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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 лип, 2020 09:46
Я когда читаю про ціни посунулись вниз, хочется спросить, эксперты вы, ряженные, вы из какой реальности? Давайте мне найдите квартиру в центре в новострое посунутую вниз. Я вам откачу даже.
Про домик вообще смешно. Откуда там данные? От аферюг - риелторов? Это цыгане клянчающие подачки за набивку флуда в Олх, интриганты-пту-шники, с неудавшимися амбициями курьера Glovo
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beee
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Додано: Чет 02 лип, 2020 09:51
beee написав:
Я когда читаю про ціни посунулись вниз, хочется спросить, эксперты вы, ряженные, вы из какой реальности? Давайте мне найдите квартиру в центре в новострое посунутую вниз. Я вам откачу даже.
Про домик вообще смешно. Откуда там данные? От аферюг - риелторов? Это цыгане клянчающие подачки за набивку флуда в Олх, интриганты-пту-шники, с неудавшимися амбициями курьера Glovo
дурень думкою багатие
бигуса не желаете послушать? а шария?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 09:52
beee написав:
Я когда читаю про ціни посунулись вниз, хочется спросить, эксперты вы, ряженные, вы из какой реальности? Давайте мне найдите квартиру в центре в новострое посунутую вниз. Я вам откачу даже.
Про домик вообще смешно. Откуда там данные? От аферюг - риелторов? Это цыгане клянчающие подачки за набивку флуда в Олх, интриганты-пту-шники, с неудавшимися амбициями курьера Glovo
1. Номинально цены снижать пока не будут. Но будут рассрочки, скидки за 100% оплату и прочие заманухи (например переуступка "из-под полы" по "цене со склада"
)
2. Есть шанс, что найдётся какой-то залётный олх, или прокуроришка, который будет парковать шальные "каклеты" и по такому ценнику
Украина - богатая страна!
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Додано: Чет 02 лип, 2020 09:56
Frant написав: beee написав:
Я когда читаю про ціни посунулись вниз, хочется спросить, эксперты вы, ряженные, вы из какой реальности?
Вау!
Був один растішка-оптимішка, стало вже двоє))) Апологети "дорожаю" в столиці дегенеруючої держави))))
кто говорит тут о росте?
приди в себя
цены пока держатся - и это несложно проверить
слишком велики кислородные подушки еще у людей
еще ничего пока даже не началось, дегенерирующий ты наш
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 10:06
Срочно вернуть Тимошенко, у нее есть рабочий кейс "Ми закроемо двери перед кризою")
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Унуноктий
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Додано: Чет 02 лип, 2020 10:06
Frant написав:
Вау!
Був один растішка-оптимішка, стало вже двоє))) Апологети "дорожаю" в столиці дегенеруючої держави))))
А з чого взагалі взято що якщо людина не вірить обвалішкам, то вона растішка?
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Santehnik
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Додано: Чет 02 лип, 2020 10:18
Santehnik написав:
Последние новости очень печалят и увеличивают шанс на обвал гривны и соответственно хоть какое-то снижение цен.
Главное что бы не получилось как в марте, когда бакс вырос на 2 грн, а вместе с ним сразу же и гривневый эквивалент цен.
Я вижу демарш головы НБУ, который ведет свою политику. Сделано для того чтобы увеличить свою независимость и влияние. Его теперь будут уговаривать остаться и дадут любые гарантии, что никто на него давить не будет. Это плюс для гривны.
Принять такую громкую отставку это публично расписаться в нехороших вещах.
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Vlad442
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Додано: Чет 02 лип, 2020 10:22
Santehnik написав: Frant написав:
Вау!
Був один растішка-оптимішка, стало вже двоє))) Апологети "дорожаю" в столиці дегенеруючої держави))))
А з чого взагалі взято що якщо людина не вірить обвалішкам, то вона растішка?
Я это уже писал. Деление на свой-чужой и приписвывание утверждений, которых нет, чтобы было с чем поспорить. Бой с тенью.
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Vlad442
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Додано: Чет 02 лип, 2020 10:41
beee написав:
Я когда читаю про ціни посунулись вниз, хочется спросить, эксперты вы, ряженные, вы из какой реальности? Давайте мне найдите квартиру в центре в новострое посунутую вниз. Я вам откачу даже.
Про домик вообще смешно. Откуда там данные? От аферюг - риелторов? Это цыгане клянчающие подачки за набивку флуда в Олх, интриганты-пту-шники, с неудавшимися амбициями курьера Glovo
Во время жесткого карантина было падение в такой форме - варианты, за которыми раньше было нужно было очень много побегать, висели в свободном доступе больше месяца. Потом рынок растормозился и их позабирали. Теперь чтобы их поймать нужно сидеть в кедах.
Падение, если и есть, то в пределах информационного шума.
Сильно провалилась аренда, но уже почти восстановилась. Дешевые варианты разобрали. Новых дешевых нет, или их снимают с первого просмотра.
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Vlad442
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Додано: Чет 02 лип, 2020 10:43
Унуноктий написав:
Срочно вернуть Тимошенко, у нее есть рабочий кейс "Ми закроемо двери перед кризою")
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А потом "пропало все! (с) Тимошенко
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_Mykola_
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