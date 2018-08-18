RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 46094610461146124613>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 118
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:Требуется няня для ребенка 2,4 года
Работа в Киеве, метро Олимпийская
График работы: с понедельника по пятницу с 8-30 до 19-30
Оплата: 32000 грн/мес
Требования: женщина до 55 лет, любящая детей, умеющая расположить к себе ребенка, добрая, ответственная, знающая детские развивающие игры
Обязанности: уход за ребенком, приготовление пищи ребенку, кормление, прогулки, активные и развивающие игры в соответствии с возрастом, соблюдение режима дня, воспитание, уход за детскими вещами и комнатой

Так це ж пекельна робота!
Від зварювальника найвищого розряду - далеко не втікає!(по фізичному навантажені, а по психічному - то обганяє в рази! )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8172
З нами з: 19.10.15
Подякував: 523 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

shapo написав:
  Faceless написав:У нас в частной медицине я не видел бедствующих врачей - может, они и не "жируют", как в США (и то касается не всех), но и не бедствуют.


Никогда не видели как с ними разбираются богатые клиенты когда происходит врачебная неудача, причем необязательно из-за халатности или врачебной ошибки?

И к чему это? Бычья у нас хватает - тоже мне секрет открыли. Правда, и в противоположном случае, если есть место ошибка или халатность, а пациент не такой влиятельный, то ответственности фактически нет. Это проблема совсем другого характера
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27452
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1166 раз.
Подякували: 6546 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:14

  Долярчик написав:
  adeges написав:
  zРадио написав:Условия "льготной" ипотеки от Привата:
- 1-й год ставка 9,9%;
- со 2-го - плавающая UIRD 12M + 4%;
- первый взнос от 30% по квартирам и от 35% по домам;
- срок кредитование от 1 года до 20 лет;
- страхование недвижимости 0,5% от стоимости;
- страхование заемщика 0,5% от суммы кредита.
..


очень дорого. у меня было UIRD 12m+2%, а страховка имущества - 0.12%, без жизни (но это не стандарт конечно). В 2016 году это превратилось в 23.5%.

А яка % ставка у вас була?


она менялась от 16.5 до 23.5. в этом году была 18.4 или 18.6
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3205
З нами з: 14.03.06
Подякував: 195 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:15

  Serg-ik написав:
  Damien написав:Вот так! За три года! Два криворуких де*** без образования и навыков в ремонте квартир! "Мы сейчас меньше чем за $100 в день не работаем" - их слова. Так самое интересное, что они такие же криворукие и остались, мы распрощались на 4 день после того как я увидел что качество такое же, только ценник в 4 раза выше

Это была ода тем, кто зарабатывает или заупокойная десяткам испорченных ремонтов?

я думаю, що щось таки вони роблять, а замовники не всі ж такі перфекціоністи як аірмакс, що готові віддати 100куе за ремонт.
Переважну більшість їх співвідношення ціна/якість влаштовує.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20090
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1118 раз.
Подякували: 1387 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:17

  Faceless написав:Так вы сами написали - человек успешен, выше чётко сказано - его все устраивает. Не в коробке вроде под мостом живёт - его базовые потребности обеспечены. Все, точка. Все, чего он достоин, у него есть. А то потом начнётся: что, он недостоин новой машины, дома за городом, оплаты обучения детей в Гарварде...


Прикольно - щось дуже багато людей виявляються недостойними в цілому світі ...
Проблема не в достатку - а в тому , що людині треба ... Хто хоче дітей в Гарварді вчити ?
І КПІ цілком нормальний вуз . Зайвий будинок за містом ? Чи основний ? Ну а про машини євробляхери вже все всім розказали ...
Puente
 
Повідомлень: 3280
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:18

  adeges написав:
  zРадио написав:Условия "льготной" ипотеки от Привата:
- 1-й год ставка 9,9%;
- со 2-го - плавающая UIRD 12M + 4%;
- первый взнос от 30% по квартирам и от 35% по домам;
- срок кредитование от 1 года до 20 лет;
- страхование недвижимости 0,5% от стоимости;
- страхование заемщика 0,5% от суммы кредита.
..


очень дорого. у меня было UIRD 12m+2%, а страховка имущества - 0.12%, без жизни (но это не стандарт конечно). В 2016 году это превратилось в 23.5%.


Да, это огромные риски роста UIRD и завышенная маржа банка. Как я и предполагал, Приват "запилил" нишевый продукт тупо, чтобы отчитаться о выполнении хотелок Зеленского и Шмыгаля.

По факту же "льготный" кредит оказался даже дороже "обычного" :mrgreen: Промоделировал кредит на 1 млн грн на 15 лет при UIRD 12М = 10%.

Итого по старым условиям:
- аннуитетный платеж первые 12 месяцев (14,9%) = 13927 грн;
- аннуитетный платеж с 13-го по 180-й месяц (13%) = 12718 грн.
- всего платежей по кредиту и процентам = 2303748 грн.

Итого по новым условиям:
- аннуитетный платеж первые 12 месяцев (9,9%) = 10685 грн;
- аннуитетный платеж с 13-го по 180-й месяц (14%) = 13207 грн.
- всего платежей по кредиту и процентам = 2346996 грн.

