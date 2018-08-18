Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
striped написав:Требуется няня для ребенка 2,4 года Работа в Киеве, метро Олимпийская График работы: с понедельника по пятницу с 8-30 до 19-30 Оплата: 32000 грн/мес Требования: женщина до 55 лет, любящая детей, умеющая расположить к себе ребенка, добрая, ответственная, знающая детские развивающие игры Обязанности: уход за ребенком, приготовление пищи ребенку, кормление, прогулки, активные и развивающие игры в соответствии с возрастом, соблюдение режима дня, воспитание, уход за детскими вещами и комнатой
Так це ж пекельна робота! Від зварювальника найвищого розряду - далеко не втікає!(по фізичному навантажені, а по психічному - то обганяє в рази! )
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Faceless написав:У нас в частной медицине я не видел бедствующих врачей - может, они и не "жируют", как в США (и то касается не всех), но и не бедствуют.
Никогда не видели как с ними разбираются богатые клиенты когда происходит врачебная неудача, причем необязательно из-за халатности или врачебной ошибки?
И к чему это? Бычья у нас хватает - тоже мне секрет открыли. Правда, и в противоположном случае, если есть место ошибка или халатность, а пациент не такой влиятельный, то ответственности фактически нет. Это проблема совсем другого характера
zРадио написав:Условия "льготной" ипотеки от Привата: - 1-й год ставка 9,9%; - со 2-го - плавающая UIRD 12M + 4%; - первый взнос от 30% по квартирам и от 35% по домам; - срок кредитование от 1 года до 20 лет; - страхование недвижимости 0,5% от стоимости; - страхование заемщика 0,5% от суммы кредита. ..
очень дорого. у меня было UIRD 12m+2%, а страховка имущества - 0.12%, без жизни (но это не стандарт конечно). В 2016 году это превратилось в 23.5%.
А яка % ставка у вас була?
она менялась от 16.5 до 23.5. в этом году была 18.4 или 18.6
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Damien написав:Вот так! За три года! Два криворуких де*** без образования и навыков в ремонте квартир! "Мы сейчас меньше чем за $100 в день не работаем" - их слова. Так самое интересное, что они такие же криворукие и остались, мы распрощались на 4 день после того как я увидел что качество такое же, только ценник в 4 раза выше
Это была ода тем, кто зарабатывает или заупокойная десяткам испорченных ремонтов?
я думаю, що щось таки вони роблять, а замовники не всі ж такі перфекціоністи як аірмакс, що готові віддати 100куе за ремонт. Переважну більшість їх співвідношення ціна/якість влаштовує.
Faceless написав:Так вы сами написали - человек успешен, выше чётко сказано - его все устраивает. Не в коробке вроде под мостом живёт - его базовые потребности обеспечены. Все, точка. Все, чего он достоин, у него есть. А то потом начнётся: что, он недостоин новой машины, дома за городом, оплаты обучения детей в Гарварде...
Прикольно - щось дуже багато людей виявляються недостойними в цілому світі ... Проблема не в достатку - а в тому , що людині треба ... Хто хоче дітей в Гарварді вчити ? І КПІ цілком нормальний вуз . Зайвий будинок за містом ? Чи основний ? Ну а про машини євробляхери вже все всім розказали ...
zРадио написав:Условия "льготной" ипотеки от Привата: - 1-й год ставка 9,9%; - со 2-го - плавающая UIRD 12M + 4%; - первый взнос от 30% по квартирам и от 35% по домам; - срок кредитование от 1 года до 20 лет; - страхование недвижимости 0,5% от стоимости; - страхование заемщика 0,5% от суммы кредита. ..
очень дорого. у меня было UIRD 12m+2%, а страховка имущества - 0.12%, без жизни (но это не стандарт конечно). В 2016 году это превратилось в 23.5%.
Да, это огромные риски роста UIRD и завышенная маржа банка. Как я и предполагал, Приват "запилил" нишевый продукт тупо, чтобы отчитаться о выполнении хотелок Зеленского и Шмыгаля.
По факту же "льготный" кредит оказался даже дороже "обычного" Промоделировал кредит на 1 млн грн на 15 лет при UIRD 12М = 10%.
Итого по старым условиям: - аннуитетный платеж первые 12 месяцев (14,9%) = 13927 грн; - аннуитетный платеж с 13-го по 180-й месяц (13%) = 12718 грн. - всего платежей по кредиту и процентам = 2303748 грн.
