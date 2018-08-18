RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4610461146124613

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 118
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:52

  reus написав:
  Frant написав:Так от, ви підтвердили, що ви не вчились, а імітували навчання.
Причому імітували у третьорозрядному ВУЗі, якому-небудь МАУП.

Я навчався ще у часи СРСР у державному престижному ВУЗі, у який потрапити було не просто при конкурсі 20 чол. на місце. Тоді ще не було МАУПів.
А працювати була можливість після занять у кожного студента, але бажання було далеко не у кожного. Навчатися було не просто, тому, що за сесію ніхто хабара не вимагав, як у теперішні часи. Ви, мабуть, краще на цьому знаєтеся :D

добавлю ще, що бажаючі могли літом на канікулах злітати в Анадир чи Таймир чи ще який БАМ та підняти довгий карбованець
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20090
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1118 раз.
Подякували: 1387 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зекоманда почула кламання абвалішек:
http://www.edinaya-odessa.org/news/n_ukr/134424276-kabmin-utverdil-grafik-povysheniya-minimalki-v-ukraine.html
С 1 сентября 2020 года минимальная заработная плата вырастет до 5 тысяч гривен. Соответствующее решение на сегодняшнем заседании принял Кабинет министров Украины в среду, 1 июля.

Кроме того, правительство утвердило повышение "минималки" с 1 января 2021 года - до 6 тысяч гривен, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тысяч.


  sergey_sryvkin написав:Кто получал больше новой минималки - будет получать столько же.
Кто получал меньше - с немалой вероятностью потеряет работу.


роботи стане менше, а ціни вищі, як курс до долара, компослуги і т.д.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 01 лип, 2020 17:14, всього редагувалось 2 разів.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20090
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1118 раз.
Подякували: 1387 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:12

  reus написав:
  Frant написав:Так от, ви підтвердили, що ви не вчились, а імітували навчання.
Причому імітували у третьорозрядному ВУЗі, якому-небудь МАУП.

Я навчався ще у часи СРСР у державному престижному ВУЗі, у який потрапити було не просто при конкурсі 20 чол. на місце. Тоді ще не було МАУПів.
А працювати була можливість після занять у кожного студента, але бажання було далеко не у кожного. Навчатися було не просто, тому, що за сесію ніхто хабара не вимагав, як у теперішні часи. Ви, мабуть, краще на цьому знаєтеся :D

Реус, ви можете розказувати ці байки про одночасні успішні навчання і роботу на двох роботах , ще й в престижному ВУЗі - своїм шоферам і трактористам з найближчого села.
Можливо, вони й повірять. :mrgreen:

P.S. Реус, Ви би лапшанули би щось простіше.
Он люди фейкують про нянь і паркетчиків. :mrgreen:
Беріть з них приклад.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21497
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1209 раз.
Подякували: 2201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:16

  flyman написав:Зекоманда почула кламання абвалішек:
http://www.edinaya-odessa.org/news/n_ukr/134424276-kabmin-utverdil-grafik-povysheniya-minimalki-v-ukraine.html
С 1 сентября 2020 года минимальная заработная плата вырастет до 5 тысяч гривен. Соответствующее решение на сегодняшнем заседании принял Кабинет министров Украины в среду, 1 июля.

Кроме того, правительство утвердило повышение "минималки" с 1 января 2021 года - до 6 тысяч гривен, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тысяч.


  sergey_sryvkin написав:Кто получал больше новой минималки - будет получать столько же.
Кто получал меньше - с немалой вероятностью потеряет работу.


роботи стане менше, а ціни вищі, як курс до долара, компослуги і т.д.


макс уже ж говорил - это не про зарплаты, а про налоги
в том числе и про налог на недвижимость
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7701
З нами з: 05.06.16
Подякував: 796 раз.
Подякували: 1257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:19

  kingkongovets написав:
  flyman написав:Зекоманда почула кламання абвалішек:
http://www.edinaya-odessa.org/news/n_ukr/134424276-kabmin-utverdil-grafik-povysheniya-minimalki-v-ukraine.html
С 1 сентября 2020 года минимальная заработная плата вырастет до 5 тысяч гривен. Соответствующее решение на сегодняшнем заседании принял Кабинет министров Украины в среду, 1 июля.

Кроме того, правительство утвердило повышение "минималки" с 1 января 2021 года - до 6 тысяч гривен, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тысяч.


  sergey_sryvkin написав:Кто получал больше новой минималки - будет получать столько же.
Кто получал меньше - с немалой вероятностью потеряет работу.


роботи стане менше, а ціни вищі, як курс до долара, компослуги і т.д.


макс уже ж говорил - это не про зарплаты, а про налоги
в том числе и про налог на недвижимость

так при шоколадному баризі такого рісту не було,
зробили разом,
а щоб підняти економіку тре просто включити друкарський станок,
і кожному охранніку з АТБ буде по кавалірці в Києві за пару років

п.с
іпатєка 9,9%, каждому
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20090
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1118 раз.
Подякували: 1387 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4610461146124613
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banazîr, flyman, Чукча2 і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1861, 1862, 1863
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18623 3057430
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лип, 2020 13:46
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 198447
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14050
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (600)
01.07.2020 17:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.