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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4607460846094610>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 118
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:08

  Долярчик написав:
  flyman написав:плаваюча ставка в грн. (визначена по якійсь чудній формулі) + 4%

Так от думав, що хтось може пояснити, як/яким чином розраховують ту "чудну формулу"? :D


Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (англ. Ukrainian Index of Retail Deposit Rates, скор. UIRD) — індикативні ставки, що розраховуються компанією Thomson Reuters за методикою, розробленою спільно з НБУ. Розрахунок здійснюється на підставі номінальних ставок депозитів фізичних осіб, що декларуються головними представниками українського ринку банківських депозитів — 20 провідними комерційними банками України.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:10

  vitaliian написав:
  Natt написав:Не всем быть успешными, потому что не у всех мозгов и способностей хватает.
все же я не пойму, человек мечтает стать водителем трамвая, выучился, не пьёт, прилежно работает, почему его нельзя считать успешным и почему он не заслуживает на собственное эконом жильё скажем через 10 лет работы? Он же нужен обществу...

Я вам пытаюсь намекнуть что ваши критерии успешности - нерабочие, успешен тот кто на своем месте приносит пользу обществу, а не тот кто берет взятки или делает маникюры по 500 гривен. Не Боги горшки обжигают, наша жизнь сильно зависит от тех кто рядом. Не нужно делить людей на сорта, каждый гражданин имеет право на труд и удовлетворение базовых потребностей, хотя бы в эконом варианте.

Безполезно. 95% людям, большие по местным меркам деньги, кружат голову и подымают ЧСВ до небес. А если из грязи в князе, там вообще клиника. Те же вчерашние нищеброды да работяги, сами же в первую очередь от непривычно больших денег и шалеют.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:11

  Gastarbaiter написав:
  Frant написав:Чому ж тоді українці масово їдуть на заробки в Польщу, якщо і тут можна в тих же умовах мати таку ж ЗП за ту ж роботу????
Значить, не можна!
Саме цим і відрізняється реальний Київ від "Києва Реуса-Фейслеса"

Да возьмите вы несколько конкретных профессий и сравните ставки. Сразу станет все на свои места.


Ви ж бачите - Реус не хоче цього робити.
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Frant
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:13

  adeges написав:
  zРадио написав:Условия "льготной" ипотеки от Привата:
- 1-й год ставка 9,9%;
- со 2-го - плавающая UIRD 12M + 4%;
- первый взнос от 30% по квартирам и от 35% по домам;
- срок кредитование от 1 года до 20 лет;
- страхование недвижимости 0,5% от стоимости;
- страхование заемщика 0,5% от суммы кредита.
..


очень дорого. у меня было UIRD 12m+2%, а страховка имущества - 0.12%, без жизни (но это не стандарт конечно). В 2016 году это превратилось в 23.5%.

А яка % ставка у вас була?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:13

  vitaliian написав:Я вам пытаюсь намекнуть что ваши критерии успешности - нерабочие, успешен тот кто на своем месте приносит пользу обществу, а не тот кто берет взятки или делает маникюры по 500 гривен. Не Боги горшки обжигают, наша жизнь сильно зависит от тех кто рядом. Не нужно делить людей на сорта, каждый гражданин имеет право на труд и удовлетворение базовых потребностей, хотя бы в эконом варианте.

Ну так кто трудится, под мостом вроде и не живет, так что эти права в разных вариациях таки удовлетворены. Но я Вам пытаюсь намекнуть, что при этом никто не обязан платить всем представителям всех профессий высокие зарплаты и продавать квартиры в Киеве за копейки. За копейки можно купить во многих уголках Украины, никто не неволит.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:13

  Grand Touring написав:
  vano80 написав:
Ой, не про массаж, но суровая реальность.
Женщина, 40 лет без спец образования, нашла вакансию горничной в гостиннице. График, зарплата, устраивает.
Приехала на собеседование. Оказалось, нужны женщины в эскорт, ей предложили рассмотреть вариант, ибо физически она еще вполне ого-го.
Отказалась, хотя наверно уже могла бы стать игроком на кржн :mrgreen:
да такой рекрутинг, выставляется обычная женская работа с подозрительно хорошей зарплатой и в непосредственном разговоре раскрываются карты. В это время лендлорд-пердун записывает зпшку себе в блокнотик, параллельно фантазиями дополняя картину Фейслеса-Реуса


