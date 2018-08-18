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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4615461646174618

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 118
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 20:29

  vitaliian написав:
  Natt написав:Если по нынешним ценам есть спрос, то сфигли застройщикам их опускать?
недвижимость - базовая потребность, в нашей стране без нее жить не получится, поэтому цену можно ломить любую, вы же не откажетесь от водопровода, если водоканал нарисует прайс 200 грн/куб? Воду ещё можно привезти бочку из колодца, а недвижимость будут покупать по той цене по которой скажут застройщики.

базова потреба забезпечується орендою, не обов"язково мати нерухомість у власності
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 20:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

jj1981ua написав:
  Natt написав:Если по нынешним ценам есть спрос, то сфигли застройщикам их опускать?

это не признак правильной цены, это признак монополии или другого нехорошего ценового поведения. представьте, что завтра весь хлеб в киеве станет по 40 грн за буханку и не меньше. спрос будет - альтернативы же нет. это как пример.


О какой вообще монополии на РН может быть речь, это абсурд. Цена не имеет характеристики "правильная". По ней или продаётся или нет
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 20:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Natt написав:Если по нынешним ценам есть спрос, то сфигли застройщикам их опускать?
недвижимость - базовая потребность, в нашей стране без нее жить не получится, поэтому цену можно ломить любую, вы же не откажетесь от водопровода, если водоканал нарисует прайс 200 грн/куб? Воду ещё можно привезти бочку из колодца, а недвижимость будут покупать по той цене по которой скажут застройщики.
Базовая потребность - не владение недвижимостью, а пользование ей.
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7
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 20:31

  Faceless написав:
vitaliian написав:
  Natt написав:Если по нынешним ценам есть спрос, то сфигли застройщикам их опускать?
недвижимость - базовая потребность, в нашей стране без нее жить не получится, поэтому цену можно ломить любую, вы же не откажетесь от водопровода, если водоканал нарисует прайс 200 грн/куб? Воду ещё можно привезти бочку из колодца, а недвижимость будут покупать по той цене по которой скажут застройщики.
Базовая потребность - не владение недвижимостью, а пользование ей.

колись Захар_ проводив лікбез для нубів.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 20:41

  Faceless написав:
jj1981ua написав:
  Natt написав:Если по нынешним ценам есть спрос, то сфигли застройщикам их опускать?

это не признак правильной цены, это признак монополии или другого нехорошего ценового поведения. представьте, что завтра весь хлеб в киеве станет по 40 грн за буханку и не меньше. спрос будет - альтернативы же нет. это как пример.


О какой вообще монополии на РН может быть речь, это абсурд. Цена не имеет характеристики "правильная". По ней или продаётся или нет

ну , например, о той, которая раздает землю и выдает бумажку о вводе в эксплуатацию. они формируют половину цены.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 20:41

      Faceless написав:
    jj1981ua написав:
    это не признак правильной цены, это признак монополии или другого нехорошего ценового поведения. представьте, что завтра весь хлеб в киеве станет по 40 грн за буханку и не меньше. спрос будет - альтернативы же нет. это как пример.


    О какой вообще монополии на РН может быть речь, это абсурд. Цена не имеет характеристики "правильная". По ней или продаётся или нет

    ну , например, о той, которая раздает землю и выдает бумажку о вводе в эксплуатацию. они формируют половину цены.
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 20:44

      Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

        flyman написав:базова потреба забезпечується орендою, не обов"язково мати нерухомість у власності
      и они никак не связаны (стоимость собственности и цена аренды)?
      верю в евро... по 1,4
      не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
      vitaliian
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      Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 20:46

        Елена8 написав:
        Долярчик написав:
        Елена8 написав:Что именно ужесточилось по сравнению с изначальным карантином ?

      Купівельна спроможність/безробіття/урізання зарплат!

      Мы говорим о ужесточениях карантина.

      Ну, тоді перший пунк відкиньте :mrgreen:
      Хоча, дивлячись на свою і знайомих торгівлю - ні, пергий пункт не відкидайте! :mrgreen:
      ...я ще три роки тому написав це:
      ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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      Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 20:46

        jj1981ua написав:
        Faceless написав:
      jj1981ua написав:
      это не признак правильной цены, это признак монополии или другого нехорошего ценового поведения. представьте, что завтра весь хлеб в киеве станет по 40 грн за буханку и не меньше. спрос будет - альтернативы же нет. это как пример.


      О какой вообще монополии на РН может быть речь, это абсурд. Цена не имеет характеристики "правильная". По ней или продаётся или нет

      ну , например, о той, которая раздает землю и выдает бумажку о вводе в эксплуатацию. они формируют половину цены.

      є можливість показати фак забудовнику і купити на вторинному ринку,
      або купити в Польщі або Анталіїї,
      або збудувати власний будинок і т.д.
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      Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 20:48

        vitaliian написав:
        flyman написав:базова потреба забезпечується орендою, не обов"язково мати нерухомість у власності
      и они никак не связаны (стоимость собственности и цена аренды)?

      я ще розумію перегрітість КРЖНу з 2004 року по 2014, але в останні роки, думаю, тільки лінивий на облітився на КРЖН,

      яка собівартість лампового хруща і як вона впливає на оренду?
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      flyman
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        #<1 ... 4615461646174618
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