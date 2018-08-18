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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 01 лип, 2020 21:31
reus написав:Frant
Напевно, я спілкуюсь з іншою частиною заможних людей, які мають якісну освіту, платять податки, створюють робочі місця та роблять ще багато чого корисного для суспільства.
Напевно, Ви сплутали з "елітою", яка грабує країну і яку нам обирають недалекі неосвічені люди тому, що ця "еліта" пообіцяла їм на виборах високі пенсії, зарплати, дешеві квартири
, безкоштовну медицину та багато інших популістичних цяцянок.
До речі, таких виборців більшість, які звинувачують всіх, крім себе у своїх негараздах, вірять в те, що хтось вирішить їхні проблеми, та обирають нам "еліту".
В Україні є лише одна "їліта". Її члени формально належать до різних партій і течій. Але у них є одна спільна риса: вони грабують цю територію вже 29 років і всі виручені кошти виводять за кордон. Ще 5-7 років, і нічого буде звідси вивозити - гола обезлюжена та обезвожена територія.
Іншої єліти тут немає, і не треба нам лапшати про кубічних коней в сферичному вакуумі, які "щось там розвивають і щось комусь платять".
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 01 лип, 2020 21:36, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 01 лип, 2020 21:34
flyman написав:
можна топік закривати і в архів?
Пока ты не женишься, а Макс не доделает ремонт - никаких финита ля комедия.
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Natt
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Додано: Сер 01 лип, 2020 21:35
Natt написав: flyman написав:
можна топік закривати і в архів?
Пока ты не женишься, а Макс не доделает ремонт - никаких финита ля комедия.
Долярчика запросим на весілє?
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flyman
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2
Додано: Сер 01 лип, 2020 21:41
Faceless написав:
Не могу тут не согласиться с Максом - цифры от минстата по доходам и тем более по сбеоежениям - у них нет и близко реальной картины ни по первому, ни тем более по второму.
Ну снова же эмоциональный шорткат... Почему это у Госстата "и близко нет" реальной картины? Зачем он тогда существует? Несколько сот человек ковыряют в носу, не наработав опыта в оценке того, что нельзя получить с точностью до гривны?
Да и на сами цифры посмотрите - квартальные доходы населения оценены в 875 млрд. Без квази-денег - 721 млрд (только зарплата и социальные расходы государства). А весь номинальный ВВП - 846 млрд. Где вы там утаите "неучтенную теневую половину", о которой вчера вещал Первый, если официально население итак получило больше 85% добавленной экономикой стоимости?
Подвергать сомнению сложные расчеты - это нормально. Но должно же быть то, что называется "ощущение цифр", если вы профи? А если не профи, то стоит довериться профи - Госстату...
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Додано: Сер 01 лип, 2020 21:56
Меняют главу НБУ доллар вверх
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Унуноктий
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Додано: Сер 01 лип, 2020 22:03
Унуноктий написав:
Меняют главу НБУ доллар вверх
30? 40? Я жду твоих прогнозов
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Додано: Сер 01 лип, 2020 22:05
Унуноктий написав:
Меняют главу НБУ доллар вверх
КРЖН вниз
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flyman
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2
Додано: Сер 01 лип, 2020 22:06
Унуноктий написав:
Меняют главу НБУ доллар вверх
Весь вопрос на кого. Если далпайопа из своих поставят - то ПЦ.
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airmax78
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1
Додано: Сер 01 лип, 2020 22:14
airmax78 написав: Унуноктий написав:
Меняют главу НБУ доллар вверх
Весь вопрос на кого. Если далпайопа из своих поставят - то ПЦ.
а шо - есть вариант шо не поставят своего?
интрига типа
а мне пару дней назад обещали шо до октября дотянут, казлы бл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 22:14
airmax78 написав: Унуноктий написав:
Меняют главу НБУ доллар вверх
Весь вопрос на кого. Если далпайопа из своих поставят - то ПЦ.
Макс, ты ж мвф писал прогнозы.
Что ж теперь?
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