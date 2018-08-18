Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Нит. Это превышение расходов над доходам. Если заглянешь в файл, но это видно даже по цифрам - не нужно и в методологию лезть
А при чем тут тогда остаток на начало, остаток на конец?
Есть размер сбережений. Он кумулятивно формируется в периодах, когда доходы превышают расходы, и, наоборот, тратится в периодах, когда расходы превышают доходы. S = Y - C, вспоминай азы
Аааа... тогда эти цифры ни о чем. Минстат ни в теме ни о реальных доходах, ни о реальных расходах. Мусор на входе - мусор на выходе. Я че-то решил, что ты что-то более-менее приближенное к реальности анализировать начал: остатки на депо счетах.
jj1981ua написав:по поводу срача 2-х последних дней у меня вопрос к безликому, максу, Natt, kingkongovets и прочим растишкам-лендлордам: весь спор начался с утверждения, что цены завышены. вы говорите - нет, адекватны зарплатам и все не ленивые могут себе позволить. итак, все мы знаем, что получить кусок земли в киеве и построить на нем высотку без занесенного чемодана нельзя, как нельзя и ввести его в эксплуатацию без чемодана. стоимость без этих чемоданов проседает сразу вдвое - погуглите новостройки в областных центрах (там тоже чемоданы, но явно поменьше).
Чейта Вы меня с разбегу в растишки записали Я вообще-то ожидала проседания цен как минимум процентов на 10 и меня несколько удивляет, что этого не происходит (ну или я не вижу), а тут наоборот примеры роста приводят.
Или если не рассказывать на форуме, что мир устроен несправедливо, нервно сжимая в потных ладошках котлету и мантря на всеобщий пипец, то сразу растишка и рОкетчик?
Что касается Вашего вопроса, то Вы знаете процент чемодана, заложенный в стоимость? Просветите, пожалуйста, а то я не в курсе, хотя ясно, что он есть, наши чинуши не могут не есть. И если этот процент вдруг исчезнет, то не рассматриваете ли Вы вариант, что цены останутся прежними, но улучшится качество строительства? Ну или цены останутся прежними, просто маржа застройщика станет больше? Если по нынешним ценам есть спрос, то сфигли застройщикам их опускать?
разве плохо убрать очевидную коррупционную надстройку? отбросьте невозможность этого на данный момент (уже писал про электричество - тоже очевидно раздутая цена и разве плохо отобрать мегабарыши у 1 человека и уменьшить счета миллионам?)
отвечу от своего имени, еще с 2008 не мог понять откуда берется трэш что надо больше работать и меньше тратить. Сама по себе фраза выглядит конструктивной при условии что в Украине есть высокооплачиваемая работа, но люди туда не идут поскольку ходят сидеть в кабинетах ничего не делать. Это первая ложь которая массово лилась сегодня. На самом деле наоборот, люди готовы работать, даже готовы на выезд из страны и низкоквалифицированный труд но за адекватные деньги.
Вторая ложь что киевская недвижимость доступна только успешным людям, при этом успех подвязывается к деньгам, поэтому "самыми успешными" оказываются чиновники-казнокрады. Если бы количество успешных людей было равно количеству продаж квартир в Киеве, мы были бы в 1й десятке по инновациям, doing business и т.д. Или иначе, оценивая по продажам киевской недвижимости успешных в стране сотни тысяч людей, при этом страна почему то летит в долговую пропасть. Никакого отношения квартира в Киеве к успешности не имееет, притянуто за уши.
На завышенных ценах пасутся лендлорды (выше цена - дороже аренда), инвесторы в котлован и риелторы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 лип, 2020 20:21, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
airmax78 написав:Аааа... тогда эти цифры ни о чем. Минстат ни в теме ни о реальных доходах, ни о реальных расходах. Мусор на входе - мусор на выходе. Я че-то решил, что ты что-то более-менее приближенное к реальности анализировать начал: остатки на депо счетах.
Вот как раз остатки на депосчетах в данной ситуации ни о чем не скажут - пуганые просто часть средств уволокли из банков в матрас. А вышеприведенные данные - полезны. Абсолютный размер, конечно же, может недоучитывать, сбережения от теневой деятельности, особенно, давние. Но динамику сбережений (т.е. проеденные 61 млрд за квартал) Госстат показывает с высокой точностью. Гораздо более высокой, чем гадалки Максы и Влады...
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 01 лип, 2020 20:15, всього редагувалось 1 раз.
jj1981ua написав:по поводу срача 2-х последних дней у меня вопрос к безликому, максу, Natt, kingkongovets и прочим растишкам-лендлордам: весь спор начался с утверждения, что цены завышены. вы говорите - нет, адекватны зарплатам и все не ленивые могут себе позволить. итак, все мы знаем, что получить кусок земли в киеве и построить на нем высотку без занесенного чемодана нельзя, как нельзя и ввести его в эксплуатацию без чемодана. стоимость без этих чемоданов проседает сразу вдвое - погуглите новостройки в областных центрах (там тоже чемоданы, но явно поменьше).
Чейта Вы меня с разбегу в растишки записали Я вообще-то ожидала проседания цен как минимум процентов на 10 и меня несколько удивляет, что этого не происходит (ну или я не вижу), а тут наоборот примеры роста приводят.
Или если не рассказывать на форуме, что мир устроен несправедливо, нервно сжимая в потных ладошках котлету и мантря на всеобщий пипец, то сразу растишка и рОкетчик?
