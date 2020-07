Додано: Сер 01 лип, 2020 16:14

Долярчик написав: adeges написав: zРадио написав: Условия "льготной" ипотеки от Привата:

- 1-й год ставка 9,9%;

- со 2-го - плавающая UIRD 12M + 4% ;

- первый взнос от 30% по квартирам и от 35% по домам;

- срок кредитование от 1 года до 20 лет;

- страхование недвижимости 0,5% от стоимости;

- страхование заемщика 0,5% от суммы кредита.

очень дорого. у меня было UIRD 12m+2%, а страховка имущества - 0.12%, без жизни (но это не стандарт конечно). В 2016 году это превратилось в 23.5%.

А яка % ставка у вас була?



она менялась от 16.5 до 23.5. в этом году была 18.4 или 18.6

