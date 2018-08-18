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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4620462146224623>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 119
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
7
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

С утра слышен треск палаючих дуп растишек, вместе с их недостроеным бетоном.

Крепитесь ребята...
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:54

  vitaliian написав:отвечу от своего имени, еще с 2008 не мог понять откуда берется трэш что надо больше работать и меньше тратить.

Другими словами, получать на непыльной работе, должны столько чтобы хватало, на последние айфоны + автомобили с салона каждый год, и конечно же отпуск на Мальдивах, хотябы два раза в год, ну и, естественно, квартиру в бизнес классе на печерске.

Увеличение расходов, без увеличения доходов ведет к бедности, и невозможности купить квартиру.
Примеры с жизни с последними айфонами, машинами, шмотками и шикарными отпусками, неоднократно показывают, что навязанный стереотип потреб№дства "жизнь здесь и сейчас" в итоге приводит к бедности и прозябанию, при малейших изменениях в доходной части.
Для покупки чего-то дорогого и в долгосроке путь исключительно один, зарабатывать больше чем тратишь.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Почитал последние страницы по поводу санитарок и коррупционеров и прослезился. Есть рынок. Никто никому ничего не обязан. В первую очередь не обязана санитарка работать за минималку. Если бы она смеялась на предложение работать за такие деньги, как смеются сварщики и плиточники с оплаты их работы в минималку, у санитарок были бы достойные зарплаты.
Проблемы возникают где нет его величества свободного рынка. Нет 10 КМДА, которые выставляют участки под застройку на рынок - есть коррупция. Народ вяло реагирует на идею выбирать достойных.
Можно сделать 20 организаций на самофинансиравании и 20 спец судов, которые будут жить только с конфиската, тогда коррупции не будет.
Ту же пенсию каждый должен заработать себе сам. В виде недвижимости, или фондов, или детей, а не распределять через государство.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:21

  xio13 написав:С утра слышен треск палаючих дуп растишек, вместе с их недостроеным бетоном.

Крепитесь ребята...


А де гранд тур і Васєнька?

Дбк4 додав 30 кгрн до найдешевшого повітря над недобудовою на ревуцького з 1.07
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зарабатывать больше, чем тратишь. Сберегать и откладывать не менее 5-10% от дохода. По-моему это азы финансовой грамотности, которые отличают мышление богатого и бедного человека и в итоге к пенсии (зрелому возрасту) кардинально отличают реальность для одних и других.
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:38

  pirat-d написав:Зарабатывать больше, чем тратишь. Сберегать и откладывать не менее 5-10% от дохода. По-моему это азы финансовой грамотности, которые отличают мышление богатого и бедного человека и в итоге к пенсии (зрелому возрасту) кардинально отличают реальность для одних и других.

Зарабатываете Вы (условно) 1000$ в месяц, откладываете 10% = 1200 в год. За 30 лет - 36000.
Вам для информации: 30 лет назад вполне можно было прожить на 20$ в месяц, чтобы Вы понимали уровень инфляции и могли прикинуть, что будет с Вашими 36000 через 30 лет.
Вот как-то так, финансово грамотный Вы наш ...
P.S. У Вас вероятно уже мышление богатого? :)
Даже если исключить полностью инфляцию и считать, что стоимость жизни не изменится совсем, то этих денег Вам хватит аж на 3 года.
Востаннє редагувалось Richi в Чет 02 лип, 2020 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:39

  Первый написав:
  xio13 написав:С утра слышен треск палаючих дуп растишек, вместе с их недостроеным бетоном.

Крепитесь ребята...


А де гранд тур і Васєнька?

Дбк4 додав 30 кгрн до найдешевшого повітря над недобудовою на ревуцького з 1.07


Ты забыла что Васенька это другой твой друг с далекого села.
Или на поприще безденежья, у тебя уважаемая все васеньки?

Кстате терпеть не могу старых риелторш таких как Первый, у которых мужыка давно небыло, и которые всех мечтают подколоть.

Возьми в свое агенство молоденьких мальчиков пусть тебя немного расслабят. Будешь довольная, а не как натаха трибека.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:46

Почему те, кто ждет обвал, такие злые?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тут злых не видно, все добрейшей души люди.

Кстати, европейский РЖН канает, это плюс для КРЖН...все реки потекут в Киев.

Оккупанты и сквоттеры: как в Европе захватывают дома
https://www.gazeta.ru/business/2020/06/ ... 5357.shtml
Востаннє редагувалось Чукча2 в Чет 02 лип, 2020 11:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:51

  Richi написав:Зарабатываете Вы (условно) 1000$ в месяц, откладываете 10% = 1200 в год. За 30 лет - 36000.
Вам для информации: 30 лет назад вполне можно было прожить на 20$ в месяц, чтобы Вы понимали уровень инфляции и могли прикинуть, что будет с Вашими 36000 через 30 лет.
Вот как-то так, финансово грамотный Вы наш ...
P.S. У Вас вероятно уже мышление богатого? :)
Даже если исключить полностью инфляцию и считать, что стоимость жизни не изменится совсем, то этих денег Вам хватит аж на 3 года.

Есть, механизмы покрытия инфляции, те же депозиты, или просто в зеленой бумаге, и если эти 1200$ были куплены по курсу 1.8 грн/$, то посчитайте на сколько была проиндексирована эта "заначка".
Наличие финансовой подушки безопасности позволяет гораздо проще проходить кризисные времена.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 02 лип, 2020 11:51, всього редагувалось 1 раз.
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