vitaliian написав:

Natt написав: Не всем быть успешными, потому что не у всех мозгов и способностей хватает. Не всем быть успешными, потому что не у всех мозгов и способностей хватает.

все же я не пойму, человек мечтает стать водителем трамвая, выучился, не пьёт, прилежно работает, почему его нельзя считать успешным и почему он не заслуживает на собственное эконом жильё скажем через 10 лет работы? Он же нужен обществу...Я вам пытаюсь намекнуть что ваши критерии успешности - нерабочие, успешен тот кто на своем месте приносит пользу обществу, а не тот кто берет взятки или делает маникюры по 500 гривен. Не Боги горшки обжигают, наша жизнь сильно зависит от тех кто рядом. Не нужно делить людей на сорта, каждый гражданин имеет право на труд и удовлетворение базовых потребностей, хотя бы в эконом варианте.