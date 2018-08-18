Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я беру приклад і навчаюся у більш успішних людей, тому й сам заможний. А Ви, приклад людини, яка звинувачує у своїх негараздах обставини, несправедливість, корупцію, буржуазію і т. д., всіх окрім себе. До речі, таких, переважна більшість.
Українські "заможні люди" - це безпринципні багатії, які в СРСРівські часи працювали учнями токаря чи сиділи в тюрмі за кримінальні злочини. Якість освіти у цієї їліти - добре всім відома. Саме тому за 28 років існування ця держава спустила в унітаз всі СРСРівські досягнення, всю індустрію, всю медицину і навіть частину людської популяції. І майбутнє цієї держави - теж під великим знаком питання. Тому що на олії, чавуні і бурштині вона не зможе існувати. А підняти машинобудування наша бидло-їліта не зможе. Ніяк не зможе. Не по Сеньке шапка!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Українські "заможні люди" - це безпринципні багатії
Тяжело не согласиться, невооруженным взглядом видно что многие из элит, живут по принципу "после меня хоть потоп" и нередко мигрируют проживать нажитое в более благополучные страны, вместо рвения сделать эту страну благополучной.
Natt написав:vitaliian, Вы предлагаете с гордо поднятой головой всю жизнь жить в аренде или как? Или какие конкретные шаги Вы предлагаете предпринять, чтобы купить квартиру в Киеве? Сколько лет, по-Вашему, нужно зарабатывать на квартиру - одному человеку и семейной паре?
я не чиновник чтобы предлагать, но если вам интересны мои мысли то пожалуйста.
Кто видит себя одиноким парусником может арендовать всю жизнь, меняя города, локации, страны и континенты - это его право. Для соц. незащищённых должностей (типа няня, медсестра, санитарка, водитель трамвая) должно быть социальное жильё (не путать с общагами, это прошлый век, в общаге семью не заведешь и вообще это не жизнь). Пусть оно будет не в Киеве а в пределах 10км (земли навалом), но на такое жильё должна быть доступная цена как для аренды так и купить.
Если на социальное жильё чиновника жаба душит, тогда иногородним врачам/учителям (и дальше список нужных обществу профессий) платить доплаты (50% аренды однокомнатной квартиры в Киеве), дальше пусть сами решают квартирный вопрос. Депутатам платят компенсацию, а остальные что 3й сорт?
В идеале для Киева сделать отдельную минималку (10к), все знают что жильё/проезд/медицина в Киеве дороже, тогда не будет делений на иногородний и местный.
Это снимет напряжение с тех кто реально страдает от киевских цен на недвижимость, после чего цены пусть себе растут хоть до уровня нью йорка, это рынок, хочешь жить в Киеве - плати, не хочешь есть много мест где тебе будут рады.
А ще, якщо ті, соц. незахищені мають 1-2 дітей - так вони, взагалі, мають бути в пріоритеті на видачу соц. житла по низькому % в іпотеку(наприклад, на моменті їм давати іпотеку під 4-5%)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
flyman написав:С 1 сентября 2020 года минимальная заработная плата вырастет до 5 тысяч гривен.
Это значит, зарплата сотрудника АТБ за сентябрь будет заложена в ценники сентября, а оплачиваться всё будет этим работником из июльской зарплаты и августовского аванса. Покращення. Цель у повышения одна: повысить базу для начисления ЕСВ, потому что ПФ худеет
тут ще пояснення: “Є економічні розрахунки на сьогодні, є підстави, і підвищення мінімальних зарплат дає позитивний ефект для економіки нашої держави, тому ми плануємо з 1 вересня цього року встановити мінімальну зарплату на рівні 5 тисяч гривень”, – сказав Шмигаль.
Він зауважив, що вже наступного року з 1 січня вона збільшиться до 6 тисяч гривень, а з 1 липня наступного року – зросте до 6,5 тисяч гривень.
Глава уряду додав, що таке зростання в умовах скорочення імпорту “має забезпечити збільшення споживання продукції вітчизняних виробників”.
“Це буде мати позитивний ефект і для бізнесу, і для бюджету, для країни в цілому, і для кожного громадянина України”, – додав він.
а ще іпотека 9,9% і це вибиває останній козир з рук обвалішек, про те що санітарка і касирка не можуть стати гравцем на КРЖН
Natt написав:vitaliian, Вы предлагаете с гордо поднятой головой всю жизнь жить в аренде или как? Или какие конкретные шаги Вы предлагаете предпринять, чтобы купить квартиру в Киеве? Сколько лет, по-Вашему, нужно зарабатывать на квартиру - одному человеку и семейной паре?
я не чиновник чтобы предлагать, но если вам интересны мои мысли то пожалуйста.
Кто видит себя одиноким парусником может арендовать всю жизнь, меняя города, локации, страны и континенты - это его право. Для соц. незащищённых должностей (типа няня, медсестра, санитарка, водитель трамвая) должно быть социальное жильё (не путать с общагами, это прошлый век, в общаге семью не заведешь и вообще это не жизнь). Пусть оно будет не в Киеве а в пределах 10км (земли навалом), но на такое жильё должна быть доступная цена как для аренды так и купить.
Если на социальное жильё чиновника жаба душит, тогда иногородним врачам/учителям (и дальше список нужных обществу профессий) платить доплаты (50% аренды однокомнатной квартиры в Киеве), дальше пусть сами решают квартирный вопрос. Депутатам платят компенсацию, а остальные что 3й сорт?
В идеале для Киева сделать отдельную минималку (10к), все знают что жильё/проезд/медицина в Киеве дороже, тогда не будет делений на иногородний и местный.
Это снимет напряжение с тех кто реально страдает от киевских цен на недвижимость, после чего цены пусть себе растут хоть до уровня нью йорка, это рынок, хочешь жить в Киеве - плати, не хочешь есть много мест где тебе будут рады.
А ще, якщо ті, соц. незахищені мають 1-2 дітей - так вони, взагалі, мають бути в пріоритеті на видачу соц. житла по низькому % в іпотеку(наприклад, на моменті їм давати іпотеку під 4-5%)
а якщо в Долярчика 3є дітей, то йому ще тре за іпотеку доплачувати
Что до твоей иронии - она смешна) У проекта строительства свой цикл, у продажи - свой. Ну и, подсказка, объем продаж можно регулировать ценником. Растишка выше этого - у него цены гелевые (только в рост), но застройщикам придется принимать "непопулярные" меры уже очень скоро. Перекупы уже тянут цены вниз - я приводил несколько примеров, когда у застройщика цены на треть выше... притом, что зачастую и сами объемы менее ликвидные