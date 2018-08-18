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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 лип, 2020 19:23
airmax78 написав:
Это не проедено, это забрано из БС. И, честно говоря, я удивлен что отток такой микроскопический.
Нит. Это превышение расходов над доходам. Если заглянешь в файл, но это видно даже по цифрам - не нужно и в методологию лезть
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Додано: Сер 01 лип, 2020 19:26
zРадио написав: airmax78 написав:
Это не проедено, это забрано из БС. И, честно говоря, я удивлен что отток такой микроскопический.
Нит. Это превышение расходов над доходам. Если заглянешь в файл, но это видно даже по цифрам - не нужно и в методологию лезть
даже долярчик проел 1куе и знакомый natt половину от 100к
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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Додано: Сер 01 лип, 2020 19:28
zРадио написав: airmax78 написав:
Это не проедено, это забрано из БС. И, честно говоря, я удивлен что отток такой микроскопический.
Нит. Это превышение расходов над доходам. Если заглянешь в файл, но это видно даже по цифрам - не нужно и в методологию лезть
А при чем тут тогда остаток на начало, остаток на конец?
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Додано: Сер 01 лип, 2020 19:45
zРадио написав:
Я вам новость от сегодня дал! Еще и прокомментировал, что вернули ограничения, которые недавно сняли. Вы в адеквате?)
Приведите конкретные примеры чего именно коснулись данные ограничения? Какие заведения начали закрываться в 22 ?
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Елена8
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Додано: Сер 01 лип, 2020 19:46
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Это не проедено, это забрано из БС. И, честно говоря, я удивлен что отток такой микроскопический.
Нит. Это превышение расходов над доходам. Если заглянешь в файл, но это видно даже по цифрам - не нужно и в методологию лезть
А при чем тут тогда остаток на начало, остаток на конец?
Есть размер сбережений. Он кумулятивно формируется в периодах, когда доходы превышают расходы, и, наоборот, тратится в периодах, когда расходы превышают доходы. S = Y - C, вспоминай азы
Востаннє редагувалось zРадио
в Сер 01 лип, 2020 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 19:46
по поводу срача 2-х последних дней у меня вопрос к безликому, максу, Natt, kingkongovets и прочим растишкам-лендлордам:
весь спор начался с утверждения, что цены завышены. вы говорите - нет, адекватны зарплатам и все не ленивые могут себе позволить.
итак, все мы знаем, что получить кусок земли в киеве и построить на нем высотку без занесенного чемодана нельзя, как нельзя и ввести его в эксплуатацию без чемодана.
стоимость без этих чемоданов проседает сразу вдвое - погуглите новостройки в областных центрах (там тоже чемоданы, но явно поменьше).
а теперь вопрос:
разве плохо убрать очевидную коррупционную надстройку? отбросьте невозможность этого на данный момент (уже писал про электричество - тоже очевидно раздутая цена и разве плохо отобрать мегабарыши у 1 человека и уменьшить счета миллионам?)
зы: уже упоминаемые ограничения по аренде придумали с целью ограничения подорожания жилья и не просто так, а именно для общественно полезных людей с низким доходом.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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jj1981ua
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Додано: Сер 01 лип, 2020 19:47
Долярчик написав: Елена8 написав:
Что именно ужесточилось по сравнению с изначальным карантином ?
Купівельна спроможність/безробіття/урізання зарплат!
Мы говорим о ужесточениях карантина.
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Елена8
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Додано: Сер 01 лип, 2020 19:51
Елена8 написав: zРадио написав:
Я вам новость от сегодня дал! Еще и прокомментировал, что вернули ограничения, которые недавно сняли. Вы в адеквате?)
Приведите конкретные примеры чего именно коснулись данные ограничения? Какие заведения начали закрываться в 22 ?
Таким образом, с 1 июля в Киеве ограничено:
- время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) — до 22:00;
- проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера — с 22:00.
честно не понимаю как это повлияет на эпид.ситуацию, забитый транспорт метро вот что надо ограничивать.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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Додано: Сер 01 лип, 2020 19:56
Елена8 написав: zРадио написав:
Я вам новость от сегодня дал! Еще и прокомментировал, что вернули ограничения, которые недавно сняли. Вы в адеквате?)
Приведите конкретные примеры чего именно коснулись данные ограничения? Какие заведения начали закрываться в 22 ?
Рука-лицо... КГГА вернула ограничения сегодня днем. 22:00 еще не наступило. Какие закрытые заведения я вам могу назвать?
Ограничения касаются, цитирую, всех общепитов и развлекательных учреждений, включая кинотеатры. Соответственно, все кафе, рестораны, ТРЦ, кинотеатры, театры и пр. будут работать до 22:00 до отмены ограничения.
Что еще я могу для вас сделать?
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zРадио
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Додано: Сер 01 лип, 2020 19:59
kingkongovets написав:
макс уже ж говорил - это не про зарплаты, а про налоги
в том числе и про налог на недвижимость
да, это конечно про налоги. и это существенный рост налога на недвижимость
Востаннє редагувалось adeges
в Сер 01 лип, 2020 20:18, всього редагувалось 1 раз.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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