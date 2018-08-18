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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 118
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зекоманда почула кламання абвалішек:
http://www.edinaya-odessa.org/news/n_ukr/134424276-kabmin-utverdil-grafik-povysheniya-minimalki-v-ukraine.html
С 1 сентября 2020 года минимальная заработная плата вырастет до 5 тысяч гривен. Соответствующее решение на сегодняшнем заседании принял Кабинет министров Украины в среду, 1 июля.

Кроме того, правительство утвердило повышение "минималки" с 1 января 2021 года - до 6 тысяч гривен, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тысяч.


  sergey_sryvkin написав:Кто получал больше новой минималки - будет получать столько же.
Кто получал меньше - с немалой вероятностью потеряет работу.


роботи стане менше, а ціни вищі, як курс до долара, компослуги і т.д.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 01 лип, 2020 17:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:12

  reus написав:
  Frant написав:Так от, ви підтвердили, що ви не вчились, а імітували навчання.
Причому імітували у третьорозрядному ВУЗі, якому-небудь МАУП.

Я навчався ще у часи СРСР у державному престижному ВУЗі, у який потрапити було не просто при конкурсі 20 чол. на місце. Тоді ще не було МАУПів.
А працювати була можливість після занять у кожного студента, але бажання було далеко не у кожного. Навчатися було не просто, тому, що за сесію ніхто хабара не вимагав, як у теперішні часи. Ви, мабуть, краще на цьому знаєтеся :D

Реус, ви можете розказувати ці байки про одночасні успішне навчання і роботу на двох роботах , ще й в престижному ВУЗі - своїм шоферам і трактористам з найближчого села.
Можливо, вони й повірять. :mrgreen:

P.S. Реус, Ви би лапшанули би щось простіше.
Он люди фейкують про нянь і паркетчиків. :mrgreen:
Беріть з них приклад.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 01 лип, 2020 17:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:16

  flyman написав:Зекоманда почула кламання абвалішек:
http://www.edinaya-odessa.org/news/n_ukr/134424276-kabmin-utverdil-grafik-povysheniya-minimalki-v-ukraine.html
С 1 сентября 2020 года минимальная заработная плата вырастет до 5 тысяч гривен. Соответствующее решение на сегодняшнем заседании принял Кабинет министров Украины в среду, 1 июля.

Кроме того, правительство утвердило повышение "минималки" с 1 января 2021 года - до 6 тысяч гривен, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тысяч.


  sergey_sryvkin написав:Кто получал больше новой минималки - будет получать столько же.
Кто получал меньше - с немалой вероятностью потеряет работу.


роботи стане менше, а ціни вищі, як курс до долара, компослуги і т.д.


макс уже ж говорил - это не про зарплаты, а про налоги
в том числе и про налог на недвижимость
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:19

  kingkongovets написав:
  flyman написав:Зекоманда почула кламання абвалішек:
http://www.edinaya-odessa.org/news/n_ukr/134424276-kabmin-utverdil-grafik-povysheniya-minimalki-v-ukraine.html
С 1 сентября 2020 года минимальная заработная плата вырастет до 5 тысяч гривен. Соответствующее решение на сегодняшнем заседании принял Кабинет министров Украины в среду, 1 июля.

Кроме того, правительство утвердило повышение "минималки" с 1 января 2021 года - до 6 тысяч гривен, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тысяч.


  sergey_sryvkin написав:Кто получал больше новой минималки - будет получать столько же.
Кто получал меньше - с немалой вероятностью потеряет работу.


роботи стане менше, а ціни вищі, як курс до долара, компослуги і т.д.


макс уже ж говорил - это не про зарплаты, а про налоги
в том числе и про налог на недвижимость

так при шоколадному баризі такого рісту не було,
зробили разом,
а щоб підняти економіку тре просто включити друкарський станок,
і кожному охранніку з АТБ буде по кавалірці в Києві за пару років

п.с
іпатєка 9,9%, каждому
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:23

#надабрать!

  zРадио написав:
  adeges написав:
  zРадио написав:Условия "льготной" ипотеки от Привата:
- 1-й год ставка 9,9%;
- со 2-го - плавающая UIRD 12M + 4%;
- первый взнос от 30% по квартирам и от 35% по домам;
- срок кредитование от 1 года до 20 лет;
- страхование недвижимости 0,5% от стоимости;
- страхование заемщика 0,5% от суммы кредита.
..


