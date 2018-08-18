Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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alex_dvornichenko написав:Безполезно. 95% людям, большие по местным меркам деньги, кружат голову и подымают ЧСВ до небес. А если из грязи в князе, там вообще клиника. Те же вчерашние нищеброды да работяги, сами же в первую очередь от непривычно больших денег и шалеют.
Не могли бы Вы прояснить почтенной публике, как вчерашние работяги и нищеброды получили непривычно большие деньги? Наверное, больше работали? Спасибо, собственно, именно это мы тут и обсуждаем.
Удачно вышел замуж, женился, покумовался, сменил сферу деятельности и попёрло и т.д.....не знаете таких случаев ? От вквалывания на низкоквалифицированной работе точно не богатеют.
Та навіть на високо ( ну чи відносно ) оплачуваній не дуже багатіють ... Он маю пару прикладів - багато років чесні немаленькі зарплати - ну збудували ( ще доробляють ) будинки великі досить під Києвом - Пухівка і Оболонь-2 ( чи як там ) ... Сім"я , діти , батьки ... На машинах економлять ...
Исхожу из того что если я смог, то и другие тоже могут, и это не цоколь в Буче. Но нужно вкалывать по полной и не один год, чтобы этого достичь. Ну и по пути не принимать идиотских поведенческих финансовых решений, да, да к этому же относится и покупка айфонов в том числе.
Исхожу из того что если я смог, то и другие тоже могут, и это не цоколь в Буче. Но нужно вкалывать по полной и не один год, чтобы этого достичь. Ну и по пути не принимать идиотских поведенческих финансовых решений, да, да к этому же относится и покупка айфонов в том числе.
при чім тут "я смог"? Єслі шо на "цоколь в Бучі" пішло 4 місяці роботи в Києві, поки чекав візу до Польщі.
zРадио написав:[i]В столице ограничили время работы кинотеатров и ресторанов, а также проведение массовых мероприятий. Городские власти Киева усиливают противоэпидемические мероприятия и ограничивают работу заведений общественного питания и кинотеатров до 22 часов. Об этом на брифинге в среду, 1 июля, сообщил Мэр Киева Виталий Кличко "В соответствии с постановлением правительства, город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице. В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22.00 часов. Ограниченно также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера
Это бред. В Киеве с прошлой недели открыли ночные клубы и они работают до 4-6 утра, а не 22 вечера - или это не мероприятия развлекательного характера. Рестораны ( заведения общественного питания), тоже в 22 не закрываются- тот же Avalon работает круглосуточно.
Бред, или не бред, но это факт! Не успели снять ограничения, как вновь вернули. В таких условиях мы будем жить, пока не будет сформирован популяционный иммунитет. И чем больше город (плотнее население), тем сильнее будет страдать его бизнес и уклад жизни!
vitaliian написав:Для соц. незащищённых должностей (типа няня, медсестра, санитарка, водитель трамвая) должно быть социальное жильё (не путать с общагами, это прошлый век, в общаге семью не заведешь и вообще это не жизнь). Пусть оно будет не в Киеве а в пределах 10км (земли навалом), но на такое жильё должна быть доступная цена как для аренды так и купить.
Если на социальное жильё чиновника жаба душит, тогда иногородним врачам/учителям (и дальше список нужных обществу профессий) платить доплаты (50% аренды однокомнатной квартиры в Киеве), дальше пусть сами решают квартирный вопрос. Депутатам платят компенсацию, а остальные что 3й сорт?
В идеале для Киева сделать отдельную минималку (10к), все знают что жильё/проезд/медицина в Киеве дороже, тогда не будет делений на иногородний и местный.
В пределах 10-20 км вполне и сейчас можно арендовать доступное жилье. Да и в Киеве можно снять комнату - это уже не общага, условия гораздо лучше, так что даже строить ничего не надо. И купить недорого в пределах 10-20 км тоже, но народ же кричит "этожнекиев". По поводу депутатов - согласна, тоже мне, социально незащищенные, чтоб из бюджета им компенсировать...
Не совсем понятно, почему нужно доплачивать кому-то иногороднему, потому что этот кто-то принял решение переехать именно в Киев. Он вполне может работать в своем родном городе, где ему как минимум есть крыша над головой, получив образование тут.
Меньше чем за 10к в Киеве и так мало кто работает.
vitaliian написав:Это те кто выступает в поддержку высоких цен на бетон считают что на однушку в Киеве надо работать 24/7 на 3х работах или валить обратно в Бердичев. Базовые потребности должны удовлетворятся даже на минималку даже в Киеве, чтобы не было класса недолюдей, иначе и до фашизма недалеко.
Ну так опять же, водитель трамвая в Киеве это 15 тыс грн зарплаты. Это 88% стоимости квадратного метра в ЖК Навигатор, который находится в двух километрах от трамвайного депо. Стоимость однокомнатной квартиры с ремонтом (!) в Навигаторе - 862 тыс грн. Это 57 зарплат водителя трамвая.
