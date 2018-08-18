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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 лип, 2020 20:29
vitaliian написав: Natt написав:
Если по нынешним ценам есть спрос, то сфигли застройщикам их опускать?
недвижимость - базовая потребность, в нашей стране без нее жить не получится, поэтому цену можно ломить любую
, вы же не откажетесь от водопровода, если водоканал нарисует прайс 200 грн/куб? Воду ещё можно привезти бочку из колодца, а недвижимость будут покупать по той цене по которой скажут застройщики.
базова потреба забезпечується орендою, не обов"язково мати нерухомість у власності
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Додано: Сер 01 лип, 2020 20:29
jj1981ua написав: Natt написав:
Если по нынешним ценам есть спрос, то сфигли застройщикам их опускать?
это не признак правильной цены, это признак монополии или другого нехорошего ценового поведения. представьте, что завтра весь хлеб в киеве станет по 40 грн за буханку и не меньше. спрос будет - альтернативы же нет. это как пример.
О какой вообще монополии на РН может быть речь, это абсурд. Цена не имеет характеристики "правильная". По ней или продаётся или нет
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Додано: Сер 01 лип, 2020 20:30
vitaliian написав: Natt написав:
Если по нынешним ценам есть спрос, то сфигли застройщикам их опускать?
недвижимость - базовая потребность, в нашей стране без нее жить не получится, поэтому цену можно ломить любую
, вы же не откажетесь от водопровода, если водоканал нарисует прайс 200 грн/куб? Воду ещё можно привезти бочку из колодца, а недвижимость будут покупать по той цене по которой скажут застройщики.
Базовая потребность - не владение недвижимостью, а пользование ей.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 20:31
Faceless написав: vitaliian написав: Natt написав:
Если по нынешним ценам есть спрос, то сфигли застройщикам их опускать?
недвижимость - базовая потребность, в нашей стране без нее жить не получится, поэтому цену можно ломить любую
, вы же не откажетесь от водопровода, если водоканал нарисует прайс 200 грн/куб? Воду ещё можно привезти бочку из колодца, а недвижимость будут покупать по той цене по которой скажут застройщики.
Базовая потребность - не владение недвижимостью, а пользование ей.
колись Захар_ проводив лікбез для нубів.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 20:41
Faceless написав: jj1981ua написав: Natt написав:
Если по нынешним ценам есть спрос, то сфигли застройщикам их опускать?
это не признак правильной цены, это признак монополии или другого нехорошего ценового поведения. представьте, что завтра весь хлеб в киеве станет по 40 грн за буханку и не меньше. спрос будет - альтернативы же нет. это как пример.
О какой вообще монополии на РН может быть речь, это абсурд. Цена не имеет характеристики "правильная". По ней или продаётся или нет
ну , например, о той, которая раздает землю и выдает бумажку о вводе в эксплуатацию. они формируют половину цены.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 20:41
Faceless написав:
jj1981ua написав:
это не признак правильной цены, это признак монополии или другого нехорошего ценового поведения. представьте, что завтра весь хлеб в киеве станет по 40 грн за буханку и не меньше. спрос будет - альтернативы же нет. это как пример.
О какой вообще монополии на РН может быть речь, это абсурд. Цена не имеет характеристики "правильная". По ней или продаётся или нет
ну , например, о той, которая раздает землю и выдает бумажку о вводе в эксплуатацию. они формируют половину цены.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 20:44
flyman написав:
базова потреба забезпечується орендою, не обов"язково мати нерухомість у власності
и они никак не связаны (стоимость собственности и цена аренды)?
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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Додано: Сер 01 лип, 2020 20:46
Елена8 написав: Долярчик написав: Елена8 написав:
Что именно ужесточилось по сравнению с изначальным карантином ?
Купівельна спроможність/безробіття/урізання зарплат!
Мы говорим о ужесточениях карантина.
Ну, тоді перший пунк відкиньте
Хоча, дивлячись на свою і знайомих торгівлю - ні, пергий пункт не відкидайте!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 01 лип, 2020 20:46
jj1981ua написав: Faceless написав:
jj1981ua написав:
это не признак правильной цены, это признак монополии или другого нехорошего ценового поведения. представьте, что завтра весь хлеб в киеве станет по 40 грн за буханку и не меньше. спрос будет - альтернативы же нет. это как пример.
О какой вообще монополии на РН может быть речь, это абсурд. Цена не имеет характеристики "правильная". По ней или продаётся или нет
ну , например, о той, которая раздает землю и выдает бумажку о вводе в эксплуатацию. они формируют половину цены.
є можливість показати фак забудовнику і купити на вторинному ринку,
або купити в Польщі або Анталіїї,
або збудувати власний будинок і т.д.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 20:48
vitaliian написав: flyman написав:
базова потреба забезпечується орендою, не обов"язково мати нерухомість у власності
и они никак не связаны (стоимость собственности и цена аренды)?
я ще розумію перегрітість КРЖНу з 2004 року по 2014, але в останні роки, думаю, тільки лінивий на облітився на КРЖН
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