Что касается Вашего вопроса, то Вы знаете процент чемодана, заложенный в стоимость? Просветите, пожалуйста, а то я не в курсе, хотя ясно, что он есть, наши чинуши не могут не есть. И если этот процент вдруг исчезнет, то не рассматриваете ли Вы вариант, что цены останутся прежними, но улучшится качество строительства? Ну или цены останутся прежними, просто маржа застройщика станет больше?
ну, может мне показалось по сути - я не знаю размер чемодана, и %, но мне его приблизительно подсказывают цены на новостройки в областных центрах, например, в Хмельницком https://dom.ria.com/novostroyki/khmelnytskyi/ улучшится качество? слабо верю. для этого нужно ужесточить нормы и проверяющих эти нормы (например как с судмедэкспертами - уголовка) - тогда оно улучшится. а вот в большую маржу застройщика охотно верю, но для того и придумали "ограничения цен по аренде" чтобы сбить пену и оставить более реальную цену для жизни за метры.
Natt написав:Если по нынешним ценам есть спрос, то сфигли застройщикам их опускать?
это не признак правильной цены, это признак монополии или другого нехорошего ценового поведения. представьте, что завтра весь хлеб в киеве станет по 40 грн за буханку и не меньше. спрос будет - альтернативы же нет. это как пример.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
Frant Напевно, я спілкуюсь з іншою частиною заможних людей, які мають якісну освіту, платять податки, створюють робочі місця та роблять ще багато чого корисного для суспільства. Напевно, Ви сплутали з "елітою", яка грабує країну і яку нам обирають недалекі неосвічені люди тому, що ця "еліта" пообіцяла їм на виборах високі пенсії, зарплати, дешеві квартири, безкоштовну медицину та багато інших популістичних цяцянок. До речі, таких виборців більшість, які звинувачують всіх, крім себе у своїх негараздах, вірять в те, що хтось вирішить їхні проблеми, та обирають нам "еліту".
Natt написав:Если по нынешним ценам есть спрос, то сфигли застройщикам их опускать?
недвижимость - базовая потребность, в нашей стране без нее жить не получится, поэтому цену можно ломить любую, вы же не откажетесь от водопровода, если водоканал нарисует прайс 200 грн/куб? Воду ещё можно привезти бочку из колодца, а недвижимость будут покупать по той цене по которой скажут застройщики.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 лип, 2020 20:28, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
airmax78 написав:Аааа... тогда эти цифры ни о чем. Минстат ни в теме ни о реальных доходах, ни о реальных расходах. Мусор на входе - мусор на выходе. Я че-то решил, что ты что-то более-менее приближенное к реальности анализировать начал: остатки на депо счетах.
Вот как раз остатки на депосчетах в данной ситуации ни о чем не скажут - пуганые просто часть средств уволокли из банков в матрас. А вышеприведенные данные - полезны. Абсолютный размер, конечно же, может недоучитывать, сбережения от теневой деятельности, особенно, давние. Но динамику сбережений (т.е. проеденные 61 млрд за квартал) Госстат показывает с высокой точностью. Гораздо более высокой, чем гадалки Максы и Влады...
Не могу тут не согласиться с Максом - цифры от минстата по доходам и тем более по сбеоежениям - у них нет и близко реальной картины ни по первому, ни тем более по второму. Динамика остатков на счетах тоже может быть обманчива в том плане, что она отражает в том числе уровень доверия к БС, но там хотя бы сами цифры достоверные. У госстата же вообще все цифры ни о чем. Ни о какой точности вообще даже речи не идёт, GIGO как говорится
разве плохо убрать очевидную коррупционную надстройку? отбросьте невозможность этого на данный момент (уже писал про электричество - тоже очевидно раздутая цена и разве плохо отобрать мегабарыши у 1 человека и уменьшить счета миллионам?)
отвечу от своего имени, еще с 2008 не мог понять откуда берется трэш что надо больше работать и меньше тратить. Сама по себе фраза выглядит конструктивной при условии что в Украине есть высокооплачиваемая работа, но люди туда не идут поскольку ходят сидеть в кабинетах ничего не делать. Это первая ложь которая массово лилась сегодня. На самом деле наоборот, люди готовы работать, даже готовы на выезд из страны и низкоквалифицированный труд но за адекватные деньги.
Вторая ложь что киевская недвижимость доступна только успешным людям, при этом успех подвязывается к деньгам, поэтому "самыми успешными" оказываются чиновники-казнокрады. Если бы количество успешных людей было равно количеству продаж квартир в Киеве, мы были бы в 1й десятке по инновациям, doing business и т.д. Или иначе, оценивая по продажам киевской недвижимости успешных в стране сотни тысяч людей, при этом страна почему то летит в долговую пропасть. Никакого отношения квартира в Киеве к успешности не имееет, притянуто за уши.
На завышенных ценах пасутся лендлорды (выше цена - дороже аренда), инвесторы в котлован и риелторы.
в Тернополі первинку дешевше $500 не знайти, а вторинка теж не дешевше Бучі/Ірпеня, в рази дорожче - це хіба Тетріс або Башні Таряна, з натягом НЛ, але думаю у файному місті є свої Новолипки для богатих по богатому.
Парадокс, але кавалірки для оточення Києва в ціну тернопільських кавалірок. Я