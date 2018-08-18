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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4617461846194620

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 118
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:14

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:Меняют главу НБУ доллар вверх

Весь вопрос на кого. Если далпайопа из своих поставят - то ПЦ.

а шо - есть вариант шо не поставят своего?
интрига типа :mrgreen:
а мне пару дней назад обещали шо до октября дотянут, казлы бл

Обычно к августу начинается весеоуха)
Этот год не исключение
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:20

Таки сдался паркинг в Тетрисе 2. $150 + плата за обслуживание (560 грн).
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:23

  PS4 написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:Меняют главу НБУ доллар вверх

Весь вопрос на кого. Если далпайопа из своих поставят - то ПЦ.

Макс, ты ж мвф писал прогнозы.
Что ж теперь?

Я именно в этот момент на Голосеевской 13 у андролога сидел (вернее лежал). Это мимо меня прошло.
airmax78
 
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  #<1 ... 4617461846194620
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