а я еще предположу, что здесь, где такие высокие "зарплаты" обещают:

Требуется няня для ребенка 2,4 года
Работа в Киеве, метро Олимпийская
График работы: с понедельника по пятницу с 8-30 до 19-30
Оплата: 32000 грн/мес
Требования: женщина до 55 лет, любящая детей, умеющая расположить к себе ребенка, добрая, ответственная, знающая детские развивающие игры
Обязанности: уход за ребенком, приготовление пищи ребенку, кормление, прогулки, активные и развивающие игры в соответствии с возрастом, соблюдение режима дня, воспитание, уход за детскими вещами и комнатой

Есть множество других вакансий на разные графики.
Звоните! Резюме не принимаем.
Агентство домашнего персонала «Мир Семьи»
Трудоустройство бесплатное
Адрес: г.Киев, Печерская,бул. Леси Украинки 26, 6 этаж, офис 611Д (1 минута от метро, вход “Діпромісто”).
Работаем с 9.00 до 18.00 (с понедельника по пятницу)
Тел:
671 - Показать номер -
631 - Показать номер -
500 - Показать номер -
Сайт: http://f-world.com.ua/
Добавляйтесь к нам в друзья на фейсбук: https://www.facebook.com/mir.s.agency

их рисуют для того, чтобы потенциальным кандидаткам продавать курсы нянь, чтобы сфотографировать их с сертификатами потом.

Кстати - эта зарплата это чистыми или грязными? Стаж начисляется, ПФ доволен? Что скажут обитатели Киева Ф ?
Востаннє редагувалось striped в Сер 01 лип, 2020 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:13

  Yuri_T написав:если уехал из центра или прицентралья один раз в еб..ня типа буч/ирпеней - всё, больше в город никогда не вернёшься.
там тебя и похоронят.
Дауншифтінг

Взагалі, проживання в містах-супутниках, у 25-поверхівках, з роботою у великому місті - не є ознакою успішності.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:17

  Frant написав:
  Gastarbaiter написав:
  Frant написав:Чому ж тоді українці масово їдуть на заробки в Польщу, якщо і тут можна в тих же умовах мати таку ж ЗП за ту ж роботу????
Значить, не можна!
Саме цим і відрізняється реальний Київ від "Києва Реуса-Фейслеса"

Да возьмите вы несколько конкретных профессий и сравните ставки. Сразу станет все на свои места.


Ви ж бачите - Реус не хоче цього робити.

Самая большая разница у неквалифицированных работников. У хороших специалистов-ремесленников разница уже не такая большая, что бы бросать и ехать. Как пример условная продавщица там может заработать в 2-3 раза выше на любой неквалифицированной работе. А условный строитель в 1,5 раза, потому что хорошего строителя и в Украине ценят.
Западная массово выезжает, потому что для них в Польшу (Европу) мотнуться рукой подать. Они и в Киев, и в РФ в своё время катались.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:22

  alex_dvornichenko написав:Безполезно. 95% людям, большие по местным меркам деньги, кружат голову и подымают ЧСВ до небес. А если из грязи в князе, там вообще клиника. Те же вчерашние нищеброды да работяги, сами же в первую очередь от непривычно больших денег и шалеют.

Не могли бы Вы прояснить почтенной публике, как вчерашние работяги и нищеброды получили непривычно большие деньги? Наверное, больше работали? Спасибо, собственно, именно это мы тут и обсуждаем.
Востаннє редагувалось Natt в Сер 01 лип, 2020 15:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
Напомню: при пересечении польской границы ленивые украинцы вдруг становятся трудолюбивыми. Им таблеточку дают или инъекцию?


Типа того, у многих кстати. Пока дома, на мамкиных харчах, и всегда есть возможность забить на "жадного тирана", который недоволен перекурами с перерывом на работу, опозданиями, воровством. Но сначала кто-то надоумит поднять ж*** и поехать на заработки, а там уже не в зоне комфорта, мамки нет, остаться дрма и забухать нельзя, за семь перекуров в час выгонят пинком под ж***, а идти некуда. И это тот самый волшебный пендель для многих
Faceless
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