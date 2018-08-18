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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 460546064607460846094610>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 118
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:40

  adeges написав:...В 2016 году это превратилось в 23.5%.

договор позволял досрочно гасить без штрафа?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:41

  Serg-ik написав:
  Natt написав:Так не все и хотят быть успешными. Потому что успех с неба не падает, а не все хотят пахать шо папы Карлы.

Блин.
Как каменщику Укрбуда стать успешным и накосить бабла, если УБ строит дом 3,5 года, а не 1,5? Каменщик готов класть кирпич, а УБ не спешит и потому не платит ему.

Пойти снести Айрмаксу в новой квартире стены и выстроить новые, получив за это часть из потраченных на это Максом 80 тыс. грн.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Мой брат много лет работает учителем .... Он не хочет на другую работу, не хочет больше пахать, чтобы быть успешным, ....
то есть, с точки зрения КРЖН-лентяй и бомж?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Если вы хотели сыграть на жалости к беднрй санитарке, из села, без мужа/молодого человека, которой зарплаты в госбольницк не хватает на аренду в Киеве, то мимо. Они никому ничего не должна, как и ей. Каждый объективно заслуживает на то, что и имеет, исключения лишь плдтвеждвют правило, у нас нет никакого отдельного мерила, которое показывает чью-то ценность - есть оценка труда и знаний конкретного человека обществом.
при чем тут жалость, тогда из вашей логики обществом наиболее высоко оцениваются чиновники и коррупционеры всех мастей, если брать за правило "Каждый объективно заслуживает на то, что и имеет". Только коррупционер не будет принимать роды у вашей жены, для этого нужны акушеры и санитарки, которых вы выше обесценили.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 лип, 2020 14:46, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:ага...Если в договоре рассрочка с привязкой к баксу в одну сторону-в сторону роста бакса, то это как раз то, что Вы хотели...
если дом разваливается, денег нет и приходится брать взаймы, то это то, что Вы хотели.
Если основная масса квартир-однушки, хотя семье надо 2-3 комнаты, то это то, что Вы хотели

Это только ваше решение брать или не брать рассрочку
Это ваше решение, покупать или нет в доме, который разваливается
Если большая часть спроса на однушки, то и строят однушки, а вовсе не потому, что хотят заставить вас страдать. При этом, я не сказал бы, что наблюдается дифицит 2-3к квартир. Разве что под ваши критерии строить не хотят - тут, увы.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:45

  Serg-ik написав:Вместо того, чтоб взять несколько экслюзивов на продажу, гарантированно получив комиссию с продавца, рыло суёт свой пятак во все возможжные объявления от хозяев, желая срубить везде. Оттого оно и рисует торпеды и разрывается на звонках и просмотрах. А если это рыло еще и не на себя работает ( а почему???) то...так ему и надо!


вы совершенно не в теме и не понимаете как функционирует агенство недвижимости
успешные частные риэлторы обычно имеют постоянных активных клиентов, но это реальные профи, которых единицы
а те кто бегают по просмотрам и сидят на телефонах с холодными звонками - обычные подмастерья и ими им легион
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Пойти снести Айрмаксу в новой квартире стены и выстроить новые, получив за это часть из потраченных на это Максом 80 тыс. грн.
Хороший способ, не спорю. У нас в городе Один Виталий по фамилии К по второму и третьему кругу парки городские облагораживает.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:47

  Yuri_T написав:
  adeges написав:...В 2016 году это превратилось в 23.5%.

договор позволял досрочно гасить без штрафа?


конечно, я думаю это даже по закону так.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:49

  Serg-ik написав:
  Natt написав:Так не все и хотят быть успешными. Потому что успех с неба не падает, а не все хотят пахать шо папы Карлы.

Блин.
Как каменщику Укрбуда стать успешным и накосить бабла, если УБ строит дом 3,5 года, а не 1,5? Каменщик готов класть кирпич, а УБ не спешит и потому не платит ему. Та же история с бетонщикам и прочими, которым надо вкалывать. Все готовы вкалывать, не все готовы платить, потому тянут свою строительную резину
а водителю трамвая, а проводнику поезда, а нянечке как им стать успешными? Начать маникюры делать или продавать ворованные айфоны?
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:успешные частные риэлторы обычно имеют постоянных активных клиентов, но это реальные профи, которых единицы
а те кто бегают по просмотрам и сидят на телефонах с холодными звонками - обычные подмастерья и ими им легион

подмастерья хреново работают? не хотят повышать квалификацию?
Какие у них перспективы на свою двуху в новострое?
Serg-ik
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