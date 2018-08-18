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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4618461946204621

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 119
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
7
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я когда читаю про ціни посунулись вниз, хочется спросить, эксперты вы, ряженные, вы из какой реальности? Давайте мне найдите квартиру в центре в новострое посунутую вниз. Я вам откачу даже.
Про домик вообще смешно. Откуда там данные? От аферюг - риелторов? Это цыгане клянчающие подачки за набивку флуда в Олх, интриганты-пту-шники, с неудавшимися амбициями курьера Glovo
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:51

  beee написав:Я когда читаю про ціни посунулись вниз, хочется спросить, эксперты вы, ряженные, вы из какой реальности? Давайте мне найдите квартиру в центре в новострое посунутую вниз. Я вам откачу даже.
Про домик вообще смешно. Откуда там данные? От аферюг - риелторов? Это цыгане клянчающие подачки за набивку флуда в Олх, интриганты-пту-шники, с неудавшимися амбициями курьера Glovo


дурень думкою багатие
бигуса не желаете послушать? а шария? :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:52

  beee написав:Я когда читаю про ціни посунулись вниз, хочется спросить, эксперты вы, ряженные, вы из какой реальности? Давайте мне найдите квартиру в центре в новострое посунутую вниз. Я вам откачу даже.
Про домик вообще смешно. Откуда там данные? От аферюг - риелторов? Это цыгане клянчающие подачки за набивку флуда в Олх, интриганты-пту-шники, с неудавшимися амбициями курьера Glovo

1. Номинально цены снижать пока не будут. Но будут рассрочки, скидки за 100% оплату и прочие заманухи (например переуступка "из-под полы" по "цене со склада" :) )
2. Есть шанс, что найдётся какой-то залётный олх, или прокуроришка, который будет парковать шальные "каклеты" и по такому ценнику
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:56

  Frant написав:
  beee написав:Я когда читаю про ціни посунулись вниз, хочется спросить, эксперты вы, ряженные, вы из какой реальности?

Вау!
Був один растішка-оптимішка, стало вже двоє))) Апологети "дорожаю" в столиці дегенеруючої держави))))


кто говорит тут о росте?
приди в себя
цены пока держатся - и это несложно проверить
слишком велики кислородные подушки еще у людей
еще ничего пока даже не началось, дегенерирующий ты наш
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Срочно вернуть Тимошенко, у нее есть рабочий кейс "Ми закроемо двери перед кризою")

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Вау!
Був один растішка-оптимішка, стало вже двоє))) Апологети "дорожаю" в столиці дегенеруючої держави))))

А з чого взагалі взято що якщо людина не вірить обвалішкам, то вона растішка?
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:18

  Santehnik написав:Последние новости очень печалят и увеличивают шанс на обвал гривны и соответственно хоть какое-то снижение цен.
Главное что бы не получилось как в марте, когда бакс вырос на 2 грн, а вместе с ним сразу же и гривневый эквивалент цен.

Я вижу демарш головы НБУ, который ведет свою политику. Сделано для того чтобы увеличить свою независимость и влияние. Его теперь будут уговаривать остаться и дадут любые гарантии, что никто на него давить не будет. Это плюс для гривны.

Принять такую громкую отставку это публично расписаться в нехороших вещах.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:22

  Santehnik написав:
  Frant написав:Вау!
Був один растішка-оптимішка, стало вже двоє))) Апологети "дорожаю" в столиці дегенеруючої держави))))

А з чого взагалі взято що якщо людина не вірить обвалішкам, то вона растішка?

Я это уже писал. Деление на свой-чужой и приписвывание утверждений, которых нет, чтобы было с чем поспорить. Бой с тенью.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:41

  beee написав:Я когда читаю про ціни посунулись вниз, хочется спросить, эксперты вы, ряженные, вы из какой реальности? Давайте мне найдите квартиру в центре в новострое посунутую вниз. Я вам откачу даже.
Про домик вообще смешно. Откуда там данные? От аферюг - риелторов? Это цыгане клянчающие подачки за набивку флуда в Олх, интриганты-пту-шники, с неудавшимися амбициями курьера Glovo

Во время жесткого карантина было падение в такой форме - варианты, за которыми раньше было нужно было очень много побегать, висели в свободном доступе больше месяца. Потом рынок растормозился и их позабирали. Теперь чтобы их поймать нужно сидеть в кедах.
Падение, если и есть, то в пределах информационного шума.

Сильно провалилась аренда, но уже почти восстановилась. Дешевые варианты разобрали. Новых дешевых нет, или их снимают с первого просмотра.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:43

  Унуноктий написав:Срочно вернуть Тимошенко, у нее есть рабочий кейс "Ми закроемо двери перед кризою")

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А потом "пропало все! (с) Тимошенко
_Mykola_
 
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