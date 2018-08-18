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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 лип, 2020 14:40
adeges написав:
...В 2016 году это превратилось в 23.5%.
договор позволял досрочно гасить без штрафа?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 01 лип, 2020 14:41
Serg-ik написав: Natt написав:
Так не все и хотят быть успешными. Потому что успех с неба не падает, а не все хотят пахать шо папы Карлы.
Блин.
Как каменщику Укрбуда стать успешным и накосить бабла, если УБ строит дом 3,5 года, а не 1,5? Каменщик готов класть кирпич, а УБ не спешит и потому не платит ему.
Пойти снести Айрмаксу в новой квартире стены и выстроить новые, получив за это часть из потраченных на это Максом 80 тыс. грн.
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Natt
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Додано: Сер 01 лип, 2020 14:44
Natt написав:
Мой брат много лет работает учителем .... Он не хочет на другую работу, не хочет больше пахать, чтобы быть успешным, ....
то есть, с точки зрения КРЖН-лентяй и бомж?
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Serg-ik
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Додано: Сер 01 лип, 2020 14:45
Faceless написав:
Если вы хотели сыграть на жалости к беднрй санитарке, из села, без мужа/молодого человека, которой зарплаты в госбольницк не хватает на аренду в Киеве, то мимо. Они никому ничего не должна, как и ей. Каждый объективно заслуживает на то, что и имеет, исключения лишь плдтвеждвют правило, у нас нет никакого отдельного мерила, которое показывает чью-то ценность - есть оценка труда и знаний конкретного человека обществом.
при чем тут жалость, тогда из вашей логики обществом наиболее высоко оцениваются чиновники и коррупционеры всех мастей, если брать за правило "Каждый объективно заслуживает на то, что и имеет". Только коррупционер не будет принимать роды у вашей жены, для этого нужны акушеры и санитарки, которых вы выше обесценили.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 01 лип, 2020 14:46, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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vitaliian
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Додано: Сер 01 лип, 2020 14:45
Serg-ik написав:ага...Если в договоре рассрочка с привязкой к баксу в одну сторону-в сторону роста бакса, то это как раз то, что Вы хотели...
если дом разваливается, денег нет и приходится брать взаймы, то это то, что Вы хотели.
Если основная масса квартир-однушки, хотя семье надо 2-3 комнаты, то это то, что Вы хотели
Это только ваше решение брать или не брать рассрочку
Это ваше решение, покупать или нет в доме, который разваливается
Если большая часть спроса на однушки, то и строят однушки, а вовсе не потому, что хотят заставить вас страдать. При этом, я не сказал бы, что наблюдается дифицит 2-3к квартир. Разве что под ваши критерии строить не хотят - тут, увы.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 14:45
Serg-ik написав:
Вместо того, чтоб взять несколько экслюзивов на продажу, гарантированно получив комиссию с продавца, рыло суёт свой пятак во все возможжные объявления от хозяев, желая срубить везде. Оттого оно и рисует торпеды и разрывается на звонках и просмотрах. А если это рыло еще и не на себя работает ( а почему???) то...так ему и надо!
вы совершенно не в теме и не понимаете как функционирует агенство недвижимости
успешные частные риэлторы обычно имеют постоянных активных клиентов, но это реальные профи, которых единицы
а те кто бегают по просмотрам и сидят на телефонах с холодными звонками - обычные подмастерья и ими им легион
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 14:47
Natt написав:
Пойти снести Айрмаксу в новой квартире стены и выстроить новые, получив за это часть из потраченных на это Максом 80 тыс. грн.
Хороший способ, не спорю. У нас в городе Один Виталий по фамилии К по второму и третьему кругу парки городские облагораживает.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 14:47
Yuri_T написав: adeges написав:
...В 2016 году это превратилось в 23.5%.
договор позволял досрочно гасить без штрафа?
конечно, я думаю это даже по закону так.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Сер 01 лип, 2020 14:49
Serg-ik написав: Natt написав:
Так не все и хотят быть успешными. Потому что успех с неба не падает, а не все хотят пахать шо папы Карлы.
Блин.
Как каменщику Укрбуда стать успешным и накосить бабла, если УБ строит дом 3,5 года, а не 1,5? Каменщик готов класть кирпич, а УБ не спешит и потому не платит ему. Та же история с бетонщикам и прочими, которым надо вкалывать. Все готовы вкалывать, не все готовы платить, потому тянут свою строительную резину
а водителю трамвая, а проводнику поезда, а нянечке как им стать успешными? Начать маникюры делать или продавать ворованные айфоны?
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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Додано: Сер 01 лип, 2020 14:49
kingkongovets написав:
успешные частные риэлторы обычно имеют постоянных активных клиентов, но это реальные профи, которых единицы
а те кто бегают по просмотрам и сидят на телефонах с холодными звонками - обычные подмастерья и ими им легион
подмастерья хреново работают? не хотят повышать квалификацию?
Какие у них перспективы на свою двуху в новострое?
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