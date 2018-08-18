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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4620462146224623

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 119
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
29%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
7
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:51

  Vlad442 написав:Почему те, кто ждет обвал, такие злые?


Обвал это плюс для обычных людей таких как сержик.
А для одиноких риелторш, типа Первый, плохо, так как обьем сделок падает и она останется без комиссионных. И не сможет уже ходить на завивки, ботоксы, шмотоксы с подружками в спа.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:02

  Richi написав:
  pirat-d написав:Зарабатывать больше, чем тратишь. Сберегать и откладывать не менее 5-10% от дохода. По-моему это азы финансовой грамотности, которые отличают мышление богатого и бедного человека и в итоге к пенсии (зрелому возрасту) кардинально отличают реальность для одних и других.

Зарабатываете Вы (условно) 1000$ в месяц, откладываете 10% = 1200 в год. За 30 лет - 36000.
Вам для информации: 30 лет назад вполне можно было прожить на 20$ в месяц, чтобы Вы понимали уровень инфляции и могли прикинуть, что будет с Вашими 36000 через 30 лет.
Вот как-то так, финансово грамотный Вы наш ...
P.S. У Вас вероятно уже мышление богатого? :)
Даже если исключить полностью инфляцию и считать, что стоимость жизни не изменится совсем, то этих денег Вам хватит аж на 3 года.

Ну ок.
Тоді послухаємо/прочитаємо ваш варіант/поради?

Критикуючи - пропонуйТЕ!© :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:11

  Richi написав:
  pirat-d написав:Зарабатывать больше, чем тратишь. Сберегать и откладывать не менее 5-10% от дохода. По-моему это азы финансовой грамотности, которые отличают мышление богатого и бедного человека и в итоге к пенсии (зрелому возрасту) кардинально отличают реальность для одних и других.

Зарабатываете Вы (условно) 1000$ в месяц, откладываете 10% = 1200 в год. За 30 лет - 36000.
Вам для информации: 30 лет назад вполне можно было прожить на 20$ в месяц, чтобы Вы понимали уровень инфляции и могли прикинуть, что будет с Вашими 36000 через 30 лет.
Вот как-то так, финансово грамотный Вы наш ...
P.S. У Вас вероятно уже мышление богатого? :)
Даже если исключить полностью инфляцию и считать, что стоимость жизни не изменится совсем, то этих денег Вам хватит аж на 3 года.


Это Ваше мировозрение, Ваши знания и Ваш потолок исходящий из Ваших убеждений.
Извините, но нет никакого желания тратить собственное время (тем более бесплатно) на повышение Вашей финансовой грамотности и учить Вас долгосрочному планированию и умению распоряжаться деньгами. Попробуйте получить образование в сфере финансов. :D
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Тоді послухаємо/прочитаємо ваш варіант/поради?
покупай на дне продавай на пике, (обычно народ делает наоборот).
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:16

  Faceless написав:На одном ощущении цифр достоверную статистику не построить


Манипулируете :D Я предлагал на ощущении цифр статистику не строить, а проверять на релевантность. Или вы отрицаете косвенные методы оценки, по которым работают и фискалы, и МЭРТ, и тот же Госстат, и вообще весь образованный мир?
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:18

  _Mykola_ написав:
  Richi написав:Зарабатываете Вы (условно) 1000$ в месяц, откладываете 10% = 1200 в год. За 30 лет - 36000.
Вам для информации: 30 лет назад вполне можно было прожить на 20$ в месяц, чтобы Вы понимали уровень инфляции и могли прикинуть, что будет с Вашими 36000 через 30 лет.
Вот как-то так, финансово грамотный Вы наш ...
P.S. У Вас вероятно уже мышление богатого? :)
Даже если исключить полностью инфляцию и считать, что стоимость жизни не изменится совсем, то этих денег Вам хватит аж на 3 года.

Есть, механизмы покрытия инфляции, те же депозиты, или просто в зеленой бумаге, и если эти 1200$ были куплены по курсу 1.8 грн/$, то посчитайте на сколько была проиндексирована эта "заначка".
Наличие финансовой подушки безопасности позволяет гораздо проще проходить кризисные времена.

А чем 1200$ по 1.8 грн. отличается от 1200$ по 18 грн. или по 27 грн.? Мне это напоминает детскую загадку: что тяжелее 1 кг. железа или 1 кг. ваты?
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