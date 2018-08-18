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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 46064607460846094610>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 118
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:49

  adeges написав:конечно, я думаю это даже по закону так.

договоры разные бывают))
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Условия "льготной" ипотеки от Привата:
- 1-й год ставка 9,9%;
- со 2-го - плавающая UIRD 12M + 4%;
- первый взнос от 30% по квартирам и от 35% по домам;
- срок кредитование от 1 года до 20 лет;
- страхование недвижимости 0,5% от стоимости;
- страхование заемщика 0,5% от суммы кредита.

Что интересно - по текущим, нельготным кредитам плавающая ставка составляет UIRD 12M + 3% Т.е. льготная супер-ипотека - дешевле в первый год и дороже во все остальные

А можна розтолкувати оте виділене(всюди на сайтах банків стикаюсь з цим)
Можна пояснити оту плаваючу ставку на цифрах?
От до тих 9,9% ще скільки у % буде додаватись в місяць/рік?

Наприклад, сплачую 8 000грн/міс - скільки мені ~ ще можуть додати до цього?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У Зеленського готують закон про покарання за публікацію розмов чиновників
https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/1/7257772/

чиновники официально каста неприкасаемых?
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:53

  vitaliian написав:
  Serg-ik написав:Как каменщику Укрбуда стать успешным и накосить бабла, если УБ строит дом 3,5 года, а не 1,5? Каменщик готов класть кирпич, а УБ не спешит и потому не платит ему. Та же история с бетонщикам и прочими, которым надо вкалывать. Все готовы вкалывать, не все готовы платить, потому тянут свою строительную резину
а водителю трамвая, а проводнику поезда, а нянечке как им стать успешными? Начать маникюры делать или продавать ворованные айфоны?

Слушайте, ну что Вы натягиваете сову на глобус...
По трамваям и троллейбусам знаю, что некоторые работают, потому что Киевпастранс бесплатно общагу предоставляет. Успех ли это? Нет, конечно, но понятен выбор профессии. Кто на что учился, как говорится. Не всем быть успешными, потому что не у всех мозгов и способностей хватает. Именно поэтому профессии разные нужны, профессии разные важны (с).
Проводники прекрасно себя чувствуют, зарабатывая на передачах и продавая пиво в вагонах. Про нянь молчу - выше обсуждали.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:54

  Долярчик написав:
  zРадио написав:Условия "льготной" ипотеки от Привата:
- 1-й год ставка 9,9%;
- со 2-го - плавающая UIRD 12M + 4%;
- первый взнос от 30% по квартирам и от 35% по домам;
- срок кредитование от 1 года до 20 лет;
- страхование недвижимости 0,5% от стоимости;
- страхование заемщика 0,5% от суммы кредита.

Что интересно - по текущим, нельготным кредитам плавающая ставка составляет UIRD 12M + 3% Т.е. льготная супер-ипотека - дешевле в первый год и дороже во все остальные

А можна розтолкувати оте виділене(всюди на сайтах банків стикаюсь з цим)
Можна пояснити оту плаваючу ставку на цифрах?
От до тих 9,9% ще скільки у % буде додаватись в місяць/рік?

Наприклад, сплачую 8 000грн/міс - скільки мені ~ ще можуть додати до цього?

плаваюча ставка в грн. (визначена по якійсь чудній формулі) + 4%

https://index.minfin.com.ua/ua/banks/deposit/index/

наразі 9,57% + 4% = 13,57%
це без комісій та страховок
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:По трамваям и троллейбусам знаю, что некоторые работают, потому что Киевпастранс бесплатно общагу предоставляет.
. На днях по ТВ показывали эту гнилую общагу с космическими платёжками.
Проводники прекрасно себя чувствуют, зарабатывая на передачах и продавая пиво в вагонах.
а те проводники, которые не хотят заниматься незаконным леваком, лохи бездомные
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Не всем быть успешными, потому что не у всех мозгов и способностей хватает.
все же я не пойму, человек мечтает стать водителем трамвая, выучился, не пьёт, прилежно работает, почему его нельзя считать успешным и почему он не заслуживает на собственное эконом жильё скажем через 10 лет работы? Он же нужен обществу...

Я вам пытаюсь намекнуть что ваши критерии успешности - нерабочие, успешен тот кто на своем месте приносит пользу обществу, а не тот кто берет взятки или делает маникюры по 500 гривен. Не Боги горшки обжигают, наша жизнь сильно зависит от тех кто рядом. Не нужно делить людей на сорта, каждый гражданин имеет право на труд и удовлетворение базовых потребностей, хотя бы в эконом варианте.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 лип, 2020 15:02, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:01

  Serg-ik написав:
  Natt написав:Мой брат много лет работает учителем .... Он не хочет на другую работу, не хочет больше пахать, чтобы быть успешным, ....
то есть, с точки зрения КРЖН-лентяй и бомж?

  Serg-ik написав:а те проводники, которые не хотят заниматься незаконным леваком, лохи бездомные

А топ-менеджеры? Жизнь - боль...
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:плаваюча ставка в грн. (визначена по якійсь чудній формулі) + 4%

Так от думав, що хтось може пояснити, як/яким чином розраховують ту "чудну формулу"? :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:04

  zРадио написав:[i]В столице ограничили время работы кинотеатров и ресторанов, а также проведение массовых мероприятий.
Городские власти Киева усиливают противоэпидемические мероприятия и ограничивают работу заведений общественного питания и кинотеатров до 22 часов. Об этом на брифинге в среду, 1 июля, сообщил Мэр Киева Виталий Кличко
"В соответствии с постановлением правительства, город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице. В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22.00 часов. Ограниченно также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера

Это бред. В Киеве с прошлой недели открыли ночные клубы и они работают до 4-6 утра, а не 22 вечера - или это не мероприятия развлекательного характера.
Рестораны ( заведения общественного питания), тоже в 22 не закрываются- тот же Avalon работает круглосуточно.
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