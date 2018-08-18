Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Natt написав:Если по нынешним ценам есть спрос, то сфигли застройщикам их опускать?
это не признак правильной цены, это признак монополии или другого нехорошего ценового поведения. представьте, что завтра весь хлеб в киеве станет по 40 грн за буханку и не меньше. спрос будет - альтернативы же нет. это как пример.
О какой вообще монополии на РН может быть речь, это абсурд. Цена не имеет характеристики "правильная". По ней или продаётся или нет
ну , например, о той, которая раздает землю и выдает бумажку о вводе в эксплуатацию. они формируют половину цены.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
Ну, тоді перший пунк відкиньте Хоча, дивлячись на свою і знайомих торгівлю - ні, перший пункт не відкидайте!
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 01 лип, 2020 21:06, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
jj1981ua написав: это не признак правильной цены, это признак монополии или другого нехорошего ценового поведения. представьте, что завтра весь хлеб в киеве станет по 40 грн за буханку и не меньше. спрос будет - альтернативы же нет. это как пример.
О какой вообще монополии на РН может быть речь, это абсурд. Цена не имеет характеристики "правильная". По ней или продаётся или нет
ну , например, о той, которая раздает землю и выдает бумажку о вводе в эксплуатацию. они формируют половину цены.
є можливість показати фак і купити на вторинному ринку, або купити в УКО, або купити в Польщі або Анталіїї, або збудувати власний будинок і т.д.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 01 лип, 2020 20:50, всього редагувалось 2 разів.
борцуни за справедливість, як вам https://www.facebook.com/grygoriev.anton/posts/2015052008638250 Все, наверное, слышали историю про взрыв дома на Позняках и квартиры, которые Президент вручил пострадавшим, вот и фотоиллюстрация церемонии… но когда я разглядел это фото то потерял самообладание, нет цензурных слов для этого «изумления». КСМ-групп — это именно те мошенники что отобрали мою квартиру, оплаченную в полном объёме, но как «оказалось» проданную несколько раз. Мою квартиру они продали второй раз одному из своих доверенных людей, интересно, у кого они отобрали эти квартиры, которые сейчас Президент вручает пострадавшим? Очевидно, что мошенники стремятся избежать ответственности по множеству уголовных дел, оказывая «услугу» власти, однако Пане Президенте, это медвежья услуга, они пытаются примазать Вас к своей сомнительной и нечистой репутации, КСМ-групп — это не те люди, которым можно подать руку и не отмывать её потом неделю с хлоркой. Я очень надеюсь, что пакет с логотипом мошенников в руках Президента – это недоразумение и ситуация получит разъяснение. ....
flyman написав:борцуни за справедливість, як вам https://www.facebook.com/grygoriev.anton/posts/2015052008638250 Все, наверное, слышали историю про взрыв дома на Позняках и квартиры, которые Президент вручил пострадавшим, вот и фотоиллюстрация церемонии… но когда я разглядел это фото то потерял самообладание, нет цензурных слов для этого «изумления». КСМ-групп — это именно те мошенники что отобрали мою квартиру, оплаченную в полном объёме, но как «оказалось» проданную несколько раз. Мою квартиру они продали второй раз одному из своих доверенных людей, интересно, у кого они отобрали эти квартиры, которые сейчас Президент вручает пострадавшим? Очевидно, что мошенники стремятся избежать ответственности по множеству уголовных дел, оказывая «услугу» власти, однако Пане Президенте, это медвежья услуга, они пытаются примазать Вас к своей сомнительной и нечистой репутации, КСМ-групп — это не те люди, которым можно подать руку и не отмывать её потом неделю с хлоркой. Я очень надеюсь, что пакет с логотипом мошенников в руках Президента – это недоразумение и ситуация получит разъяснение. ....
я вообще против раздачи квартир по любому поводу - коррупция в чистом виде.
об этих товарищах и их схемах не писал и не читал в последнее время только ленивый и слепой.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.