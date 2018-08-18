Додано: Сер 01 лип, 2020 13:44

vitaliian написав: reus написав: А он должен звучать так - сколько % трудоспособного населения Запорожья хотят реально пахать 10-12 часов в сутки с 1 выходным, без перекуров, и под жестким контролем, чтобы заработать 1 куе в месяц. А он должен звучать так - сколько % трудоспособного населения Запорожья хотят реально пахать 10-12 часов в сутки с 1 выходным, без перекуров, и под жестким контролем, чтобы заработать 1 куе в месяц. в каких отраслях есть потребность в рабочей силе с зп 1куе в месяц, и сколько в этих отраслях рабочих мест? Остальным что делать? в каких отраслях есть потребность в рабочей силе с зп 1куе в месяц, и сколько в этих отраслях рабочих мест? Остальным что делать?

А остальным это кому? Ну например возьмем условного Петю, который в школе на камчатке в карты играл, в институт естессно не поступил, техникум бросил, последние лет 10 бухает, и его кроме как охранником в АТБ никуда не берут (и то пока бутылку не стырит). Ему тоже 1000 у.е. надо платить? За что?Или условную Валю, которая в каком-нить Водоканале последние 20 лет приходит чай с подружками попить и иногда бумажки переложить с места на место. Ей тоже штуцер надо платить, потому что видите ли ее зп не покрывает ее потребности?Или условную Свету, которая после школы "не хочу учиться, а хочу жениться" и нарожав детей, 15 лет просидела дома, потому что яжемать и мужчинадолжен, вдруг осталась без этого мужчины, вышла на работу и тоже сходу штуцер получать должна?Без труда не выловишь и штуцер из пруда.