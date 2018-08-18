Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Українські "заможні люди" - це безпринципні багатії
Тяжело не согласиться, невооруженным взглядом видно что многие из элит, живут по принципу "после меня хоть потоп" и нередко мигрируют проживать нажитое в более благополучные страны, вместо рвения сделать эту страну благополучной.
Мені шкода цю державу!
Її еліта, такі от реуси, за 29 років просрала і величезний індустріальний потенціал, і частину населення, і частину території. 29 років існування - суцільні мінуси.
Люди типу Реуса, з олійно-чавунно-бурштинним світоглядом, просто добивають цю державу. Вона й так ледь ледь тримається.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 01 лип, 2020 18:39, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
flyman написав:а якщо в Долярчика 3є дітей, то йому ще тре за іпотеку доплачувати
Ні, давати під 3%
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Елена8 написав:Это бред. В Киеве с прошлой недели открыли ночные клубы и они работают до 4-6 утра, а не 22 вечера - или это не мероприятия развлекательного характера. Рестораны ( заведения общественного питания), тоже в 22 не закрываются- тот же Avalon работает круглосуточно.
Бред, или не бред, но это факт! Не успели снять ограничения, как вновь вернули. В таких условиях мы будем жить, пока не будет сформирован популяционный иммунитет. И чем больше город (плотнее население), тем сильнее будет страдать его бизнес и уклад жизни!
Какой факт- назовите какие именно ограничения вернули с примерами? Я вам повторяю- уже неделю, как открылись ночные клубы, рестораны работают, с сегодняшнего дня возобновлены полеты в Турцию и Албанию в туристических целях. Что именно ужесточилось по сравнению с изначальным карантином ?
flyman написав:Глава уряду додав, що таке зростання в умовах скорочення імпорту “має забезпечити збільшення споживання продукції вітчизняних виробників”.
Ахахаха. Шмыгаль экономические сводки раз в квартал читает? Импорт уже вернулся на докризисный уровень, потому что благодаря низкому курсу валюты его все больше предпочитают местным товарам. При этом внутреннее производство и экспорт продолжают падать дикими темпами! Валютный рынок в контексте ДС
То ли он реальный дурачок, то ли троллит так неумело. Не могу разобрать
Увеличение минималки в условиях падения доходов бизнеса - это к росту безработицы, и больше ничему. Для КРЖН - еще одна подножка...
Елена8 написав:Это бред. В Киеве с прошлой недели открыли ночные клубы и они работают до 4-6 утра, а не 22 вечера - или это не мероприятия развлекательного характера. Рестораны ( заведения общественного питания), тоже в 22 не закрываются- тот же Avalon работает круглосуточно.
Бред, или не бред, но это факт! Не успели снять ограничения, как вновь вернули. В таких условиях мы будем жить, пока не будет сформирован популяционный иммунитет. И чем больше город (плотнее население), тем сильнее будет страдать его бизнес и уклад жизни!
Какой факт- назовите какие именно ограничения вернули с примерами? Я вам повторяю- уже неделю, как открылись ночные клубы, рестораны работают, с сегодняшнего дня возобновлены полеты в Турцию и Албанию в туристических целях. Что именно ужесточилось по сравнению с изначальным карантином ?
Я вам новость от сегодня дал! Еще и прокомментировал, что вернули ограничения, которые недавно сняли. Вы в адеквате?)
Что до твоей иронии - она смешна) У проекта строительства свой цикл, у продажи - свой. Ну и, подсказка, объем продаж можно регулировать ценником. Растишка выше этого - у него цены гелевые (только в рост), но застройщикам придется принимать "непопулярные" меры уже очень скоро. Перекупы уже тянут цены вниз - я приводил несколько примеров, когда у застройщика цены на треть выше... притом, что зачастую и сами объемы менее ликвидные
Grand Touring написав:работник неспособный лентяй которому не за что начислять зп -
саме так! От американські негри чи німецькі араби - працелюбні працівники(((( Куди там українцям!
Испанец говорит - негры выносливей в жару, но ленивые и агрессивные, шиша, сиеста, права, а украинцы - сапоги одел и давай молча апельсины собирать, но когда вечером наши переодеваются и выходят на набережную Барселоны - их не отличишь от местных белых по позитиву и культуре, никто не скажет что они физически работают
Согласен, африканцы в жару выносливей. Я уже расказывал как студент один подрабатывал на бураках с сапкой. Так вот, напарник у него был африканец. Сапой по жаре махал так что не угнаться.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )