Додано: Сер 01 лип, 2020 19:46

по поводу срача 2-х последних дней у меня вопрос к безликому, максу, Natt, kingkongovets и прочим растишкам-лендлордам:

весь спор начался с утверждения, что цены завышены. вы говорите - нет, адекватны зарплатам и все не ленивые могут себе позволить.

итак, все мы знаем, что получить кусок земли в киеве и построить на нем высотку без занесенного чемодана нельзя, как нельзя и ввести его в эксплуатацию без чемодана.

стоимость без этих чемоданов проседает сразу вдвое - погуглите новостройки в областных центрах (там тоже чемоданы, но явно поменьше).



а теперь вопрос:



разве плохо убрать очевидную коррупционную надстройку? отбросьте невозможность этого на данный момент (уже писал про электричество - тоже очевидно раздутая цена и разве плохо отобрать мегабарыши у 1 человека и уменьшить счета миллионам?)



зы: уже упоминаемые ограничения по аренде придумали с целью ограничения подорожания жилья и не просто так, а именно для общественно полезных людей с низким доходом.