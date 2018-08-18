Додано: Чет 02 лип, 2020 11:02

Почитал последние страницы по поводу санитарок и коррупционеров и прослезился. Есть рынок. Никто никому ничего не обязан. В первую очередь не обязана санитарка работать за минималку. Если бы она смеялась на предложение работать за такие деньги, как смеются сварщики и плиточники с оплаты их работы в минималку, у санитарок были бы достойные зарплаты.

Проблемы возникают где нет его величества свободного рынка. Нет 10 КМДА, которые выставляют участки под застройку на рынок - есть коррупция. Народ вяло реагирует на идею выбирать достойных.

Можно сделать 20 организаций на самофинансиравании и 20 спец судов, которые будут жить только с конфиската, тогда коррупции не будет.

Ту же пенсию каждый должен заработать себе сам. В виде недвижимости, или фондов, или детей, а не распределять через государство.