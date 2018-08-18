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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4617461846194620

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 118
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:20

Таки сдался паркинг в Тетрисе 2. $150 + плата за обслуживание (560 грн).
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:55

  PS4 написав:
  Унуноктий написав:Меняют главу НБУ доллар вверх

30? 40? Я жду твоих прогнозов

па33
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А что гривневые ОВГЗ брать?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:03

  Унуноктий написав:А что гривневые ОВГЗ брать?

Не знаю. Я лично в валютных)
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Небольшой рост курса доллара оживит "первичку", так всегда было
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:Не могу тут не согласиться с Максом - цифры от минстата по доходам и тем более по сбеоежениям - у них нет и близко реальной картины ни по первому, ни тем более по второму.


Ну снова же эмоциональный шорткат... Почему это у Госстата "и близко нет" реальной картины? Зачем он тогда существует? Несколько сот человек ковыряют в носу, не наработав опыта в оценке того, что нельзя получить с точностью до гривны?

Да и на сами цифры посмотрите - квартальные доходы населения оценены в 875 млрд. Без квази-денег - 721 млрд (только зарплата и социальные расходы государства). А весь номинальный ВВП - 846 млрд. Где вы там утаите "неучтенную теневую половину", о которой вчера вещал Первый, если официально население итак получило больше 85% добавленной экономикой стоимости? :roll:

Подвергать сомнению сложные расчеты - это нормально. Но должно же быть то, что называется "ощущение цифр", если вы профи? А если не профи, то стоит довериться профи - Госстату...

Зачем нужен госстат понятно, он все таки много чем занимается, не одними зарплатами.
Теневая экономика, теневые доходы - это и неучтенная часть ВВП, ни по доходам, ни по расходам, ни по добавленной стоимости; чёрные и серые зарплаты и трансферы. Этих достоверных данных просто нет ни у кого, и никакие профи в госстате (если они там есть, надеюсь) не собетут из букв АЖОП слово "счастье". Недостоверность и просто отсутствие ряда информации, в первую очередь о доходах, вносят свои искажения во множество показателей, вплоть до оценки ВВП, но в первую очередь - статистику по доходам и сбережениям.
На одном ощущении цифр достоверную статистику не построить
Faceless
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