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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 лип, 2020 22:14
kingkongovets написав: airmax78 написав: Унуноктий написав:
Меняют главу НБУ доллар вверх
Весь вопрос на кого. Если далпайопа из своих поставят - то ПЦ.
а шо - есть вариант шо не поставят своего?
интрига типа
а мне пару дней назад обещали шо до октября дотянут, казлы бл
Обычно к августу начинается весеоуха)
Этот год не исключение
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Додано: Сер 01 лип, 2020 22:20
Таки сдался паркинг в Тетрисе 2. $150 + плата за обслуживание (560 грн).
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Додано: Сер 01 лип, 2020 22:23
PS4 написав: airmax78 написав: Унуноктий написав:
Меняют главу НБУ доллар вверх
Весь вопрос на кого. Если далпайопа из своих поставят - то ПЦ.
Макс, ты ж мвф писал прогнозы.
Что ж теперь?
Я именно в этот момент на Голосеевской 13 у андролога сидел (вернее лежал). Это мимо меня прошло.
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