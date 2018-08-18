zРадио написав:

Faceless написав: Не могу тут не согласиться с Максом - цифры от минстата по доходам и тем более по сбеоежениям - у них нет и близко реальной картины ни по первому, ни тем более по второму.

Не могу тут не согласиться с Максом - цифры от минстата по доходам и тем более по сбеоежениям - у них нет и близко реальной картины ни по первому, ни тем более по второму.

Ну снова же эмоциональный шорткат... Почему это у Госстата "и близко нет" реальной картины? Зачем он тогда существует? Несколько сот человек ковыряют в носу, не наработав опыта в оценке того, что нельзя получить с точностью до гривны?Да и на сами цифры посмотрите - квартальные доходы населения оценены в 875 млрд. Без квази-денег - 721 млрд (только зарплата и социальные расходы государства). А весь номинальный ВВП - 846 млрд. Где вы там утаите "неучтенную теневую половину", о которой вчера вещал Первый, если официально население итак получило больше 85% добавленной экономикой стоимости?Подвергать сомнению сложные расчеты - это нормально. Но должно же быть то, что называется "ощущение цифр", если вы профи? А если не профи, то стоит довериться профи - Госстату...