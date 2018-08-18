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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4613461446154616>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 118
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:36

  flyman написав:
КРЖН в космас, вжжжжжжуххххххх!!!


По Бомберу уже розганяється: https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... 2020-07-01
Цены на недвижимость в Киеве по состоянию на 1 июл. 2020 составляют:

Стоимость квадратного метра, вторичный рынок - 1 162 долл

Стоимость квадратного метра в новостройках - 26 150 грн

Стоимость аренды квартиры (1 - комн) - 9 000 грн
Стоимость аренды квартиры (2 - комн) - 12 000 грн
Стоимость аренды квартиры (3 - комн) - 16 000 грн
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:38

  alex_dvornichenko написав:
  Frant написав:Українські "заможні люди" - це безпринципні багатії

Тяжело не согласиться, невооруженным взглядом видно что многие из элит, живут по принципу "после меня хоть потоп" и нередко мигрируют проживать нажитое в более благополучные страны, вместо рвения сделать эту страну благополучной.

Мені шкода цю державу!

Її еліта, такі от реуси, за 29 років просрала і величезний індустріальний потенціал, і частину населення, і частину території.
29 років існування - суцільні мінуси.

Люди типу Реуса, з олійно-чавунно-бурштинним світоглядом, просто добивають цю державу. Вона й так ледь ледь тримається.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 01 лип, 2020 18:39, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:38

Вибір тільки за нами!

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:а якщо в Долярчика 3є дітей, то йому ще тре за іпотеку доплачувати

Ні, давати під 3% :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:45

  Долярчик написав:
  flyman написав:а якщо в Долярчика 3є дітей, то йому ще тре за іпотеку доплачувати

Ні, давати під 3% :lol:

дєржі карман ширє
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:46

  zРадио написав:
  Елена8 написав:Это бред. В Киеве с прошлой недели открыли ночные клубы и они работают до 4-6 утра, а не 22 вечера - или это не мероприятия развлекательного характера.
Рестораны ( заведения общественного питания), тоже в 22 не закрываются- тот же Avalon работает круглосуточно.


Бред, или не бред, но это факт! Не успели снять ограничения, как вновь вернули. В таких условиях мы будем жить, пока не будет сформирован популяционный иммунитет. И чем больше город (плотнее население), тем сильнее будет страдать его бизнес и уклад жизни!

Какой факт- назовите какие именно ограничения вернули с примерами? Я вам повторяю- уже неделю, как открылись ночные клубы, рестораны работают, с сегодняшнего дня возобновлены полеты в Турцию и Албанию в туристических целях. Что именно ужесточилось по сравнению с изначальным карантином ?
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:48

  flyman написав:Глава уряду додав, що таке зростання в умовах скорочення імпорту “має забезпечити збільшення споживання продукції вітчизняних виробників”.


Ахахаха. Шмыгаль экономические сводки раз в квартал читает? Импорт уже вернулся на докризисный уровень, потому что благодаря низкому курсу валюты его все больше предпочитают местным товарам. При этом внутреннее производство и экспорт продолжают падать дикими темпами!
Валютный рынок в контексте ДС

То ли он реальный дурачок, то ли троллит так неумело. Не могу разобрать :D

Увеличение минималки в условиях падения доходов бизнеса - это к росту безработицы, и больше ничему. Для КРЖН - еще одна подножка...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:50

  Елена8 написав:
  zРадио написав:
  Елена8 написав:Это бред. В Киеве с прошлой недели открыли ночные клубы и они работают до 4-6 утра, а не 22 вечера - или это не мероприятия развлекательного характера.
Рестораны ( заведения общественного питания), тоже в 22 не закрываются- тот же Avalon работает круглосуточно.


Бред, или не бред, но это факт! Не успели снять ограничения, как вновь вернули. В таких условиях мы будем жить, пока не будет сформирован популяционный иммунитет. И чем больше город (плотнее население), тем сильнее будет страдать его бизнес и уклад жизни!

Какой факт- назовите какие именно ограничения вернули с примерами? Я вам повторяю- уже неделю, как открылись ночные клубы, рестораны работают, с сегодняшнего дня возобновлены полеты в Турцию и Албанию в туристических целях. Что именно ужесточилось по сравнению с изначальным карантином ?


Я вам новость от сегодня дал! Еще и прокомментировал, что вернули ограничения, которые недавно сняли. Вы в адеквате?)
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:54

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:За 4 месяца 2020-го объем строительных работ в Киеве на 8,7% ниже аналогичного периода 2019-го, и на 13% выше аналогичного периода 2018-го.

Но растишки эмоционально рассказывают о том, что ничего не строится, и впереди жесточайший дефицит первички... По факту же видим, что падение y-o-y - результат высокой базы сравнения, и только...

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/06/68.pdf

Так ведь ничего не продается - зачем строить?


* а за январь-май - вообще всего на 6,5% ниже 2019-го и на 16% выше 2018-го.
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/07/81.pdf

Что до твоей иронии - она смешна) У проекта строительства свой цикл, у продажи - свой. Ну и, подсказка, объем продаж можно регулировать ценником. Растишка выше этого - у него цены гелевые (только в рост), но застройщикам придется принимать "непопулярные" меры уже очень скоро. Перекупы уже тянут цены вниз - я приводил несколько примеров, когда у застройщика цены на треть выше... притом, что зачастую и сами объемы менее ликвидные

Так а деньги откуда? Я ж думал с продаж. Не?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:04

  Grand Touring написав:
  Frant написав:
  Grand Touring написав:работник неспособный лентяй которому не за что начислять зп -
саме так!
От американські негри чи німецькі араби - працелюбні працівники((((
Куди там українцям!
Испанец говорит - негры выносливей в жару, но ленивые и агрессивные, шиша, сиеста, права, а украинцы - сапоги одел и давай молча апельсины собирать, но когда вечером наши переодеваются и выходят на набережную Барселоны - их не отличишь от местных белых по позитиву и культуре, никто не скажет что они физически работают


Согласен, африканцы в жару выносливей.
Я уже расказывал как студент один подрабатывал на бураках с сапкой.
Так вот, напарник у него был африканец.
Сапой по жаре махал так что не угнаться. :D :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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