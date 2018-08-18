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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4618461946204621>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 119
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
7
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:20

Таки сдался паркинг в Тетрисе 2. $150 + плата за обслуживание (560 грн).
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:55

  PS4 написав:
  Унуноктий написав:Меняют главу НБУ доллар вверх

30? 40? Я жду твоих прогнозов

па33
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А что гривневые ОВГЗ брать?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:03

  Унуноктий написав:А что гривневые ОВГЗ брать?

Не знаю. Я лично в валютных)
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Небольшой рост курса доллара оживит "первичку", так всегда было
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:Не могу тут не согласиться с Максом - цифры от минстата по доходам и тем более по сбеоежениям - у них нет и близко реальной картины ни по первому, ни тем более по второму.


Ну снова же эмоциональный шорткат... Почему это у Госстата "и близко нет" реальной картины? Зачем он тогда существует? Несколько сот человек ковыряют в носу, не наработав опыта в оценке того, что нельзя получить с точностью до гривны?

Да и на сами цифры посмотрите - квартальные доходы населения оценены в 875 млрд. Без квази-денег - 721 млрд (только зарплата и социальные расходы государства). А весь номинальный ВВП - 846 млрд. Где вы там утаите "неучтенную теневую половину", о которой вчера вещал Первый, если официально население итак получило больше 85% добавленной экономикой стоимости? :roll:

Подвергать сомнению сложные расчеты - это нормально. Но должно же быть то, что называется "ощущение цифр", если вы профи? А если не профи, то стоит довериться профи - Госстату...

Зачем нужен госстат понятно, он все таки много чем занимается, не одними зарплатами.
Теневая экономика, теневые доходы - это и неучтенная часть ВВП, ни по доходам, ни по расходам, ни по добавленной стоимости; чёрные и серые зарплаты и трансферы. Этих достоверных данных просто нет ни у кого, и никакие профи в госстате (если они там есть, надеюсь) не собетут из букв АЖОП слово "счастье". Недостоверность и просто отсутствие ряда информации, в первую очередь о доходах, вносят свои искажения во множество показателей, вплоть до оценки ВВП, но в первую очередь - статистику по доходам и сбережениям.
На одном ощущении цифр достоверную статистику не построить
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 00:09

  Natt написав:
  jj1981ua написав:по поводу срача 2-х последних дней у меня вопрос к безликому, максу, Natt, kingkongovets и прочим растишкам-лендлордам:
весь спор начался с утверждения, что цены завышены. вы говорите - нет, адекватны зарплатам и все не ленивые могут себе позволить.
итак, все мы знаем, что получить кусок земли в киеве и построить на нем высотку без занесенного чемодана нельзя, как нельзя и ввести его в эксплуатацию без чемодана.
стоимость без этих чемоданов проседает сразу вдвое - погуглите новостройки в областных центрах (там тоже чемоданы, но явно поменьше).

Чейта Вы меня с разбегу в растишки записали :shock: Я вообще-то ожидала проседания цен как минимум процентов на 10 и меня несколько удивляет, что этого не происходит (ну или я не вижу), а тут наоборот примеры роста приводят.

Или если не рассказывать на форуме, что мир устроен несправедливо, нервно сжимая в потных ладошках котлету и мантря на всеобщий пипец, то сразу растишка и рОкетчик?

Что касается Вашего вопроса, то Вы знаете процент чемодана, заложенный в стоимость? Просветите, пожалуйста, а то я не в курсе, хотя ясно, что он есть, наши чинуши не могут не есть. И если этот процент вдруг исчезнет, то не рассматриваете ли Вы вариант, что цены останутся прежними, но улучшится качество строительства? Ну или цены останутся прежними, просто маржа застройщика станет больше? Если по нынешним ценам есть спрос, то сфигли застройщикам их опускать?

Ціни вже посунулись вниз.
Дивіться графік на домік уа, наприклад.
Растішка тут лише один залишився. Адепт потужної тіньової економіки.
В деградуючій державі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 08:57

Последние новости очень печалят и увеличивают шанс на обвал гривны и соответственно хоть какое-то снижение цен.
Главное что бы не получилось как в марте, когда бакс вырос на 2 грн, а вместе с ним сразу же и гривневый эквивалент цен.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:05

  Santehnik написав:Последние новости очень печалят и увеличивают шанс на обвал гривны и соответственно хоть какое-то снижение цен.

Питання стоїть дещо ширше: укро-їліта доб,є державу зараз, чи кілька років вона ще втримається? Дегенерація по всім напрямкам продовжується 29 років. Врешті решт, ресурси повинні закінчитись - - напівграмотна бидло-їліта нічого не створила за третину століття, лише бездумно просирала радянський спадок. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 02 лип, 2020 09:08, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:06

  PS4 написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:Меняют главу НБУ доллар вверх

Весь вопрос на кого. Если далпайопа из своих поставят - то ПЦ.

Макс, ты ж мвф писал прогнозы.
Что ж теперь?

Як завжди - обісрався :) мінус 150 куешек :(

зі. Сомік виходь...

зі. Я б задумався, чого це Макс останні дні пробивається на Лівий берег, може розметку для расеянцев розтавля на мостах???
change_pm
 
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