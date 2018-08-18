vitaliian написав:

Natt написав: vitaliian, Вы предлагаете с гордо поднятой головой всю жизнь жить в аренде или как? Или какие конкретные шаги Вы предлагаете предпринять, чтобы купить квартиру в Киеве? Сколько лет, по-Вашему, нужно зарабатывать на квартиру - одному человеку и семейной паре? , Вы предлагаете с гордо поднятой головой всю жизнь жить в аренде или как? Или какие конкретные шаги Вы предлагаете предпринять, чтобы купить квартиру в Киеве? Сколько лет, по-Вашему, нужно зарабатывать на квартиру - одному человеку и семейной паре?



Для соц. незащищённых должностей (типа няня, медсестра, санитарка, водитель трамвая) должно быть социальное жильё (не путать с общагами, это прошлый век, в общаге семью не заведешь и вообще это не жизнь). Пусть оно будет не в Киеве а в пределах 10км (земли навалом), но на такое жильё должна быть доступная цена как для аренды так и купить.



Если на социальное жильё чиновника жаба душит, тогда иногородним врачам/учителям (и дальше список нужных обществу профессий) платить доплаты (50% аренды однокомнатной квартиры в Киеве), дальше пусть сами решают квартирный вопрос. Депутатам платят компенсацию, а остальные что 3й сорт?



В идеале для Киева сделать отдельную минималку (10к), все знают что жильё/проезд/медицина в Киеве дороже, тогда не будет делений на иногородний и местный.

я не чиновник чтобы предлагать, но если вам интересны мои мысли то пожалуйста.Кто видит себя одиноким парусником может арендовать всю жизнь, меняя города, локации, страны и континенты - это его право.Это снимет напряжение с тех кто реально страдает от киевских цен на недвижимость, после чего цены пусть себе растут хоть до уровня нью йорка, это рынок, хочешь жить в Киеве - плати, не хочешь есть много мест где тебе будут рады.