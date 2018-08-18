Додано: Сер 01 лип, 2020 21:07

борцуни за справедливість, як вамВсе, наверное, слышали историю про взрыв дома на Позняках и квартиры, которые Президент вручил пострадавшим, вот и фотоиллюстрация церемонии… но когда я разглядел это фото то потерял самообладание, нет цензурных слов для этого «изумления».КСМ-групп — это именно те мошенники что отобрали мою квартиру, оплаченную в полном объёме, но как «оказалось» проданную несколько раз. Мою квартиру они продали второй раз одному из своих доверенных людей, интересно, у кого они отобрали эти квартиры, которые сейчас Президент вручает пострадавшим?Очевидно, что мошенники стремятся избежать ответственности по множеству уголовных дел, оказывая «услугу» власти, однако Пане Президенте, это медвежья услуга, они пытаются примазать Вас к своей сомнительной и нечистой репутации, КСМ-групп — это не те люди, которым можно подать руку и не отмывать её потом неделю с хлоркой.Я очень надеюсь, что пакет с логотипом мошенников в руках Президента – это недоразумение и ситуация получит разъяснение. ....