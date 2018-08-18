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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4617461846194620>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 118
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:31

  reus написав:Frant
Напевно, я спілкуюсь з іншою частиною заможних людей, які мають якісну освіту, платять податки, створюють робочі місця та роблять ще багато чого корисного для суспільства.
Напевно, Ви сплутали з "елітою", яка грабує країну і яку нам обирають недалекі неосвічені люди тому, що ця "еліта" пообіцяла їм на виборах високі пенсії, зарплати, дешеві квартири, безкоштовну медицину та багато інших популістичних цяцянок.
До речі, таких виборців більшість, які звинувачують всіх, крім себе у своїх негараздах, вірять в те, що хтось вирішить їхні проблеми, та обирають нам "еліту".

В Україні є лише одна "їліта". Її члени формально належать до різних партій і течій. Але у них є одна спільна риса: вони грабують цю територію вже 29 років і всі виручені кошти виводять за кордон. Ще 5-7 років, і нічого буде звідси вивозити - гола обезлюжена та обезвожена територія.

Іншої єліти тут немає, і не треба нам лапшати про кубічних коней в сферичному вакуумі, які "щось там розвивають і щось комусь платять".
Востаннє редагувалось Frant в Сер 01 лип, 2020 21:36, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:34

  flyman написав:можна топік закривати і в архів?

Пока ты не женишься, а Макс не доделает ремонт - никаких финита ля комедия.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:35

  Natt написав:
  flyman написав:можна топік закривати і в архів?

Пока ты не женишься, а Макс не доделает ремонт - никаких финита ля комедия.

Долярчика запросим на весілє?
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:41

  Faceless написав:Не могу тут не согласиться с Максом - цифры от минстата по доходам и тем более по сбеоежениям - у них нет и близко реальной картины ни по первому, ни тем более по второму.


Ну снова же эмоциональный шорткат... Почему это у Госстата "и близко нет" реальной картины? Зачем он тогда существует? Несколько сот человек ковыряют в носу, не наработав опыта в оценке того, что нельзя получить с точностью до гривны?

Да и на сами цифры посмотрите - квартальные доходы населения оценены в 875 млрд. Без квази-денег - 721 млрд (только зарплата и социальные расходы государства). А весь номинальный ВВП - 846 млрд. Где вы там утаите "неучтенную теневую половину", о которой вчера вещал Первый, если официально население итак получило больше 85% добавленной экономикой стоимости? :roll:

Подвергать сомнению сложные расчеты - это нормально. Но должно же быть то, что называется "ощущение цифр", если вы профи? А если не профи, то стоит довериться профи - Госстату...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Меняют главу НБУ доллар вверх
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:03

  Унуноктий написав:Меняют главу НБУ доллар вверх

30? 40? Я жду твоих прогнозов
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:05

  Унуноктий написав:Меняют главу НБУ доллар вверх

КРЖН вниз
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:06

  Унуноктий написав:Меняют главу НБУ доллар вверх

Весь вопрос на кого. Если далпайопа из своих поставят - то ПЦ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:14

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:Меняют главу НБУ доллар вверх

Весь вопрос на кого. Если далпайопа из своих поставят - то ПЦ.

а шо - есть вариант шо не поставят своего?
интрига типа :mrgreen:
а мне пару дней назад обещали шо до октября дотянут, казлы бл
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:14

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:Меняют главу НБУ доллар вверх

Весь вопрос на кого. Если далпайопа из своих поставят - то ПЦ.

Макс, ты ж мвф писал прогнозы.
Что ж теперь?
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