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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 46144615461646174618>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 118
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:23

  airmax78 написав:Это не проедено, это забрано из БС. И, честно говоря, я удивлен что отток такой микроскопический.


Нит. Это превышение расходов над доходам. Если заглянешь в файл, но это видно даже по цифрам - не нужно и в методологию лезть
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:26

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Это не проедено, это забрано из БС. И, честно говоря, я удивлен что отток такой микроскопический.


Нит. Это превышение расходов над доходам. Если заглянешь в файл, но это видно даже по цифрам - не нужно и в методологию лезть

даже долярчик проел 1куе и знакомый natt половину от 100к
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:28

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Это не проедено, это забрано из БС. И, честно говоря, я удивлен что отток такой микроскопический.


Нит. Это превышение расходов над доходам. Если заглянешь в файл, но это видно даже по цифрам - не нужно и в методологию лезть

А при чем тут тогда остаток на начало, остаток на конец?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:45

  zРадио написав:Я вам новость от сегодня дал! Еще и прокомментировал, что вернули ограничения, которые недавно сняли. Вы в адеквате?)

Приведите конкретные примеры чего именно коснулись данные ограничения? Какие заведения начали закрываться в 22 ?
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:46

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Это не проедено, это забрано из БС. И, честно говоря, я удивлен что отток такой микроскопический.


Нит. Это превышение расходов над доходам. Если заглянешь в файл, но это видно даже по цифрам - не нужно и в методологию лезть

А при чем тут тогда остаток на начало, остаток на конец?


Есть размер сбережений. Он кумулятивно формируется в периодах, когда доходы превышают расходы, и, наоборот, тратится в периодах, когда расходы превышают доходы. S = Y - C, вспоминай азы :D
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 01 лип, 2020 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

по поводу срача 2-х последних дней у меня вопрос к безликому, максу, Natt, kingkongovets и прочим растишкам-лендлордам:
весь спор начался с утверждения, что цены завышены. вы говорите - нет, адекватны зарплатам и все не ленивые могут себе позволить.
итак, все мы знаем, что получить кусок земли в киеве и построить на нем высотку без занесенного чемодана нельзя, как нельзя и ввести его в эксплуатацию без чемодана.
стоимость без этих чемоданов проседает сразу вдвое - погуглите новостройки в областных центрах (там тоже чемоданы, но явно поменьше).

а теперь вопрос:

разве плохо убрать очевидную коррупционную надстройку? отбросьте невозможность этого на данный момент (уже писал про электричество - тоже очевидно раздутая цена и разве плохо отобрать мегабарыши у 1 человека и уменьшить счета миллионам?)

зы: уже упоминаемые ограничения по аренде придумали с целью ограничения подорожания жилья и не просто так, а именно для общественно полезных людей с низким доходом.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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    Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:47

      Долярчик написав:
      Елена8 написав:Что именно ужесточилось по сравнению с изначальным карантином ?

    Купівельна спроможність/безробіття/урізання зарплат!

    Мы говорим о ужесточениях карантина.
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    Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:51

      Елена8 написав:
      zРадио написав:Я вам новость от сегодня дал! Еще и прокомментировал, что вернули ограничения, которые недавно сняли. Вы в адеквате?)

    Приведите конкретные примеры чего именно коснулись данные ограничения? Какие заведения начали закрываться в 22 ?

    Таким образом, с 1 июля в Киеве ограничено:

    - время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) — до 22:00;

    - проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера — с 22:00.

    честно не понимаю как это повлияет на эпид.ситуацию, забитый транспорт метро вот что надо ограничивать.
    верю в евро... по 1,4
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    Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:56

      Елена8 написав:
      zРадио написав:Я вам новость от сегодня дал! Еще и прокомментировал, что вернули ограничения, которые недавно сняли. Вы в адеквате?)

    Приведите конкретные примеры чего именно коснулись данные ограничения? Какие заведения начали закрываться в 22 ?


    Рука-лицо... КГГА вернула ограничения сегодня днем. 22:00 еще не наступило. Какие закрытые заведения я вам могу назвать?

    Ограничения касаются, цитирую, всех общепитов и развлекательных учреждений, включая кинотеатры. Соответственно, все кафе, рестораны, ТРЦ, кинотеатры, театры и пр. будут работать до 22:00 до отмены ограничения.

    Что еще я могу для вас сделать? :D
    zРадио
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    Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:59

      kingkongovets написав:
      flyman написав:Зекоманда почула кламання абвалішек:
    http://www.edinaya-odessa.org/news/n_ukr/134424276-kabmin-utverdil-grafik-povysheniya-minimalki-v-ukraine.html
    С 1 сентября 2020 года минимальная заработная плата вырастет до 5 тысяч гривен. Соответствующее решение на сегодняшнем заседании принял Кабинет министров Украины в среду, 1 июля.

    Кроме того, правительство утвердило повышение "минималки" с 1 января 2021 года - до 6 тысяч гривен, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тысяч.

    роботи стане менше, а ціни вищі, як курс до долара, компослуги і т.д.


    макс уже ж говорил - это не про зарплаты, а про налоги
    в том числе и про налог на недвижимость


    да, это конечно про налоги. и это существенный рост налога на недвижимость
    Востаннє редагувалось adeges в Сер 01 лип, 2020 20:18, всього редагувалось 1 раз.
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    I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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