Причем, чем выше будет UIRD на этом длинном периоде, тем больше переплатит по "льготной" ипотеке заемщик... 10% - это я еще очень по-божески взял. Сам не сильно верю, что так будет :lol: Скорее 12-14% (т.е. кредит 16-18%)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6388
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1085 раз.
Подякували: 2477 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:19

  _Mykola_ написав:
  Natt написав:vitaliian, Вы предлагаете с гордо поднятой головой всю жизнь жить в аренде или как? Или какие конкретные шаги Вы предлагаете предпринять, чтобы купить квартиру в Киеве? Сколько лет, по-Вашему, нужно зарабатывать на квартиру - одному человеку и семейной паре?

ИМХО:
Если один человек/пара тратят все что зарабатывают, то бесконечность.
Или, если 20 тыс/чел в мес не хватает, то тоже бесконечность. :lol:
Купить недвижимость с нуля в Киеве, могут очень не многие, нужна целеустремленность, здравый смысл финансовая грамотность, и... калькулятор. :lol:

ось калькулятор для касира АТБ
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html
але там "доходи завищені растішками а розходи занижені", щоб показати що кожен охраннік з АТБ може бути лендлордом
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20090
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1118 раз.
Подякували: 1387 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:21

  Natt написав:
  alex_dvornichenko написав:Безполезно. 95% людям, большие по местным меркам деньги, кружат голову и подымают ЧСВ до небес. А если из грязи в князе, там вообще клиника. Те же вчерашние нищеброды да работяги, сами же в первую очередь от непривычно больших денег и шалеют.

Не могли бы Вы прояснить почтенной публике, как вчерашние работяги и нищеброды получили непривычно большие деньги? Наверное, больше работали? Спасибо, собственно, именно это мы тут и обсуждаем.

Удачно вышел замуж, женился, покумовался, сменил сферу деятельности и попёрло и т.д.....не знаете таких случаев ? От вквалывания на низкоквалифицированной работе точно не богатеют.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 330
З нами з: 10.10.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Faceless написав:Если вы хотели сыграть на жалости к беднрй санитарке, из села, без мужа/молодого человека, которой зарплаты в госбольницк не хватает на аренду в Киеве, то мимо. Они никому ничего не должна, как и ей. Каждый объективно заслуживает на то, что и имеет, исключения лишь плдтвеждвют правило, у нас нет никакого отдельного мерила, которое показывает чью-то ценность - есть оценка труда и знаний конкретного человека обществом.
при чем тут жалость, тогда из вашей логики обществом наиболее высоко оцениваются чиновники и коррупционеры всех мастей, если брать за правило "Каждый объективно заслуживает на то, что и имеет". Только коррупционер не будет принимать роды у вашей жены, для этого нужны акушеры и санитарки, которых вы выше обесценили.


Чинуш и коррупционеррв вы тут за уши притянули.
Обесценил не я, обесценило общество. Когда каждый, и вы в том числе, будет готов оплачивать труд санитарки условно по 50 баксов в день, тогда и вырастет оценка ее труда. Потому и едут рожать во всякие Исиды.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27452
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1166 раз.
Подякували: 6546 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:23

  Natt написав:vitaliian, Вы предлагаете с гордо поднятой головой всю жизнь жить в аренде или как? Или какие конкретные шаги Вы предлагаете предпринять, чтобы купить квартиру в Киеве? Сколько лет, по-Вашему, нужно зарабатывать на квартиру - одному человеку и семейной паре?
я не чиновник чтобы предлагать, но если вам интересны мои мысли то пожалуйста.

Кто видит себя одиноким парусником может арендовать всю жизнь, меняя города, локации, страны и континенты - это его право.

Для соц. незащищённых должностей (типа няня, медсестра, санитарка, водитель трамвая) должно быть социальное жильё (не путать с общагами, это прошлый век, в общаге семью не заведешь и вообще это не жизнь). Пусть оно будет не в Киеве а в пределах 10км (земли навалом), но на такое жильё должна быть доступная цена как для аренды так и купить.

Если на социальное жильё чиновника жаба душит, тогда иногородним врачам/учителям (и дальше список нужных обществу профессий) платить доплаты (50% аренды однокомнатной квартиры в Киеве), дальше пусть сами решают квартирный вопрос. Депутатам платят компенсацию, а остальные что 3й сорт?

В идеале для Киева сделать отдельную минималку (10к), все знают что жильё/проезд/медицина в Киеве дороже, тогда не будет делений на иногородний и местный.

Это снимет напряжение с тех кто реально страдает от киевских цен на недвижимость, после чего цены пусть себе растут хоть до уровня нью йорка, это рынок, хочешь жить в Киеве - плати, не хочешь есть много мест где тебе будут рады.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 лип, 2020 16:29, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4059
З нами з: 06.04.16
Подякував: 866 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 46094610461146124613>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banazîr, flyman, Santehnik, Чукча2 і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1861, 1862, 1863
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18623 3057430
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лип, 2020 13:46
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 198447
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14050
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (600)
01.07.2020 17:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.