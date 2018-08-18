Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Так от, ви підтвердили, що ви не вчились, а імітували навчання. Причому імітували у третьорозрядному ВУЗі, якому-небудь МАУП.
Я навчався ще у часи СРСР у державному престижному ВУЗі, у який потрапити було не просто при конкурсі 20 чол. на місце. Тоді ще не було МАУПів. А працювати була можливість після занять у кожного студента, але бажання було далеко не у кожного. Навчатися було не просто, тому, що за сесію ніхто хабара не вимагав, як у теперішні часи. Ви, мабуть, краще на цьому знаєтеся
Реус, ви можете розказувати ці байки про одночасні успішне навчання і роботу на двох роботах , ще й в престижному ВУЗі - своїм шоферам і трактористам з найближчого села. Можливо, вони й повірять.
P.S. Реус, Ви би лапшанули би щось простіше. Он люди фейкують про нянь і паркетчиків. Беріть з них приклад.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 01 лип, 2020 17:29, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
zРадио написав:Условия "льготной" ипотеки от Привата: - 1-й год ставка 9,9%; - со 2-го - плавающая UIRD 12M + 4%; - первый взнос от 30% по квартирам и от 35% по домам; - срок кредитование от 1 года до 20 лет; - страхование недвижимости 0,5% от стоимости; - страхование заемщика 0,5% от суммы кредита. ..
очень дорого. у меня было UIRD 12m+2%, а страховка имущества - 0.12%, без жизни (но это не стандарт конечно). В 2016 году это превратилось в 23.5%.
Да, это огромные риски роста UIRD и завышенная маржа банка. Как я и предполагал, Приват "запилил" нишевый продукт тупо, чтобы отчитаться о выполнении хотелок Зеленского и Шмыгаля.
По факту же "льготный" кредит оказался даже дороже "обычного" Промоделировал кредит на 1 млн грн на 15 лет при UIRD 12М = 10%.
Итого по старым условиям: - аннуитетный платеж первые 12 месяцев (14,9%) = 13927 грн; - аннуитетный платеж с 13-го по 180-й месяц (13%) = 12718 грн. - всего платежей по кредиту и процентам = 2303748 грн.
Итого по новым условиям: - аннуитетный платеж первые 12 месяцев (9,9%) = 10685 грн; - аннуитетный платеж с 13-го по 180-й месяц (14%) = 13207 грн. - всего платежей по кредиту и процентам = 2346996 грн.
Причем, чем выше будет UIRD на этом длинном периоде, тем больше переплатит по "льготной" ипотеке заемщик... 10% - это я еще очень по-божески взял. Сам не сильно верю, что так будет Скорее 12-14% (т.е. кредит 16-18%)
Так ставки по депо падають і з усіх чайників трублять, що будуть ставки 3-4-6% по депо! Відповідно, тоді і плаваюча ставка UIRD буде 1,5-2-3%
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Я беру приклад і навчаюся у більш успішних людей, тому й сам заможний. А Ви, приклад людини, яка звинувачує у своїх негараздах обставини, несправедливість, корупцію, буржуазію і т. д., всіх окрім себе. До речі, таких, переважна більшість.
Востаннє редагувалось reus в Сер 01 лип, 2020 17:46, всього редагувалось 2 разів.
Долярчик написав:Так ставки по депо падають і з усіх чайників трублять, що будуть ставки 3-4-6% по депо! Відповідно, тоді і плаваюча ставка UIRD буде 1,5-2-3%
UIRD и есть средней ставкой депозитов. Так что до 1,5-3% она упадет только, если до этих значений упадет доходность гривны. Но во-первых, чтобы так случилось, доллар должен уйти в отрицательную доходность 5-6% какой уж тогда бетон - я даже не представляю, как в таком случае будет выглядеть мировая экономика. А во-вторых, в любом случае кредит "UIRD + 3%" лучше кредита "UIRD + 4%". Так что, как ни крути, а Приват сделал какашку, причем сам это прекрасно осознавая... Но Шмыгаль сможет сделать хорошую мину при плохой игре.
flyman написав:С 1 сентября 2020 года минимальная заработная плата вырастет до 5 тысяч гривен.
Это значит, зарплата сотрудника АТБ за сентябрь будет заложена в ценники сентября, а оплачиваться всё будет этим работником из июльской зарплаты и августовского аванса. Покращення. Цель у повышения одна: повысить базу для начисления ЕСВ, потому что ПФ худеет