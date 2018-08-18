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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 46164617461846194620>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 118
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 20:41

  Faceless написав:
jj1981ua написав:
  Natt написав:Если по нынешним ценам есть спрос, то сфигли застройщикам их опускать?

это не признак правильной цены, это признак монополии или другого нехорошего ценового поведения. представьте, что завтра весь хлеб в киеве станет по 40 грн за буханку и не меньше. спрос будет - альтернативы же нет. это как пример.


О какой вообще монополии на РН может быть речь, это абсурд. Цена не имеет характеристики "правильная". По ней или продаётся или нет

ну , например, о той, которая раздает землю и выдает бумажку о вводе в эксплуатацию. они формируют половину цены.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
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    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 20:44

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      flyman написав:базова потреба забезпечується орендою, не обов"язково мати нерухомість у власності
    и они никак не связаны (стоимость собственности и цена аренды)?
    верю в евро... по 1,4
    не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
    vitaliian
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    Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 20:46

      Елена8 написав:
      Долярчик написав:
      Елена8 написав:Что именно ужесточилось по сравнению с изначальным карантином ?

    Купівельна спроможність/безробіття/урізання зарплат!

    Мы говорим о ужесточениях карантина.

    Ну, тоді перший пунк відкиньте :mrgreen:
    Хоча, дивлячись на свою і знайомих торгівлю - ні, перший пункт не відкидайте! :mrgreen:
    Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 01 лип, 2020 21:06, всього редагувалось 1 раз.
    ...я ще три роки тому написав це:
    ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
    Долярчик
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    Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 20:46

      jj1981ua написав:
      Faceless написав:
    jj1981ua написав:
    это не признак правильной цены, это признак монополии или другого нехорошего ценового поведения. представьте, что завтра весь хлеб в киеве станет по 40 грн за буханку и не меньше. спрос будет - альтернативы же нет. это как пример.


    О какой вообще монополии на РН может быть речь, это абсурд. Цена не имеет характеристики "правильная". По ней или продаётся или нет

    ну , например, о той, которая раздает землю и выдает бумажку о вводе в эксплуатацию. они формируют половину цены.

    є можливість показати фак і купити на вторинному ринку,
    або купити в УКО,
    або купити в Польщі або Анталіїї,
    або збудувати власний будинок і т.д.
    Востаннє редагувалось flyman в Сер 01 лип, 2020 20:50, всього редагувалось 2 разів.
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    flyman
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    Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 20:48

      vitaliian написав:
      flyman написав:базова потреба забезпечується орендою, не обов"язково мати нерухомість у власності
    и они никак не связаны (стоимость собственности и цена аренды)?

    я ще розумію перегрітість КРЖНу з 2004 року по 2014, але в останні роки, думаю, тільки лінивий на облітився на КРЖН,

    яка собівартість лампового хруща і як вона впливає на оренду?
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    flyman
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    Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:07

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    борцуни за справедливість, як вам
    https://www.facebook.com/grygoriev.anton/posts/2015052008638250
    Все, наверное, слышали историю про взрыв дома на Позняках и квартиры, которые Президент вручил пострадавшим, вот и фотоиллюстрация церемонии… но когда я разглядел это фото то потерял самообладание, нет цензурных слов для этого «изумления».
    КСМ-групп — это именно те мошенники что отобрали мою квартиру, оплаченную в полном объёме, но как «оказалось» проданную несколько раз. Мою квартиру они продали второй раз одному из своих доверенных людей, интересно, у кого они отобрали эти квартиры, которые сейчас Президент вручает пострадавшим?
    Очевидно, что мошенники стремятся избежать ответственности по множеству уголовных дел, оказывая «услугу» власти, однако Пане Президенте, это медвежья услуга, они пытаются примазать Вас к своей сомнительной и нечистой репутации, КСМ-групп — это не те люди, которым можно подать руку и не отмывать её потом неделю с хлоркой.
    Я очень надеюсь, что пакет с логотипом мошенников в руках Президента – это недоразумение и ситуация получит разъяснение. ....
    https://fi202x.blogspot.com/
    flyman
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    Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:19

      flyman написав:
      jj1981ua написав:є можливість показати фак і купити на вторинному ринку,
    або купити в УКО,
    або купити в Польщі або Анталіїї,
    або збудувати власний будинок і т.д.

    вторичка пляшет от первички, не?
    а купить где-то - мы же о кржн? при чем тут покупки где-то
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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      Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:20

        flyman написав:борцуни за справедливість, як вам
      https://www.facebook.com/grygoriev.anton/posts/2015052008638250
      Все, наверное, слышали историю про взрыв дома на Позняках и квартиры, которые Президент вручил пострадавшим, вот и фотоиллюстрация церемонии… но когда я разглядел это фото то потерял самообладание, нет цензурных слов для этого «изумления».
      КСМ-групп — это именно те мошенники что отобрали мою квартиру, оплаченную в полном объёме, но как «оказалось» проданную несколько раз. Мою квартиру они продали второй раз одному из своих доверенных людей, интересно, у кого они отобрали эти квартиры, которые сейчас Президент вручает пострадавшим?
      Очевидно, что мошенники стремятся избежать ответственности по множеству уголовных дел, оказывая «услугу» власти, однако Пане Президенте, это медвежья услуга, они пытаются примазать Вас к своей сомнительной и нечистой репутации, КСМ-групп — это не те люди, которым можно подать руку и не отмывать её потом неделю с хлоркой.
      Я очень надеюсь, что пакет с логотипом мошенников в руках Президента – это недоразумение и ситуация получит разъяснение. ....

      я вообще против раздачи квартир по любому поводу - коррупция в чистом виде.

      об этих товарищах и их схемах не писал и не читал в последнее время только ленивый и слепой.
        один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
        надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
        jj1981ua
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        Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:22

        Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

        В общем, причина всех бед найдена -стоимость выделения земли и подключения коммуникаций. Из-за них продают па1000 а не па300
        Faceless
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        Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:25

          Faceless написав:В общем, причина всех бед найдена -стоимость выделения земли и подключения коммуникаций. Из-за них продают па1000 а не па300

        можна топік закривати і в архів?

        срочно депеша
        Дід Яша Отставка тчк
        Востаннє редагувалось flyman в Сер 01 лип, 2020 21:32, всього редагувалось 2 разів.
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