Итого по новым условиям: - аннуитетный платеж первые 12 месяцев (9,9%) = 10685 грн; - аннуитетный платеж с 13-го по 180-й месяц (14%) = 13207 грн. - всего платежей по кредиту и процентам = 2346996 грн.
Причем, чем выше будет UIRD на этом длинном периоде, тем больше переплатит по "льготной" ипотеке заемщик... 10% - это я еще очень по-божески взял. Сам не сильно верю, что так будет Скорее 12-14% (т.е. кредит 16-18%)
Natt написав:vitaliian, Вы предлагаете с гордо поднятой головой всю жизнь жить в аренде или как? Или какие конкретные шаги Вы предлагаете предпринять, чтобы купить квартиру в Киеве? Сколько лет, по-Вашему, нужно зарабатывать на квартиру - одному человеку и семейной паре?
ИМХО: Если один человек/пара тратят все что зарабатывают, то бесконечность. Или, если 20 тыс/чел в мес не хватает, то тоже бесконечность. Купить недвижимость с нуля в Киеве, могут очень не многие, нужна целеустремленность, здравый смысл финансовая грамотность, и... калькулятор.
alex_dvornichenko написав:Безполезно. 95% людям, большие по местным меркам деньги, кружат голову и подымают ЧСВ до небес. А если из грязи в князе, там вообще клиника. Те же вчерашние нищеброды да работяги, сами же в первую очередь от непривычно больших денег и шалеют.
Не могли бы Вы прояснить почтенной публике, как вчерашние работяги и нищеброды получили непривычно большие деньги? Наверное, больше работали? Спасибо, собственно, именно это мы тут и обсуждаем.
Удачно вышел замуж, женился, покумовался, сменил сферу деятельности и попёрло и т.д.....не знаете таких случаев ? От вквалывания на низкоквалифицированной работе точно не богатеют.
Faceless написав:Если вы хотели сыграть на жалости к беднрй санитарке, из села, без мужа/молодого человека, которой зарплаты в госбольницк не хватает на аренду в Киеве, то мимо. Они никому ничего не должна, как и ей. Каждый объективно заслуживает на то, что и имеет, исключения лишь плдтвеждвют правило, у нас нет никакого отдельного мерила, которое показывает чью-то ценность - есть оценка труда и знаний конкретного человека обществом.
при чем тут жалость, тогда из вашей логики обществом наиболее высоко оцениваются чиновники и коррупционеры всех мастей, если брать за правило "Каждый объективно заслуживает на то, что и имеет". Только коррупционер не будет принимать роды у вашей жены, для этого нужны акушеры и санитарки, которых вы выше обесценили.
Чинуш и коррупционеррв вы тут за уши притянули. Обесценил не я, обесценило общество. Когда каждый, и вы в том числе, будет готов оплачивать труд санитарки условно по 50 баксов в день, тогда и вырастет оценка ее труда. Потому и едут рожать во всякие Исиды.
Natt написав:vitaliian, Вы предлагаете с гордо поднятой головой всю жизнь жить в аренде или как? Или какие конкретные шаги Вы предлагаете предпринять, чтобы купить квартиру в Киеве? Сколько лет, по-Вашему, нужно зарабатывать на квартиру - одному человеку и семейной паре?
я не чиновник чтобы предлагать, но если вам интересны мои мысли то пожалуйста.
Кто видит себя одиноким парусником может арендовать всю жизнь, меняя города, локации, страны и континенты - это его право.
Для соц. незащищённых должностей (типа няня, медсестра, санитарка, водитель трамвая) должно быть социальное жильё (не путать с общагами, это прошлый век, в общаге семью не заведешь и вообще это не жизнь). Пусть оно будет не в Киеве а в пределах 10км (земли навалом), но на такое жильё должна быть доступная цена как для аренды так и купить.
Если на социальное жильё чиновника жаба душит, тогда иногородним врачам/учителям (и дальше список нужных обществу профессий) платить доплаты (50% аренды однокомнатной квартиры в Киеве), дальше пусть сами решают квартирный вопрос. Депутатам платят компенсацию, а остальные что 3й сорт?
В идеале для Киева сделать отдельную минималку (10к), все знают что жильё/проезд/медицина в Киеве дороже, тогда не будет делений на иногородний и местный.
Это снимет напряжение с тех кто реально страдает от киевских цен на недвижимость, после чего цены пусть себе растут хоть до уровня нью йорка, это рынок, хочешь жить в Киеве - плати, не хочешь есть много мест где тебе будут рады.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 лип, 2020 16:29, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman