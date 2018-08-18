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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 46124613461446154616>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 118
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Снова с тем же результатом. В общем в опустевшем Киеве пытаться проехать с правого берега на левый после 17 и до 21 - это дурное занятие.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:09

  reus написав:
  Frant написав:Беріть з них приклад.

Я беру приклад і навчаюся у більш успішних людей, тому й сам заможний.
А Ви, приклад людини, яка звинувачує у своїх негараздах обставини, несправедливість, корупцію, буржуазію і т. д., всіх окрім себе.
До речі, таких, переважна більшість.

Українські "заможні люди" - це безпринципні багатії, які в СРСРівські часи працювали учнями токаря чи сиділи в тюрмі за кримінальні злочини. Якість освіти у цієї їліти - добре всім відома. Саме тому за 28 років існування ця держава спустила в унітаз всі СРСРівські досягнення, всю індустрію, всю медицину і навіть частину людської популяції.
І майбутнє цієї держави - теж під великим знаком питання.
Тому що на олії, чавуні і бурштині вона не зможе існувати.
А підняти машинобудування наша бидло-їліта не зможе. Ніяк не зможе. Не по Сеньке шапка!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:19

  Frant написав:А підняти машинобудування наша бидло-їліта не зможе. Ніяк не зможе. Не по Сеньке шапка!

Звичайно не зможе, нікого вже не примусиш працювати учнем токаря, та й в тюрьми нажаль не саджають за такі дрібнички як це було в СРСР, зараз би було кому дороги бетонувати, а то турків запрошують.
Востаннє редагувалось remark в Сер 01 лип, 2020 18:21, всього редагувалось 1 раз.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:19

  Frant написав:Українські "заможні люди" - це безпринципні багатії

Тяжело не согласиться, невооруженным взглядом видно что многие из элит, живут по принципу "после меня хоть потоп" и нередко мигрируют проживать нажитое в более благополучные страны, вместо рвения сделать эту страну благополучной.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:21

За 4 месяца 2020-го объем строительных работ в Киеве на 8,7% ниже аналогичного периода 2019-го, и на 13% выше аналогичного периода 2018-го.

Но растишки эмоционально рассказывают о том, что ничего не строится, и впереди жесточайший дефицит первички... По факту же видим, что падение y-o-y - результат высокой базы сравнения, и только...

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/06/68.pdf
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:22

  zРадио написав:За 4 месяца 2020-го объем строительных работ в Киеве на 8,7% ниже аналогичного периода 2019-го, и на 13% выше аналогичного периода 2018-го.

Но растишки эмоционально рассказывают о том, что ничего не строится, и впереди жесточайший дефицит первички... По факту же видим, что падение y-o-y - результат высокой базы сравнения, и только...

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/06/68.pdf

Так ведь ничего не продается - зачем строить?
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:23

Кожній молодій сім'ї - соц. житло в іпотеку під 4-5%!

  vitaliian написав:
  Natt написав:vitaliian, Вы предлагаете с гордо поднятой головой всю жизнь жить в аренде или как? Или какие конкретные шаги Вы предлагаете предпринять, чтобы купить квартиру в Киеве? Сколько лет, по-Вашему, нужно зарабатывать на квартиру - одному человеку и семейной паре?
я не чиновник чтобы предлагать, но если вам интересны мои мысли то пожалуйста.

Кто видит себя одиноким парусником может арендовать всю жизнь, меняя города, локации, страны и континенты - это его право.

Для соц. незащищённых должностей (типа няня, медсестра, санитарка, водитель трамвая) должно быть социальное жильё (не путать с общагами, это прошлый век, в общаге семью не заведешь и вообще это не жизнь). Пусть оно будет не в Киеве а в пределах 10км (земли навалом), но на такое жильё должна быть доступная цена как для аренды так и купить.

Если на социальное жильё чиновника жаба душит, тогда иногородним врачам/учителям (и дальше список нужных обществу профессий) платить доплаты (50% аренды однокомнатной квартиры в Киеве), дальше пусть сами решают квартирный вопрос. Депутатам платят компенсацию, а остальные что 3й сорт?

В идеале для Киева сделать отдельную минималку (10к), все знают что жильё/проезд/медицина в Киеве дороже, тогда не будет делений на иногородний и местный.

Это снимет напряжение с тех кто реально страдает от киевских цен на недвижимость, после чего цены пусть себе растут хоть до уровня нью йорка, это рынок, хочешь жить в Киеве - плати, не хочешь есть много мест где тебе будут рады.

А ще, якщо ті, соц. незахищені мають 1-2 дітей - так вони, взагалі, мають бути в пріоритеті на видачу соц. житла по низькому % в іпотеку(наприклад, на моменті їм давати іпотеку під 4-5%)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:23

  Serg-ik написав:
  flyman написав:С 1 сентября 2020 года минимальная заработная плата вырастет до 5 тысяч гривен.

Это значит, зарплата сотрудника АТБ за сентябрь будет заложена в ценники сентября, а оплачиваться всё будет этим работником из июльской зарплаты и августовского аванса. Покращення.
Цель у повышения одна: повысить базу для начисления ЕСВ, потому что ПФ худеет


https://news.finance.ua/ua/news/-/473668/6-5-tysyachi-gryven-shmygal-rozpoviv-pro-naslidky-pidvyshhennya-minimalnoyi-zarplaty

тут ще пояснення:
“Є економічні розрахунки на сьогодні, є підстави, і підвищення мінімальних зарплат дає позитивний ефект для економіки нашої держави, тому ми плануємо з 1 вересня цього року встановити мінімальну зарплату на рівні 5 тисяч гривень”, – сказав Шмигаль.

Він зауважив, що вже наступного року з 1 січня вона збільшиться до 6 тисяч гривень, а з 1 липня наступного року – зросте до 6,5 тисяч гривень.

Глава уряду додав, що таке зростання в умовах скорочення імпорту “має забезпечити збільшення споживання продукції вітчизняних виробників”.

“Це буде мати позитивний ефект і для бізнесу, і для бюджету, для країни в цілому, і для кожного громадянина України”, – додав він.

а ще іпотека 9,9% і це вибиває останній козир з рук обвалішек, про те що санітарка і касирка не можуть стати гравцем на КРЖН

КРЖН в космас, вжжжжжжуххххххх!!!
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:25

  Долярчик написав:
  vitaliian написав:
  Natt написав:vitaliian, Вы предлагаете с гордо поднятой головой всю жизнь жить в аренде или как? Или какие конкретные шаги Вы предлагаете предпринять, чтобы купить квартиру в Киеве? Сколько лет, по-Вашему, нужно зарабатывать на квартиру - одному человеку и семейной паре?
я не чиновник чтобы предлагать, но если вам интересны мои мысли то пожалуйста.

Кто видит себя одиноким парусником может арендовать всю жизнь, меняя города, локации, страны и континенты - это его право.

Для соц. незащищённых должностей (типа няня, медсестра, санитарка, водитель трамвая) должно быть социальное жильё (не путать с общагами, это прошлый век, в общаге семью не заведешь и вообще это не жизнь). Пусть оно будет не в Киеве а в пределах 10км (земли навалом), но на такое жильё должна быть доступная цена как для аренды так и купить.

Если на социальное жильё чиновника жаба душит, тогда иногородним врачам/учителям (и дальше список нужных обществу профессий) платить доплаты (50% аренды однокомнатной квартиры в Киеве), дальше пусть сами решают квартирный вопрос. Депутатам платят компенсацию, а остальные что 3й сорт?

В идеале для Киева сделать отдельную минималку (10к), все знают что жильё/проезд/медицина в Киеве дороже, тогда не будет делений на иногородний и местный.

Это снимет напряжение с тех кто реально страдает от киевских цен на недвижимость, после чего цены пусть себе растут хоть до уровня нью йорка, это рынок, хочешь жить в Киеве - плати, не хочешь есть много мест где тебе будут рады.

А ще, якщо ті, соц. незахищені мають 1-2 дітей - так вони, взагалі, мають бути в пріоритеті на видачу соц. житла по низькому % в іпотеку(наприклад, на моменті їм давати іпотеку під 4-5%)

а якщо в Долярчика 3є дітей, то йому ще тре за іпотеку доплачувати
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:29

  airmax78 написав:
  zРадио написав:За 4 месяца 2020-го объем строительных работ в Киеве на 8,7% ниже аналогичного периода 2019-го, и на 13% выше аналогичного периода 2018-го.

Но растишки эмоционально рассказывают о том, что ничего не строится, и впереди жесточайший дефицит первички... По факту же видим, что падение y-o-y - результат высокой базы сравнения, и только...

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/06/68.pdf

Так ведь ничего не продается - зачем строить?


* а за январь-май - вообще всего на 6,5% ниже 2019-го и на 16% выше 2018-го.
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/07/81.pdf

Что до твоей иронии - она смешна) У проекта строительства свой цикл, у продажи - свой. Ну и, подсказка, объем продаж можно регулировать ценником. Растишка выше этого - у него цены гелевые (только в рост), но застройщикам придется принимать "непопулярные" меры уже очень скоро. Перекупы уже тянут цены вниз - я приводил несколько примеров, когда у застройщика цены на треть выше... притом, что зачастую и сами объемы менее ликвидные
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