартире в одессе под аренду и хочет переехать туда окончательно через год-два)
дать тебе вилку шоп лапшу с ушей снять?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 13:41
vano80 написав:
Значит народ тупо без мозгов не хочет работать, поэтому едет черти куда, вместо того чтобы спокойно дома зарабатывать?
Не квалифицированный рабочий уверен, что ему здесь недоплачивают, поэтому едет заграницу. Когда видит, что деньги никто даром не платит, и нужно пахать, то получает новый опыт и меняет мнение по этому вопросу. Мы говорим о неудачниках. У успешных людей, которые уезжают заграницу работать своя мотивация и задачи, это другая история.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 13:43
vitaliian написав:
в каких отраслях есть потребность в рабочей силе с зп 1куе в месяц, и сколько в этих отраслях рабочих мест? Остальным что делать?
Я ж попереджував, що любитель олії, бурштину і чавуну - нам не відповість, тільки локшини нашатрає.
Виявляються, за Реусом: українці - нація невдах у власній країні:
reus написав: vano80 написав:
Значит народ тупо без мозгов не хочет работать, поэтому едет черти куда, вместо того чтобы спокойно дома зарабатывать?
Не квалифицированный рабочий уверен, что ему здесь недоплачивают, поэтому едет заграницу. Когда видит, что деньги никто даром не платит, и нужно пахать, то получает новый опыт и меняет мнение по этому вопросу. Мы говорим о неудачниках. У успешных людей, которые уезжают заграницу работать своя мотивация и задачи, это другая история.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 01 лип, 2020 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 01 лип, 2020 13:43
Долярчик написав:
Тому що, завершується епоха пасивних прибутків!
Так хоч, на мій погляд, збережу свої, забетонувавши їх.
вы сами себе противоречите)
в бетон если хотите сберечь накопления надо входить на дне.
спросите у тех кто вошел в бетон в 2007-2008 годах, много они сохранили?
Если заканчивается эпоха пассивного дохода значит от недвижимости будут избавляться поэтому дно впереди.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 01 лип, 2020 13:45, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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Додано: Сер 01 лип, 2020 13:44
vitaliian написав: reus написав:
А он должен звучать так - сколько % трудоспособного населения Запорожья хотят реально пахать 10-12 часов в сутки с 1 выходным, без перекуров, и под жестким контролем, чтобы заработать 1 куе в месяц.
в каких отраслях есть потребность в рабочей силе с зп 1куе в месяц, и сколько в этих отраслях рабочих мест? Остальным что делать?
А остальным это кому? Ну например возьмем условного Петю, который в школе на камчатке в карты играл, в институт естессно не поступил, техникум бросил, последние лет 10 бухает, и его кроме как охранником в АТБ никуда не берут (и то пока бутылку не стырит). Ему тоже 1000 у.е. надо платить? За что?
Или условную Валю, которая в каком-нить Водоканале последние 20 лет приходит чай с подружками попить и иногда бумажки переложить с места на место. Ей тоже штуцер надо платить, потому что видите ли ее зп не покрывает ее потребности?
Или условную Свету, которая после школы "не хочу учиться, а хочу жениться" и нарожав детей, 15 лет просидела дома, потому что яжемать и мужчинадолжен, вдруг осталась без этого мужчины, вышла на работу и тоже сходу штуцер получать должна?
Без труда не выловишь и штуцер из пруда.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 13:49
Natt написав:
А остальным это кому?
давайте на ненужных людей пришьем звезду давида глядишь остальным арийцам хватит ылитных хрущей на всех .
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 01 лип, 2020 13:50, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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Додано: Сер 01 лип, 2020 13:49
Условия "льготной" ипотеки от Привата:
- 1-й год ставка 9,9%;
- со 2-го - плавающая UIRD 12M + 4%
;
- первый взнос от 30% по квартирам
и от 35% по домам;
- срок кредитование от 1 года до 20 лет;
- страхование недвижимости 0,5% от стоимости;
- страхование заемщика 0,5% от суммы кредита.
Что интересно - по текущим, нельготным кредитам плавающая ставка составляет UIRD 12M + 3%
Т.е. льготная супер-ипотека - дешевле в первый год и дороже во все остальные
И хотелось бы ради красного словца сказать "жулики", "банкстеры", но реальность в том, что риски кредитования только выросли, какую бы ерунду ни вешали на уши пересичным Смолий и Шмыгаль...
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Додано: Сер 01 лип, 2020 13:49
Puente написав: reus написав:
Я много лет был работодателем в Украине, спорить с Вами не буду. Просто Вы не правильно сформулировали вопрос. А он должен звучать так - сколько % трудоспособного населения Запорожья хотят реально пахать 10-12 часов в сутки с 1 выходным, без перекуров, и под жестким контролем, чтобы заработать 1 куе в месяц.
Чекайте - в світі потихеньку зменшують робочий час - а Ви пропонуєте збільшувати ?
Не 6 годин - як пробують у шведів , а 12 ?
Не може людина постійно працювати так довго - здоров"я не дозволить . Вже таке проходило людство . Чи Ви офісних працівників хочете на 12 годин запрягти ?
Щось не схоже - якраз мова йде про реальні роботу ,де створюється реальна продукція ...
Я не пропоную, а запитую. В Польщі були такі умови. Я просто стверджую, що і в Україні при таких умовах можна заробляти як і в Польщі.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 13:50
Natt
или условного топ-менеджера сержика и не менее условного финансового аналитика зрадио, проводящих рабочее время на форуме, доказывая как несправедлив мир и как недоступна для пересичных недвига, бггг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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