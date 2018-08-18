Додано: Сер 01 лип, 2020 16:44

vitaliian написав: Это те кто выступает в поддержку высоких цен на бетон считают что на однушку в Киеве надо работать 24/7 на 3х работах или валить обратно в Бердичев. Базовые потребности должны удовлетворятся даже на минималку даже в Киеве, чтобы не было класса недолюдей, иначе и до фашизма недалеко. Это те кто выступает в поддержку высоких цен на бетон считают что на однушку в Киеве надо работать 24/7 на 3х работах или валить обратно в Бердичев. Базовые потребности должны удовлетворятся даже на минималку даже в Киеве, чтобы не было класса недолюдей, иначе и до фашизма недалеко.

Состав работников в этом секторе очень разнородный: от курьеров, шоферов-дальнобойщиков и почтальонов до водителей трамваев и летчиков. Средний уровень зарплаты составляет 28 392 кроны. Из общей картины выбиваются пилоты, зарабатывающие 98 589 крон.

328 323 Kč (CZK)/yr

Average Base Salary



Чому поляки не хочуть працювати водіями трамваїв та автобусів? По-перше, через низьку заробітну плату. Хоча у невеликих містах ставки не відрізняються від середніх для даного ринку, вигідніше шукати іншу роботу у великих містах.



Наприклад, у Лодзі молодший водій заробляє від 2 970 злотих до 3 009 злотих. Додаткова робота вночі та у понаднормовий час також оплачується (на 30% вища погодинна ставка). Але мало вихідних – це вже проблема.



Більше всіх заробляють водії у Варшаві – від 5,5 тисяч злотих. Загалом заробіток може сягати 6,5 тисяч. злотих.

Cena za m2

od 6 658 zł(≈ $ 1 670)

Ну так опять же, водитель трамвая в Киеве это 15 тыс грн зарплаты. Это 88% стоимости квадратного метра в ЖК Навигатор, который находится в двух километрах от трамвайного депо.Стоимость однокомнатной квартиры с ремонтом (!) в Навигаторе - 862 тыс грн.Это 57 зарплат водителя трамвая.Теперь возьмем Прагу.~27360,25 CZKОкруглим до 30к крон, это 34 тыс грн.В чистом виде зарплата в 2 раза больше чем у нас.Открываем какую-то новостройку с Праги. Допускаю что не самую дешевую, но беглый поиск не показал что-то сильно дешевле.Видим за 36,8 метровую однушку хотят 3 657 600 KčПолучаем 121 зарплату водителя трамвяа за квартиру, которая по метражу меньше.Вот какой-то старый дом, там 24 метровый смарт стоит еще дороже в пересчете на метр.При этом, водитель трамвая в Праге НЕ может раскрутиться например с маршрутками как у нас, потому что там весь транспорт финансируется из бюджета и закупается централизовано и целенаправленно. Это правильно с точки зрения постройки качественного транспорта, но не правильно с точки зрения "дать людям заработать".Но, если сделать точно такое же сравнение с Варшавой, то получится так:Возьмем в расчет 5.5 тыс злотых зарплаты водителя трамвая в ВаршавеВозьмем скажем этот комплекс который мне чем-то напомнил Навигатор (тоже в какой-то промзоне возле железной дороги)Пишут что:Получаем что квадратный метр стоит 0,84% зарплаты водителя трамвая!Вот тут уже получается цена прримерно как у нас.Но сама по себе Варшава будет прикольнее и развитее Киева на моменте, да.Я уже не первый раз говорю и убеждаюсь что Польша самый идеальный вариант с точки зрения доступности по покупке жилья, развитости инфраструктуры и перспектив развития страны.Польша скоро вынесет Германию.Но по ценам на жилье мы куда ближе к Польше, чем к Чехии и более западной Европе где купить жилье обычному человеку впринципе невозможно.