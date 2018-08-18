Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав: Напомню: при пересечении польской границы ленивые украинцы вдруг становятся трудолюбивыми. Им таблеточку дают или инъекцию?
Типа того, у многих кстати. Пока дома, на мамкиных харчах, и всегда есть возможность забить на "жадного тирана", который недоволен перекурами с перерывом на работу, опозданиями, воровством. Но сначала кто-то надоумит поднять ж*** и поехать на заработки, а там уже не в зоне комфорта, мамки нет, остаться дрма и забухать нельзя, за семь перекуров в час выгонят пинком под ж***, а идти некуда. И это тот самый волшебный пендель для многих
Цікаво, це де сім перекурів на годину і щоденні запізнення???
Тобто проблема в організації роботи? Польська еліта - змогла так зробити, укро-їліта -ні?
Faceless написав:"жадного тирана", который недоволен перекурами с перерывом на работу, опозданиями,
Чому ж "жадібний укро-тиран" в принципі не може платити 700 євро пересічному українцю - чи здогадуєтесь? Підказую: економіка з малою доданою вартість. Олія, ліс, чавун, бурштин.
Було би непогано, щоб пани Фейслес і Реус попрацювали місячишко-два у Польщі, чорноробами на заводі чи на збиранні полуниці. Вони враз зрозуміли би, що таке правильна організація праці, і чим польська еліта відрізняється від наших клоунів. ___________
Natt написав:Да, часто вопрос именно в расходах. Несколько примеров из жизни:
1. Семья, им за 30, ребенок в младшей школе. Совокупный доход до карантина был около 40 тыс. У нее всегда последний Айфон "потому что это же Айфооон, ты не понимааешь", у дитяти тоже Айфон. Ей 2-3 раза в месяц на работу из Мейкапа курьеры духи привозили (она парфманьяк) и другой косметос, через день посиделки с подружками. 2 раза в год заграничный отдых. С каждой ЗП она гасит кредитку, потому что доходов ей на жизнь не хватает. Живут с родителями в 2-комнатном хруще, ждут наследство, "потому что на квартиру в Киеве заработать нереально, а под Киевом не хотим - как мы ездить оттуда будем".
2. Парень 34 года, занимается сантехникой и отоплением уже много лет, бывают периодически крупные объекты, хорошие заказы, без работы почти никогда не сидит. Но при этом до карантина было накоплено всего 100 тыс. грн., половина из которых на карантине проедена, хотя и заказы в это время были ("Да, я люблю каждый день хорошее мясо и раза 3 в неделю красную рыбу, и хороший алкоголь. А что такого, жизнь одна, не хочу ужиматься сейчас, чтобы потом когда-нибудь что-то купить. А еще я квадрокоптер хочу"). Живет с бабушкой под Киевом. Ждет наследство.
Эти люди даже на аренду не тратят. Но они никогда не купят собственное жилье. Но кто тут кому злобный Буратино?
Я Вам еще один пример подкину, только противоположный. В 2016г мне нужно было заняться ремонтом одной квартирки, бюджет на ремонт был маленький, нашел на ОЛХ "бригаду" их 2-х человек из Закарпатья. Зашуганные(только несколько месяцев как прибыли в Киев), необразованные(по 3 ошибки в каждом слове при составлении списка), в общем с какой стороны ни глянь - село неасфальтированное. Но берутся делать недорого. Начинают они делать и вижу, что криворукие, вроде и стараются, вроде и не бухают, а делают просто плохо. Еще на шаг ниже и надо переделывать(это даже с учетом того, что изначально требования к качеству были на уровне плинтуса). Мучили они этот ремонт 2 месяца, в этой же квартире и жили. С горем пополам сделали. Плохо, криво, но Бог с ним. Зато дешево. Прошло 3 года. В 2019 еще один ремонт. Тут уже надо хотя бы средний уровень. Кинулся искать бригаду - все сложно! Все заняты!Приглашал пару человек по ОЛХ - пришли, носами вертят, не хотят даже по своим драконовским расценкам, без моего торга, видите ли у меня объем не очень большой, а у них по тем же объявлениям наклевывается вариант получше. Вспомнил про тех двоих с Закарпатья. Звоню - есть они в Киеве, только начать могут не прямо завтра, а через неделю. И уже не дешево, как тогда, а по ценам ОЛХ(даже выше среднего). Ну, думаю, за 3 года наверное руку набили, уже должны делать хорошо. Приступают к работе, общаемся о жизни. Один уже купил однушку, второй(типа главный) купил участок под Киевом и строит дом. Вот так! За три года! Два криворуких де*** без образования и навыков в ремонте квартир! "Мы сейчас меньше чем за $100 в день не работаем" - их слова. Так самое интересное, что они такие же криворукие и остались, мы распрощались на 4 день после того как я увидел что качество такое же, только ценник в 4 раза выше
Natt написав:о я Вам пытаюсь намекнуть, что при этом никто не обязан платить всем представителям всех профессий высокие зарплаты и продавать квартиры в Киеве за копейки. За копейки можно купить во многих уголках Украины, никто не неволит.
мы обсуждаем Киев, про другие уголки Украины пишут на других форумах. Задумайтесь почему на эконом хрущ на окраине надо работать 20 лет, не разводят ли вас космическими ценами за воздух, вдалбливая что на самую скромную квартиру надо пахать как папа карло? Если бы каждый кто покупает квартиры пахал как папа карло, мы бы жили как в Германии. Львиная часть киевской недвижимости покупается не за заработанные деньги (откаты, коррупция, чиновничьи зарплаты, госсказы и схемы) поэтому их цена неадеватно завышена, а вы принимаете её (цену) за чистую монету, либо сами на этом греете руки.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman