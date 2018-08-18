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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 лип, 2020 22:20
Таки сдался паркинг в Тетрисе 2. $150 + плата за обслуживание (560 грн).
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foxluck
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Додано: Сер 01 лип, 2020 22:55
PS4 написав: Унуноктий написав:
Меняют главу НБУ доллар вверх
30? 40? Я жду твоих прогнозов
па33
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moldashavanin
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Додано: Сер 01 лип, 2020 22:59
А что гривневые ОВГЗ брать?
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Унуноктий
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Додано: Сер 01 лип, 2020 23:03
Унуноктий написав:
А что гривневые ОВГЗ брать?
Не знаю. Я лично в валютных)
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PS4
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Додано: Сер 01 лип, 2020 23:09
Небольшой рост курса доллара оживит "первичку", так всегда было
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Унуноктий
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Додано: Сер 01 лип, 2020 23:33
zРадио написав: Faceless написав:
Не могу тут не согласиться с Максом - цифры от минстата по доходам и тем более по сбеоежениям - у них нет и близко реальной картины ни по первому, ни тем более по второму.
Ну снова же эмоциональный шорткат... Почему это у Госстата "и близко нет" реальной картины? Зачем он тогда существует? Несколько сот человек ковыряют в носу, не наработав опыта в оценке того, что нельзя получить с точностью до гривны?
Да и на сами цифры посмотрите - квартальные доходы населения оценены в 875 млрд. Без квази-денег - 721 млрд (только зарплата и социальные расходы государства). А весь номинальный ВВП - 846 млрд. Где вы там утаите "неучтенную теневую половину", о которой вчера вещал Первый, если официально население итак получило больше 85% добавленной экономикой стоимости?
Подвергать сомнению сложные расчеты - это нормально. Но должно же быть то, что называется "ощущение цифр", если вы профи? А если не профи, то стоит довериться профи - Госстату...
Зачем нужен госстат понятно, он все таки много чем занимается, не одними зарплатами.
Теневая экономика, теневые доходы - это и неучтенная часть ВВП, ни по доходам, ни по расходам, ни по добавленной стоимости; чёрные и серые зарплаты и трансферы. Этих достоверных данных просто нет ни у кого, и никакие профи в госстате (если они там есть, надеюсь) не собетут из букв АЖОП слово "счастье". Недостоверность и просто отсутствие ряда информации, в первую очередь о доходах, вносят свои искажения во множество показателей, вплоть до оценки ВВП, но в первую очередь - статистику по доходам и сбережениям.
На одном ощущении цифр достоверную статистику не построить
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Faceless
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