Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Так от, ви підтвердили, що ви не вчились, а імітували навчання. Причому імітували у третьорозрядному ВУЗі, якому-небудь МАУП.
Я навчався ще у часи СРСР у державному престижному ВУЗі, у який потрапити було не просто при конкурсі 20 чол. на місце. Тоді ще не було МАУПів. А працювати була можливість після занять у кожного студента, але бажання було далеко не у кожного. Навчатися було не просто, тому, що за сесію ніхто хабара не вимагав, як у теперішні часи. Ви, мабуть, краще на цьому знаєтеся
добавлю ще, що бажаючі могли літом на канікулах злітати в Анадир чи Таймир чи ще який БАМ та підняти довгий карбованець
Frant написав:Так от, ви підтвердили, що ви не вчились, а імітували навчання. Причому імітували у третьорозрядному ВУЗі, якому-небудь МАУП.
Я навчався ще у часи СРСР у державному престижному ВУЗі, у який потрапити було не просто при конкурсі 20 чол. на місце. Тоді ще не було МАУПів. А працювати була можливість після занять у кожного студента, але бажання було далеко не у кожного. Навчатися було не просто, тому, що за сесію ніхто хабара не вимагав, як у теперішні часи. Ви, мабуть, краще на цьому знаєтеся
Реус, ви можете розказувати ці байки про одночасні успішні навчання і роботу на двох роботах , ще й в престижному ВУЗі - своїм шоферам і трактористам з найближчого села. Можливо, вони й повірять.
P.S. Реус, Ви би лапшанули би щось простіше. Он люди фейкують про нянь і паркетчиків. Беріть з них приклад.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців