flyman написав:

http://www.edinaya-odessa.org/news/n_ukr/134424276-kabmin-utverdil-grafik-povysheniya-minimalki-v-ukraine.html

С 1 сентября 2020 года минимальная заработная плата вырастет до 5 тысяч гривен. Соответствующее решение на сегодняшнем заседании принял Кабинет министров Украины в среду, 1 июля.



Кроме того, правительство утвердило повышение "минималки" с 1 января 2021 года - до 6 тысяч гривен, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тысяч.





sergey_sryvkin написав:

макс уже ж говорил - это не про зарплаты, а про налоги