Состав работников в этом секторе очень разнородный: от курьеров, шоферов-дальнобойщиков и почтальонов до водителей трамваев и летчиков. Средний уровень зарплаты составляет 28 392 кроны. Из общей картины выбиваются пилоты, зарабатывающие 98 589 крон.
При этом, водитель трамвая в Праге НЕ может раскрутиться например с маршрутками как у нас, потому что там весь транспорт финансируется из бюджета и закупается централизовано и целенаправленно. Это правильно с точки зрения постройки качественного транспорта, но не правильно с точки зрения "дать людям заработать".
Но, если сделать точно такое же сравнение с Варшавой, то получится так:
Чому поляки не хочуть працювати водіями трамваїв та автобусів? По-перше, через низьку заробітну плату. Хоча у невеликих містах ставки не відрізняються від середніх для даного ринку, вигідніше шукати іншу роботу у великих містах.
Наприклад, у Лодзі молодший водій заробляє від 2 970 злотих до 3 009 злотих. Додаткова робота вночі та у понаднормовий час також оплачується (на 30% вища погодинна ставка). Але мало вихідних – це вже проблема.
Більше всіх заробляють водії у Варшаві – від 5,5 тисяч злотих. Загалом заробіток може сягати 6,5 тисяч. злотих.
Получаем что квадратный метр стоит 0,84% зарплаты водителя трамвая! Вот тут уже получается цена прримерно как у нас. Но сама по себе Варшава будет прикольнее и развитее Киева на моменте, да. Я уже не первый раз говорю и убеждаюсь что Польша самый идеальный вариант с точки зрения доступности по покупке жилья, развитости инфраструктуры и перспектив развития страны. Польша скоро вынесет Германию.
Но по ценам на жилье мы куда ближе к Польше, чем к Чехии и более западной Европе где купить жилье обычному человеку впринципе невозможно.
zРадио написав:[i]В столице ограничили время работы кинотеатров и ресторанов, а также проведение массовых мероприятий. Городские власти Киева усиливают противоэпидемические мероприятия и ограничивают работу заведений общественного питания и кинотеатров до 22 часов. Об этом на брифинге в среду, 1 июля, сообщил Мэр Киева Виталий Кличко "В соответствии с постановлением правительства, город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице. В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22.00 часов. Ограниченно также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера
Это бред. В Киеве с прошлой недели открыли ночные клубы и они работают до 4-6 утра, а не 22 вечера - или это не мероприятия развлекательного характера. Рестораны ( заведения общественного питания), тоже в 22 не закрываются- тот же Avalon работает круглосуточно.
Бред, или не бред, но это факт! Не успели снять ограничения, как вновь вернули. В таких условиях мы будем жить, пока не будет сформирован популяционный иммунитет. И чем больше город (плотнее население), тем сильнее будет страдать его бизнес и уклад жизни!
тим часом забудовник "клубних будинків у приватному секторі через кооператив", який у травні давав карантинну знижку 2К грн на м2 в Києві, знижку забрав ще в червні, наразі м2 за 16Кгрн+-... наблюдаю дальше... будова тим часом іде, здача 3й та 4й квартал цього року... думаю до здачі ціна буде не менше 20К на м2, але все буде продано... план окруженія Кийова під угрозой
Востаннє редагувалось flyman в Сер 01 лип, 2020 16:51, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:Так от, ви підтвердили, що ви не вчились, а імітували навчання. Причому імітували у третьорозрядному ВУЗі, якому-небудь МАУП.
Я навчався ще у часи СРСР у державному престижному ВУЗі, у який потрапити було не просто при конкурсі 20 чол. на місце. Тоді ще не було МАУПів. А працювати була можливість після занять у кожного студента, але бажання було далеко не у кожного. Навчатися було не просто, тому, що за сесію ніхто хабара не вимагав, як у теперішні часи. Ви, мабуть, краще на цьому знаєтеся
Natt написав:Не могли бы Вы прояснить почтенной публике, как вчерашние работяги и нищеброды получили непривычно большие деньги? Наверное, больше работали? Спасибо, собственно, именно это мы тут и обсуждаем.
Удачно вышел замуж, женился, покумовался, сменил сферу деятельности и попёрло и т.д.....не знаете таких случаев ? От вквалывания на низкоквалифицированной работе точно не богатеют.
Конечно, есть и такие случаи, куда же без них. Иначе откуда это все "губы/ресницы/сиськи сделала и как пошлааа, как пошлааа...". А по выделенному - ну так человек поднял *опу, что-то сделал и попёрло, а не сидел на стуле, перекатываясь с полупопия на полупопие и стеная о несправедливости мира.