очень дорого. у меня было UIRD 12m+2%, а страховка имущества - 0.12%, без жизни (но это не стандарт конечно). В 2016 году это превратилось в 23.5%.


Да, это огромные риски роста UIRD и завышенная маржа банка. Как я и предполагал, Приват "запилил" нишевый продукт тупо, чтобы отчитаться о выполнении хотелок Зеленского и Шмыгаля.

По факту же "льготный" кредит оказался даже дороже "обычного" :mrgreen: Промоделировал кредит на 1 млн грн на 15 лет при UIRD 12М = 10%.

Итого по старым условиям:
- аннуитетный платеж первые 12 месяцев (14,9%) = 13927 грн;
- аннуитетный платеж с 13-го по 180-й месяц (13%) = 12718 грн.
- всего платежей по кредиту и процентам = 2303748 грн.

Итого по новым условиям:
- аннуитетный платеж первые 12 месяцев (9,9%) = 10685 грн;
- аннуитетный платеж с 13-го по 180-й месяц (14%) = 13207 грн.
- всего платежей по кредиту и процентам = 2346996 грн.

Причем, чем выше будет UIRD на этом длинном периоде, тем больше переплатит по "льготной" ипотеке заемщик... 10% - это я еще очень по-божески взял. Сам не сильно верю, что так будет :lol: Скорее 12-14% (т.е. кредит 16-18%)

Так ставки по депо падають і з усіх чайників трублять, що будуть ставки 3-4-6% по депо!
Відповідно, тоді і плаваюча ставка UIRD буде 1,5-2-3% :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:31

  Frant написав:Беріть з них приклад.

Я беру приклад і навчаюся у більш успішних людей, тому й сам заможний.
А Ви, приклад людини, яка звинувачує у своїх негараздах обставини, несправедливість, корупцію, буржуазію і т. д., всіх окрім себе.
До речі, таких, переважна більшість.
Востаннє редагувалось reus в Сер 01 лип, 2020 17:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:31

  Долярчик написав:Так ставки по депо падають і з усіх чайників трублять, що будуть ставки 3-4-6% по депо!
Відповідно, тоді і плаваюча ставка UIRD буде 1,5-2-3% :idea:


UIRD и есть средней ставкой депозитов. Так что до 1,5-3% она упадет только, если до этих значений упадет доходность гривны. Но во-первых, чтобы так случилось, доллар должен уйти в отрицательную доходность 5-6% :mrgreen: какой уж тогда бетон - я даже не представляю, как в таком случае будет выглядеть мировая экономика. А во-вторых, в любом случае кредит "UIRD + 3%" лучше кредита "UIRD + 4%". Так что, как ни крути, а Приват сделал какашку, причем сам это прекрасно осознавая... Но Шмыгаль сможет сделать хорошую мину при плохой игре.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

условия ипотеки от банка глобус
Зображення

  Долярчик написав:Так ставки по депо падають і з усіх чайників трублять, що будуть ставки 3-4-6% по депо!
пока не стартанет ракета инфляции, дураков нет давать гривну под 3-6%, только если печатать можно рисовать любую хоть отрицательную ставку.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 лип, 2020 17:39, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Попытка #2 попасть за 1 час на левый берег.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:С 1 сентября 2020 года минимальная заработная плата вырастет до 5 тысяч гривен.

Это значит, зарплата сотрудника АТБ за сентябрь будет заложена в ценники сентября, а оплачиваться всё будет этим работником из июльской зарплаты и августовского аванса. Покращення.
Цель у повышения одна: повысить базу для начисления ЕСВ, потому что ПФ худеет
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