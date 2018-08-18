Додано: Сер 01 лип, 2020 20:03

jj1981ua написав: по поводу срача 2-х последних дней у меня вопрос к безликому, максу, Natt, kingkongovets и прочим растишкам-лендлордам:

весь спор начался с утверждения, что цены завышены. вы говорите - нет, адекватны зарплатам и все не ленивые могут себе позволить.

итак, все мы знаем, что получить кусок земли в киеве и построить на нем высотку без занесенного чемодана нельзя, как нельзя и ввести его в эксплуатацию без чемодана.

стоимость без этих чемоданов проседает сразу вдвое - погуглите новостройки в областных центрах (там тоже чемоданы, но явно поменьше). по поводу срача 2-х последних дней у меня вопрос к безликому, максу, Natt, kingkongovets и прочим растишкам-лендлордам:весь спор начался с утверждения, что цены завышены. вы говорите - нет, адекватны зарплатам и все не ленивые могут себе позволить.итак, все мы знаем, что получить кусок земли в киеве и построить на нем высотку без занесенного чемодана нельзя, как нельзя и ввести его в эксплуатацию без чемодана.стоимость без этих чемоданов проседает сразу вдвое - погуглите новостройки в областных центрах (там тоже чемоданы, но явно поменьше).

Чейта Вы меня с разбегу в растишки записалиЯ вообще-то ожидала проседания цен как минимум процентов на 10 и меня несколько удивляет, что этого не происходит (ну или я не вижу), а тут наоборот примеры роста приводят.Или если не рассказывать на форуме, что мир устроен несправедливо, нервно сжимая в потных ладошках котлету и мантря на всеобщий пипец, то сразу растишка и рОкетчик?Что касается Вашего вопроса, то Вы знаете процент чемодана, заложенный в стоимость? Просветите, пожалуйста, а то я не в курсе, хотя ясно, что он есть, наши чинуши не могут не есть. И если этот процент вдруг исчезнет, то не рассматриваете ли Вы вариант, что цены останутся прежними, но улучшится качество строительства? Ну или цены останутся прежними, просто маржа застройщика станет больше? Если по нынешним ценам есть спрос, то сфигли застройщикам их опускать?