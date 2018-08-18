Додано: Сер 01 лип, 2020 15:40

Natt написав: Да, часто вопрос именно в расходах. Несколько примеров из жизни:



1. Семья, им за 30, ребенок в младшей школе. Совокупный доход до карантина был около 40 тыс. У нее всегда последний Айфон "потому что это же Айфооон, ты не понимааешь", у дитяти тоже Айфон. Ей 2-3 раза в месяц на работу из Мейкапа курьеры духи привозили (она парфманьяк) и другой косметос, через день посиделки с подружками. 2 раза в год заграничный отдых. С каждой ЗП она гасит кредитку, потому что доходов ей на жизнь не хватает. Живут с родителями в 2-комнатном хруще, ждут наследство, "потому что на квартиру в Киеве заработать нереально, а под Киевом не хотим - как мы ездить оттуда будем".



2. Парень 34 года, занимается сантехникой и отоплением уже много лет, бывают периодически крупные объекты, хорошие заказы, без работы почти никогда не сидит. Но при этом до карантина было накоплено всего 100 тыс. грн., половина из которых на карантине проедена, хотя и заказы в это время были ("Да, я люблю каждый день хорошее мясо и раза 3 в неделю красную рыбу, и хороший алкоголь. А что такого, жизнь одна, не хочу ужиматься сейчас, чтобы потом когда-нибудь что-то купить. А еще я квадрокоптер хочу"). Живет с бабушкой под Киевом. Ждет наследство.



Эти люди даже на аренду не тратят. Но они никогда не купят собственное жилье. Но кто тут кому злобный Буратино? Да, часто вопрос именно в расходах. Несколько примеров из жизни:1. Семья, им за 30, ребенок в младшей школе. Совокупный доход до карантина был около 40 тыс. У нее всегда последний Айфон "потому что это же Айфооон, ты не понимааешь", у дитяти тоже Айфон. Ей 2-3 раза в месяц на работу из Мейкапа курьеры духи привозили (она парфманьяк) и другой косметос, через день посиделки с подружками. 2 раза в год заграничный отдых. С каждой ЗП она гасит кредитку, потому что доходов ей на жизнь не хватает. Живут с родителями в 2-комнатном хруще, ждут наследство, "потому что на квартиру в Киеве заработать нереально, а под Киевом не хотим - как мы ездить оттуда будем".2. Парень 34 года, занимается сантехникой и отоплением уже много лет, бывают периодически крупные объекты, хорошие заказы, без работы почти никогда не сидит. Но при этом до карантина было накоплено всего 100 тыс. грн., половина из которых на карантине проедена, хотя и заказы в это время были ("Да, я люблю каждый день хорошее мясо и раза 3 в неделю красную рыбу, и хороший алкоголь. А что такого, жизнь одна, не хочу ужиматься сейчас, чтобы потом когда-нибудь что-то купить. А еще я квадрокоптер хочу"). Живет с бабушкой под Киевом. Ждет наследство.Эти люди даже на аренду не тратят. Но они никогда не купят собственное жилье. Но кто тут кому злобный Буратино?

Я Вам еще один пример подкину, только противоположный.В 2016г мне нужно было заняться ремонтом одной квартирки, бюджет на ремонт был маленький, нашел на ОЛХ "бригаду" их 2-х человек из Закарпатья. Зашуганные(только несколько месяцев как прибыли в Киев), необразованные(по 3 ошибки в каждом слове при составлении списка), в общем с какой стороны ни глянь - село неасфальтированное. Но берутся делать недорого. Начинают они делать и вижу, что криворукие, вроде и стараются, вроде и не бухают, а делают просто плохо. Еще на шаг ниже и надо переделывать(это даже с учетом того, что изначально требования к качеству были на уровне плинтуса). Мучили они этот ремонт 2 месяца, в этой же квартире и жили. С горем пополам сделали. Плохо, криво, но Бог с ним. Зато дешево.Прошло 3 года. В 2019 еще один ремонт. Тут уже надо хотя бы средний уровень. Кинулся искать бригаду - все сложно! Все заняты!Приглашал пару человек по ОЛХ - пришли, носами вертят, не хотят даже по своим драконовским расценкам, без моего торга, видите ли у меня объем не очень большой, а у них по тем же объявлениям наклевывается вариант получше.Вспомнил про тех двоих с Закарпатья. Звоню - есть они в Киеве, только начать могут не прямо завтра, а через неделю. И уже не дешево, как тогда, а по ценам ОЛХ(даже выше среднего). Ну, думаю, за 3 года наверное руку набили, уже должны делать хорошо.Приступают к работе, общаемся о жизни. Один уже купил однушку, второй(типа главный) купил участок под Киевом и строит дом. Вот так! За три года! Два криворуких де*** без образования и навыков в ремонте квартир! "Мы сейчас меньше чем за $100 в день не работаем" - их слова. Так самое интересное, что они такие же криворукие и остались, мы распрощались на 4 день после того как я увидел что качество такое же, только ценник в 4 раза выше