Додано: Чет 02 лип, 2020 09:51

beee написав: Я когда читаю про ціни посунулись вниз, хочется спросить, эксперты вы, ряженные, вы из какой реальности? Давайте мне найдите квартиру в центре в новострое посунутую вниз. Я вам откачу даже.

Про домик вообще смешно. Откуда там данные? От аферюг - риелторов? Это цыгане клянчающие подачки за набивку флуда в Олх, интриганты-пту-шники, с неудавшимися амбициями курьера Glovo



дурень думкою багатие

бигуса не желаете послушать? а шария?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.